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أوبك: الطلب على النفط يشهد صعودا غير متوقع في 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م
النفط
النفط
أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، أن معدلات الطلب العالمية على المعدن الأسود لا تزال قوية، وربما تفاجأ الأسواق هذا العام باتخاذها اتجاه صعودي على غير المتوقع، وذلك نتيجة هدوء التوترات التجارية على مستوى العالم. وقال باركيندو، "ما نراه حتى الآن يعزز احتمالية صعود محتمل للطلب العالمي على النفط، وذلك من شأنه أن يؤثر على ميزان العرض والطلب على مدار العام الجاري، كما إننا نأمل في أن تتم معالجة التحديات التي نواجهها على صعيد التجارة العالمية".
وأضاف: "يظل هدفنا منصبا على استقرار أسعار النفط خلال الربعين الأول والثاني من 2020، لذلك جاء قرار أعضاء المنظمة والمنتجين الآخرين بتمديد اتفاق خفض الإنتاج، بهدف تجنب أية اختلالات قد تحدث في ميزان العرض والطلب خلال الأشهر الأولى من العام".وشدد على ضرورة تأمين البنية التحتية للمنشآت النفطية بمنطقة الشرق
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر تقدمت 21 مركزًا فى محور أسواق المنتجات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محوري أسواق المنتجات، وسوق العمل والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقدم مصر فى تلك المؤشرات وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر فى نوفمبر 2016 وأننا نسير على طريق صحيح لبناء دولة قوية اقتصاديًا وتهيئة المجال للاستثمار فى مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
هشام-توفيق (5)

21 مليار جنيه إيرادات القابضة الكيماوية في 2019

انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث اعتمدت نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019. وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2018 - 2019، زيادة الإيرادات إلى 21.6 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الربح إلى 3.4 مليار جنيه، وبلغت قيمة الصادرات نحو 1.6 مليار جنيه بمعدل نمو 40%. وأوضحت وزارة قطاع الأعمال، أن حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بلغت نحو 180 مليون جنيه.
البنك-المركزى

لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة مع بداية 2020؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، أول أمس، الخميس، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 18 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.77 جنيه، ونحو 15.87 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك بلوم ليسجل نحو 15.90 جنيه للبيع، و15.80 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 15.89 جنيه للبيع، و15.79 جنيه للشراء.
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البنك-المركزى

لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة مع بداية 2020؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، أول أمس، الخميس، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

وزير البترول عن ضخ الغاز الإسرائيلي: مصر تمارس نشاطًا جديدًا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن ضخ الغاز الإسرائيلي يأتي في إطار تجاري، بحيث يتم تحويله إلى محطات الإسالة المصرية ثم تصديره لأوروبا أو أي دولة بالعالم، مشيرًا إلى أن الغاز الذي يأتينا من إسرائيل يتم دمجه مع الغاز المصري ويتم تصديره للخارج، قائلًا: «الغاز الإسرائيلي للتصدير، ومصر يكفيها غازها». وأضاف «الملا»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي «عمرو أديب»، في برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز من أكتوبر 2018.
الغاز

تفاصيل بدء ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر

صرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بأن مصر عبر خط الأنابيب المملوك لشركة غاز الشرق سوف تبدأ تلقي 200 مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز الإسرائيلي لمدة 6 أشهر، ثم يتم زيادتها إلى 450 مليون قدم مكعب يوميًّا. وأضاف المسئول فى تصريحات خاصة "التحرير"، أنه بعد مرور عامين ونصف من بدء توريد 450 مليون قدم مكعب يوميًّا سترتفع الكميات إلى 600 مليون قدم مكعب يوميًّا لمدة تنفيذ الاتفاق. وبموجب الاتفاق، تشتري شركة دولفينوس القابضة 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عامًا.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

البترول: مصر تصدر 10 شحنات من الغاز شهريا إلى أوروبا

قال طارق الملا وزير البترول، إن مصر ستعلن خلال الاسابيع القليلة المقبلة عن الشركات التي ستنقب عن النفط غرب البحر المتوسط. وأضاف الملا، أن الحكومة تجري محادثات مع شركات نفط عالمية مثل توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون موبيل للتنقيب عن النفط في غرب المتوسط، وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة، وذلك من خلال مزيج بين مزايدة واتفاق مباشر. وقال الوزير، إن مصر تصدر حاليا مليار قدم مكعب من الغاز يوميا إلى أوروبا بواقع عشر شحنات شهريا على أن تزيدها إلى 20 شحنة شهريا بعد تشغيل محطة الإسالة في دمياط.
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