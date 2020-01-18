وزير النقل يتفقد أعمال صيانة الطريق الدائري بـ5.3 مليار جنيه

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م

وزير النقل

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري الذي يخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحرى والقبلي، وكذلك عددا من قطاعات الطريق والتقى المهندسين والعمال، وأكد الوزير على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية في كافة قطاعات الطريق وأن يتم تكثيف المعدات وان تتم اعمال نظافة الطريق على مدار الساعة، مشيرا إلى أن الطريق الدائري يجب أن يكون نموذجا رائدا للطرق التي يتم تطويرها وصيانتها، وأن يشهد انطلاقة خدمية مميزة في كافة قطاعاته.

وقال وزير النقل في تصريحات صحفية، إن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى توسعة الطريق الدائرى لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وخفض استهلاك الطاقة للمركبات، لافتا إلى أن أعمال التطوير تشمل توسيع كافة قطاعات الطريق الدائري من 4 حارات في

وقال وزير النقل في تصريحات صحفية، إن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى توسعة الطريق الدائرى لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وخفض استهلاك الطاقة للمركبات، لافتا إلى أن أعمال التطوير تشمل توسيع كافة قطاعات الطريق الدائري من 4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لاتسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق وخاصة في قطاع الاوتوستراد /المنيب فستتم التوسعة الى 7 حارات في كل اتجاه .



وفيما يتعلق بأعمال صيانة الطريق الدائرى، أشار كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تقوم بأعمال صيانة شاملة للطريق الدائرى بتكلفة تصل إلى 5.3 مليار جنيه، حيث تشتمل تلك الأعمال على صيانة طبقات الرصف من الأتوستراد الي المريوطية بطول 12 كم وصيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كم، وكذلك صيانة طبقات الرصف من محور 26 يوليو الي تقاطع شبرا / بنها بطول 15 كم وصيانة طبقات الرصف من المرج الي السلام بطول 8 كم، مشيرا الى تنفيذ اعمال الصيانة العاجلة لكباري وانفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة.



وأضاف الوزير، أنه يتم أيضا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة وكذلك أعمال النظافة، كما تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل من تنقل المواطنين.



