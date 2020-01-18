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«مصر للطيران» تتسلم الطائرة الثامنة من طراز «إيرباص A220-300»

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م
إيرباص
إيرباص
تسلمت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، طائرة جديدة من طراز إيرباص "A220-300" والتي وصلت إلى القاهرة اليوم لتنضم لأسطول الشركة. وهذه الطائرة هي الثامنة من هذا الطراز التي تتسلمها مصر ضمن صفقة تشمل 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو القادم.
يُذكر أن طائرة A220-300 تضم 140 مقعدا، وتتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يشدد على أهمية مياه النيل الحيوية بالنسبة لمصر وشعبها

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية مياه النيل الحيوية بالنسبة لمصر وشعبها، لافتا إلى الفارق الجوهري بين الحق في التنمية والحق في الحياة والوجود. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم السبت، وفدًا رفيع المستوى من أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

وزير النقل يتفقد أعمال صيانة الطريق الدائري بـ5.3 مليار جنيه

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري الذي يخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحرى والقبلي، وكذلك عددا من قطاعات الطريق والتقى المهندسين والعمال، وأكد الوزير على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية في كافة قطاعات الطريق وأن يتم تكثيف المعدات وان تتم اعمال نظافة الطريق على مدار الساعة، مشيرا إلى أن الطريق الدائري يجب أن يكون نموذجا رائدا للطرق التي يتم تطويرها وصيانتها، وأن يشهد انطلاقة خدمية مميزة في كافة قطاعاته.
الحدود-المصرية-الليبية-صحراء-السلوم

«الزراعة»: مشروع للتنمية المتكاملة في وادي حوضين بالبحر الأحمر

ذكر تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، عن أعمال مشروع التنمية المتكاملة بمنطقة "وادي حوضين" بالبحر الأحمر، أن المشروع ترتكز الفكرة الرئيسية له على عمل نموذج متكامل للتنمية المستدامة باستخدام كافة الموارد الطبيعية المتاحة مثل المياه المالحة والأراضي الصحراوية. وأفاد التقرير، بأنه يتم إنشاء مجتمعات تتمتع بكافة سبل الحياة من مسكن وفرص عمل وإنتاج زراعي وحيواني وسمكي وداجني وصناعات قائمة على تجفيف النباتات الطبية والعطرية ومنتجات ألبان ولحوم الإبل، وكذلك توفير المراعي للإبل والماعز طوال العام باستخدام المياه المالحة.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

وزير البترول عن ضخ الغاز الإسرائيلي: مصر تمارس نشاطًا جديدًا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن ضخ الغاز الإسرائيلي يأتي في إطار تجاري، بحيث يتم تحويله إلى محطات الإسالة المصرية ثم تصديره لأوروبا أو أي دولة بالعالم، مشيرًا إلى أن الغاز الذي يأتينا من إسرائيل يتم دمجه مع الغاز المصري ويتم تصديره للخارج، قائلًا: «الغاز الإسرائيلي للتصدير، ومصر يكفيها غازها». وأضاف «الملا»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي «عمرو أديب»، في برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز من أكتوبر 2018.
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طائرة- مصر -للطيران (2)

أول ربط مباشر.. تسيير خط طيران بين القاهرة ودبلن

أعلن سفير جمهورية مصر العربية لدى أيرلندا خالد ثروت، التوصل لاتفاق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن بواقع أربع رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء، والخميس، والسبت، والأحد، ابتداءً من 5 /6 /2020، في أول ربط مباشر بين العاصمتين، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في دبلن بذلت جهدا متواصلا على مدار السنوات الماضية في التنسيق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية المعنية للعمل على تدشين هذا الخط، والذي من شأنه تنشيط حركة السياحة الأيرلندية إلى مصر، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
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عطل فني يعيد طائرة لاجوس لمطار القاهرة

على خلفية عودة طائرة رحلة لاجوس إلى مطار القاهرة بعد إقلاعها، كشف باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران، أن عطل فني وراء تعطل مسار الرحلة. وقال في بيان رسمي إنه عقب إقلاع رحلة شركة مصر للطيران رقم MS875 المتجهة صباح اليوم في تمام الساعة 8.45 من مطار القاهرة الي مطار لاجوس بنيجيريا من طراز البوينج B737-800 قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى مطار القاهرة لحدوث عطل فني مفاجئ.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

الأرصاد: غدا سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
طقس (2)

يصل إلى حد الصقيع.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
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