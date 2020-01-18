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وزير النقل يتفقد أعمال صيانة الطريق الدائري بـ5.3 مليار جنيه

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م
وزير النقل
وزير النقل
تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري الذي يخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحرى والقبلي، وكذلك عددا من قطاعات الطريق والتقى المهندسين والعمال، وأكد الوزير على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية في كافة قطاعات الطريق وأن يتم تكثيف المعدات وان تتم اعمال نظافة الطريق على مدار الساعة، مشيرا إلى أن الطريق الدائري يجب أن يكون نموذجا رائدا للطرق التي يتم تطويرها وصيانتها، وأن يشهد انطلاقة خدمية مميزة في كافة قطاعاته.
وقال وزير النقل في تصريحات صحفية، إن أعمال تطوير الطريق الدائري  تهدف إلى توسعة الطريق الدائرى لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وخفض استهلاك الطاقة للمركبات، لافتا إلى أن أعمال التطوير  تشمل توسيع كافة قطاعات الطريق الدائري من 4 حارات في
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ذكر تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، عن أعمال مشروع التنمية المتكاملة بمنطقة "وادي حوضين" بالبحر الأحمر، أن المشروع ترتكز الفكرة الرئيسية له على عمل نموذج متكامل للتنمية المستدامة باستخدام كافة الموارد الطبيعية المتاحة مثل المياه المالحة والأراضي الصحراوية. وأفاد التقرير، بأنه يتم إنشاء مجتمعات تتمتع بكافة سبل الحياة من مسكن وفرص عمل وإنتاج زراعي وحيواني وسمكي وداجني وصناعات قائمة على تجفيف النباتات الطبية والعطرية ومنتجات ألبان ولحوم الإبل، وكذلك توفير المراعي للإبل والماعز طوال العام باستخدام المياه المالحة.
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وزير البترول عن ضخ الغاز الإسرائيلي: مصر تمارس نشاطًا جديدًا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن ضخ الغاز الإسرائيلي يأتي في إطار تجاري، بحيث يتم تحويله إلى محطات الإسالة المصرية ثم تصديره لأوروبا أو أي دولة بالعالم، مشيرًا إلى أن الغاز الذي يأتينا من إسرائيل يتم دمجه مع الغاز المصري ويتم تصديره للخارج، قائلًا: «الغاز الإسرائيلي للتصدير، ومصر يكفيها غازها». وأضاف «الملا»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي «عمرو أديب»، في برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز من أكتوبر 2018.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: مصر قفزت 90 مركزًا في مجال جودة الطرق

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا بمقر وزارة التخطيط لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة النقل للعام المالي 2020/2021، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة. وأكدت السعيد، أن قطاع النقل من القطاعات المهمة فى خطة الدولة، حيث تعد خدمات قطاع النقل من الخدمات التى يشعر بها المواطن بشكل مباشر وذلك من خلال المشروعات القومية للطرق، والكبارى، وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديد ومشروعات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وغيرها.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

وزير النقل: نهتم بزيادة نقل البضائع عبر نهر النيل

قال وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بزيادة نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطة الخاصة بطرح عدد من الموانئ النهرية الحديثة على المستثمرين والقطاع الخاص، وضرورة على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال عقد دورات تدريبية، والمتابعة المستمرة والدقيقة من مسئولي الهيئة للتأكد من توافر التراخيص ومطابقتها للوحدات النيلية.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

النقل: المخطط الشامل للمواني البحرية يحول مصر لمركز عالمي

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير اليوم الأحد أن المخطط الشامل للمواني البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 يستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوي الإقليمي والإفريقي والعالمي. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط، والتي ينفذها مركز البحوث والاستشارات MRCC بالتعاون مع مركز هامبورج لاستشارات المواني HPC، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وزير النقل كامل الوزير في محطة دمنهور (1)

وزير النقل يتفقد قطار العاصمة الإدارية الكهربائي

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، اليوم السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان). بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة عدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط، ثم تفقد الوزير باقي محطات المشروع والورشة العمومية المقامة على مساحة 322 ألف متر مسطح والتي تشمل 26 مبنى، إذ تم تقسيم المشروع إلى 10 قطاعات و6 كباري للقطارات و4 كباري للسيارات ونفقين اثنين بإجمالي 12 محطة تقوم بتنفيذها الشركات الوطنية المصرية.
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