تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مترو القومية العربية

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م

أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة مساعد المدير اللواء محمود عبد الرازق، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة تنفيذ أعمال المرحلتين الثانية والثالثة لمحطتي مترو الأنفاق القومية العربية والطريق الدائرى ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الثالث، والتى تستلزم إجراء تحويلة مرورية نتيجة الغلق الكلى لشارع القومية، وتنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة الرئيسية بشارع القومية وتقاطعه مع شارع البوهي اعتبارا من أمس الجمعة لحين افتتاح المحطتين.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه تقرر إجراء تحويلات مرورية على النو التالي: - تقاطع شارع القومية مع شارع البوهى اتجاه شارع الوحدة: غلق كامل للاتجاه القادم من شارع القومية اتجاه شارع البوهى لمسافة 120 مترا بداية من شارع طلحا حتى ميدان القومية مع تحويل الاتجاه الأخر القادم من شارع البوهى اتجاه شارع