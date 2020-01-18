أوبك: الطلب على النفط يشهد صعودا غير متوقع في 2020
تحرير:رنا عبد الصادق
١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م
النفط
أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، أن معدلات الطلب العالمية على المعدن الأسود لا تزال قوية، وربما تفاجأ الأسواق هذا العام باتخاذها اتجاه صعودي على غير المتوقع، وذلك نتيجة هدوء التوترات التجارية على مستوى العالم.
وقال باركيندو، "ما نراه حتى الآن يعزز احتمالية صعود محتمل للطلب العالمي على النفط، وذلك من شأنه أن يؤثر على ميزان العرض والطلب على مدار العام الجاري، كما إننا نأمل في أن تتم معالجة التحديات التي نواجهها على صعيد التجارة العالمية".
وأضاف: "يظل هدفنا منصبا على استقرار أسعار النفط خلال الربعين الأول والثاني من 2020، لذلك جاء قرار أعضاء المنظمة والمنتجين الآخرين بتمديد اتفاق خفض الإنتاج، بهدف تجنب أية اختلالات قد تحدث في ميزان العرض والطلب خلال الأشهر الأولى من العام".وشدد على ضرورة تأمين البنية التحتية للمنشآت النفطية بمنطقة الشرق
وأضاف: "يظل هدفنا منصبا على استقرار أسعار النفط خلال الربعين الأول والثاني من 2020، لذلك جاء قرار أعضاء المنظمة والمنتجين الآخرين بتمديد اتفاق خفض الإنتاج، بهدف تجنب أية اختلالات قد تحدث في ميزان العرض والطلب خلال الأشهر الأولى من العام".
وشدد على ضرورة تأمين البنية التحتية للمنشآت النفطية بمنطقة الشرق الأوسط التي تعد أكبر مصدر للخام على مستوى العالم، وسط تصاعد التوترات بالمنطقة في ضوء الصراع القائم بين (واشنطن) و(طهران) في أعقاب مقتل القيادي البارز بالحرس الثوري الإيراني اللواء قائم سليماني خلال غارة أمريكية.
ولفت الأمين العام لمنظمة (أوبك) إلى أهمية أن يظل الأعضاء ملتزمين بضخ الإمدادات مثلما فعلت المملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي، بعد أن نجحت في استعادة الإنتاج سريعا في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية مهمة.