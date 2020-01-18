أوبك: الطلب على النفط يشهد صعودا غير متوقع في 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م

النفط

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، أن معدلات الطلب العالمية على المعدن الأسود لا تزال قوية، وربما تفاجأ الأسواق هذا العام باتخاذها اتجاه صعودي على غير المتوقع، وذلك نتيجة هدوء التوترات التجارية على مستوى العالم. وقال باركيندو، "ما نراه حتى الآن يعزز احتمالية صعود محتمل للطلب العالمي على النفط، وذلك من شأنه أن يؤثر على ميزان العرض والطلب على مدار العام الجاري، كما إننا نأمل في أن تتم معالجة التحديات التي نواجهها على صعيد التجارة العالمية".

وأضاف: "يظل هدفنا منصبا على استقرار أسعار النفط خلال الربعين الأول والثاني من 2020، لذلك جاء قرار أعضاء المنظمة والمنتجين الآخرين بتمديد اتفاق خفض الإنتاج، بهدف تجنب أية اختلالات قد تحدث في ميزان العرض والطلب خلال الأشهر الأولى من العام".وشدد على ضرورة تأمين البنية التحتية للمنشآت النفطية بمنطقة الشرق