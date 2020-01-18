جريمة

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مترو القومية العربية

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م
أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق
أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق
تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة مساعد المدير اللواء محمود عبد الرازق، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة تنفيذ أعمال المرحلتين الثانية والثالثة لمحطتي مترو الأنفاق القومية العربية والطريق الدائرى ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الثالث، والتى تستلزم إجراء تحويلة مرورية نتيجة الغلق الكلى لشارع القومية، وتنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة الرئيسية بشارع القومية وتقاطعه مع شارع البوهي اعتبارا من أمس الجمعة لحين افتتاح المحطتين.
وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه تقرر إجراء تحويلات مرورية على النو التالي: - تقاطع شارع القومية مع شارع البوهى اتجاه شارع الوحدة: غلق كامل للاتجاه القادم من شارع القومية اتجاه شارع البوهى لمسافة 120 مترا بداية من شارع طلحا حتى ميدان القومية مع تحويل الاتجاه الأخر القادم من شارع البوهى اتجاه شارع
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المتهمين (3)

ضبط 5 عناصر إجرامية ارتكبوا 3 وقائع سرقة في القاهرة

تمكن ضباط مباحث العاصمة من ضبط 5 عناصر إجرامية ارتكبوا 3 وقائع سرقة متنوعة، أولها بلاغ لقسم شرطة الوايلى من حارسَين بأحد المواقع بأنه حال تواجد أحدهما بالموقع محل حراسته فوجئ بأربعة أشخاص مجهولين قاموا بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" وتكبيل يديه وتكميم فمه، وسرقة لودر ملك الشركة محل عمله ولاذوا بالفرار، وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط اثنين منهم، حال استقلالهما السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.
كلبش

النصب باسم الاستثمار.. الأرباح الشهرية فخ المستريحين

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على موظف بريد وميرد شركة أعلاف؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، بعد بلاغ تقدم به 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، اتهموه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأعلاف من خلال شركة الأعلاف ملك شقيقيه، والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 470 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهري، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانون.
سرقة-اموال

ضبط سيدتين احترفنا النصب بحيلة توظيف الأموال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أربعة أشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية لتضررهم من أحد الأشخاص له معلومات جنائية وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، حصلا منهما على 3 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية وتأجير قاعات الأفراح مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، وأمكن ضبط المتهمة.
جثة (5)

«قتل مراته وصلى عليها».. جريمة كشفتها صلاة الجنازة

لا يخلو أي منزل من الخلافات، عادة ما تنتهي غالبيتها بتفاهم الزوجين مع تدخل العقلاء وكبار العائلتين أملا في مزيد من الاستقرار ومضي قطار الزوجين متخطيا الصعاب إلا أن ثمة خلافا وقع بين بائع فاكهة وزوجته انتهى بجريمة قتل بطريقة مؤسفة كشفتها الصدفة، وذلك بعد ورورد بلاغ إلى شرطة النجدة التابعة بمديرية أمن قنا من شخص مجهول بأداء الاهالي صلاة الجنازة على ربة منزل داخل مسجد بإحدى قرى مركز دشنا التابع لمحافظة قنا دون استخراج تصريح دفن، وسط شكوك بوجود شبهة جنائية في الوفاة.
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طريق-السويس-الصحراوى

ننشر خريطة التحويلات المرورية بـ«صحراوي السويس»

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ لتنفيذ أعمال الربط بين طريق القاهرة السويس الحالي وطريق السويس المستحدث، والذى يتطلب غلق طريق القاهرة السويس الصحراوى مع تعديل حركة المرور إلى طريق الخدمة ومنه إلى المحور البديل، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء الموافق ولمدة عشرة أيام، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بالطريق.
كوبرى-اكتوبر

تحويلات مرورية لرفع كفاءة كوبري أكتوبر وشارع التسعين

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة لمدة 30 يوماً ليلاً فقط من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً، فيما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع يكون العمل ليلاً ونهاراً.
اشارة-مرور (2)

انتشار مروري بمحاور القاهرة والجيزة دون حوادث تصادم

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة، البداية من انتظام حركة السيارات بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، وصولا إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف والمسطح الأرضي بشارع رمسيس، وسط انتظام الخدمات في مختلف المحاور والميادين وفقا لخطة الانتشار الموضوعة من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
مترو-الانفاق

مات الجدع.. مأساة «مينا» ضحية لص الحقيبة بمترو غمرة

كعادته كل مساء، يستقل الشاب العشريني قطار مترو الأنفاق قاصدا محل إقامته بعد عناء يوم طويل، سيناريو يومي تبدلت أحداثه الخميس الماضي، دفع "مينا" ثمن شهامته حياته لدى مطاردته لصا استولى على حقيبة سيدة برصيف محطة مترو غمرة، وأمسك بالمتهم لكن سقطا أسفل عجلات المترو، فارق الشاب الحياة في الحال بينما أصيب اللص وسط حالة من الصدمة ممزوجة بحسرة مرتادي المحطة وتعالت أصوات صراخ وعويل السيدات والفتيات حزنا على رحيل "الجدع" في واقعة مأساوية ستظل عالقة في أذهان الحاضرين.
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