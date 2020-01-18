النصب باسم الاستثمار.. الأرباح الشهرية فخ المستريحين

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م

ضبط متهم - تعبيرية

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على موظف بريد وميرد شركة أعلاف؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، بعد بلاغ تقدم به 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، اتهموه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأعلاف من خلال شركة الأعلاف ملك شقيقيه، والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 470 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهري، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانون.

أضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من أخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم، وتم ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة.من ناحية أخرى، تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من خمسة أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج لتضررهم من أحد



أضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من أخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم، وتم ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة.



من ناحية أخرى، تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من خمسة أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج لتضررهم من أحد الأشخاص تلقى منهم مبالغ مالية بإجمالي 420 ألف جنيه لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.



