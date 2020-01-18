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انفجار سيارة مفخخة يستهدف متعاقدين أتراك بالصومال

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م
سيارة مفخخة - أرشيفية
سيارة مفخخة - أرشيفية
أعلنت الشرطة الصومالية، انفجار سيارة مفخخة استهدفت متعاقدين أتراك، بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشيو. ذكرت النبأ قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت في نبأ عاجل، دون مزيد من التفاصيل.
وفي 28 ديسمبر، أعلن ضابط بالشرطة الصومالية مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة مقديشيو.ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن الضابط محمد حسين قوله إن الانفجار استهدف مركزا لجمع الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية في مقديشيو أثناء عودة الصوماليين إلى أعمالهم
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مقتل 6 جنود بانفجار عبوة ناسفة شمالي بوركينا فاسو

قتل 6 جنود من بوركينا فاسو، الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم بمحيط منطقة أربيندا (شمال)، حسبما قال الجيش في بيان، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكانت حصيلة سابقة اوردتها مصادر أمنية قد أشارت إلى وجود 5 قتلى وجريحين. وقال الجيش في بيانه: "في حوالي الساعة 8.00 صباح الجمعة 17 يناير، اصطدمت مركبة من وحدة تابعة لقوات أمن الشمال، كانت في مهمة استطلاعية، بعبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من يالانغا، بشمال غرب أربيندا".
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مقتل 3 عسكريين أتراك في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

قتل 3 عسكريين أتراك في انفجار سيارة مفخخة بقرية الأربعين في ريف مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة، وفقًا لروسيا اليوم. وأوفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في وقت سابق من اليوم، سقوط قتلى وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا بانفجار في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا. وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة انفجرت في حاجز للفصائل الموالية للنظام التركي في قرية كوع شلاح بريف رأس العين وتم نقلهم إلى الأراضي التركية. ووقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف "رأس العين".
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أعلن ضابط بالشرطة الصومالية مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة مقديشيو. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت، عن الضابط محمد حسين قوله إن الانفجار استهدف مركزا لجمع الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية في مقديشيو أثناء عودة الصوماليين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.
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