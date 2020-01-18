ضبط 5 عناصر إجرامية ارتكبوا 3 وقائع سرقة في القاهرة

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م

ضبط متهمين - تعبيرية

تمكن ضباط مباحث العاصمة من ضبط 5 عناصر إجرامية ارتكبوا 3 وقائع سرقة متنوعة، أولها بلاغ لقسم شرطة الوايلى من حارسَين بأحد المواقع بأنه حال تواجد أحدهما بالموقع محل حراسته فوجئ بأربعة أشخاص مجهولين قاموا بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" وتكبيل يديه وتكميم فمه، وسرقة لودر ملك الشركة محل عمله ولاذوا بالفرار، وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط اثنين منهم، حال استقلالهما السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.

كما تبلغ لقسم شرطة النزهة من طالب بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان هدداه بـ"كتر" واستوليا منه على هاتفه المحمول كرهاً عنه ولاذا بالفرار، وأمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وضبطهما (مسجل خطر سبق اتهامه في 23 قضية، عاطل سبق اتهامه في 3 قضايا) وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، و2 نصل معدني.في

كما تبلغ لقسم شرطة النزهة من طالب بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان هدداه بـ"كتر" واستوليا منه على هاتفه المحمول كرهاً عنه ولاذا بالفرار، وأمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وضبطهما (مسجل خطر سبق اتهامه في 23 قضية، عاطل سبق اتهامه في 3 قضايا) وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، و2 نصل معدني.



في البساتين، تقدمت سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية ببلاغ بأنها حال استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات النقل من أمام فندق بمنطقة بولاق أبو العلا، للتوجه لمحل إقامتها فوجئت بقيام قائد السيارة بتغيير خط سيره والتوجه للطريق الدائري، واستولى على حقيبة يدها بداخلها مبلغ مالى ومتعلقاتها الشخصية.



أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأن قائدها (37 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليها.



