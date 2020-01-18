«مصر للطيران» تتسلم الطائرة الثامنة من طراز «إيرباص A220-300»

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م

إيرباص

تسلمت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، طائرة جديدة من طراز إيرباص "A220-300" والتي وصلت إلى القاهرة اليوم لتنضم لأسطول الشركة. وهذه الطائرة هي الثامنة من هذا الطراز التي تتسلمها مصر ضمن صفقة تشمل 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو القادم.

يُذكر أن طائرة A220-300 تضم 140 مقعدا، وتتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.



