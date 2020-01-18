انفجار سيارة مفخخة يستهدف متعاقدين أتراك بالصومال

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م

سيارة مفخخة - أرشيفية

أعلنت الشرطة الصومالية، انفجار سيارة مفخخة استهدفت متعاقدين أتراك، بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشيو. ذكرت النبأ قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت في نبأ عاجل، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 28 ديسمبر، أعلن ضابط بالشرطة الصومالية مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة مقديشيو.ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن الضابط محمد حسين قوله إن الانفجار استهدف مركزا لجمع الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية في مقديشيو أثناء عودة الصوماليين إلى أعمالهم