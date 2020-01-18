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21 مليار جنيه إيرادات القابضة الكيماوية في 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٥ م
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث اعتمدت نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019. وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2018 - 2019، زيادة الإيرادات إلى 21.6 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الربح إلى 3.4 مليار جنيه، وبلغت قيمة الصادرات نحو 1.6 مليار جنيه بمعدل نمو 40%. وأوضحت وزارة قطاع الأعمال، أن حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بلغت نحو 180 مليون جنيه.
وأضافت الوزارة، أن إجمالي المسدد للخزانة العامة من الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال عام 2018 - 2019 بقيمة 66 مليار جنيه بمعدل نمو 17%.وتضمن تقرير مجلس الإدارة عددا من المشروعات التي تم إنجازها والجاري تنفيذها، ومنها الانتهاء من مشروع (كيما 2) لإنتاج الأسمدة بأسوان بتكلفة نحو 11.6 مليار جنيه بطاقة
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