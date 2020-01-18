جريمة

ضبط 5 عناصر إجرامية ارتكبوا 3 وقائع سرقة في القاهرة

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م
ضبط متهمين - تعبيرية
ضبط متهمين - تعبيرية
تمكن ضباط مباحث العاصمة من ضبط 5 عناصر إجرامية ارتكبوا 3 وقائع سرقة متنوعة، أولها بلاغ لقسم شرطة الوايلى من حارسَين بأحد المواقع بأنه حال تواجد أحدهما بالموقع محل حراسته فوجئ بأربعة أشخاص مجهولين قاموا بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" وتكبيل يديه وتكميم فمه، وسرقة لودر ملك الشركة محل عمله ولاذوا بالفرار، وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط اثنين منهم، حال استقلالهما السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.
كما تبلغ لقسم شرطة النزهة من طالب بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان هدداه بـ"كتر" واستوليا منه على هاتفه المحمول كرهاً عنه ولاذا بالفرار، وأمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وضبطهما (مسجل خطر سبق اتهامه في 23 قضية، عاطل سبق اتهامه في 3 قضايا) وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، و2 نصل معدني.في
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كلبش

النصب باسم الاستثمار.. الأرباح الشهرية فخ المستريحين

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على موظف بريد وميرد شركة أعلاف؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، بعد بلاغ تقدم به 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، اتهموه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأعلاف من خلال شركة الأعلاف ملك شقيقيه، والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 470 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهري، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانون.
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تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مترو القومية العربية

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة مساعد المدير اللواء محمود عبد الرازق، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة تنفيذ أعمال المرحلتين الثانية والثالثة لمحطتي مترو الأنفاق القومية العربية والطريق الدائرى ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الثالث، والتى تستلزم إجراء تحويلة مرورية نتيجة الغلق الكلى لشارع القومية، وتنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة الرئيسية بشارع القومية وتقاطعه مع شارع البوهي اعتبارا من أمس الجمعة لحين افتتاح المحطتين.
سرقة-اموال

ضبط سيدتين احترفنا النصب بحيلة توظيف الأموال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أربعة أشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية لتضررهم من أحد الأشخاص له معلومات جنائية وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، حصلا منهما على 3 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية وتأجير قاعات الأفراح مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، وأمكن ضبط المتهمة.
جثة (5)

«قتل مراته وصلى عليها».. جريمة كشفتها صلاة الجنازة

لا يخلو أي منزل من الخلافات، عادة ما تنتهي غالبيتها بتفاهم الزوجين مع تدخل العقلاء وكبار العائلتين أملا في مزيد من الاستقرار ومضي قطار الزوجين متخطيا الصعاب إلا أن ثمة خلافا وقع بين بائع فاكهة وزوجته انتهى بجريمة قتل بطريقة مؤسفة كشفتها الصدفة، وذلك بعد ورورد بلاغ إلى شرطة النجدة التابعة بمديرية أمن قنا من شخص مجهول بأداء الاهالي صلاة الجنازة على ربة منزل داخل مسجد بإحدى قرى مركز دشنا التابع لمحافظة قنا دون استخراج تصريح دفن، وسط شكوك بوجود شبهة جنائية في الوفاة.
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انهيار- العقار (2)

6 مصابين في سقوط شرفة عقار بروض الفرج

أصيب 6 أشخاص إثر سقوط شرفة شقة سكنية بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، وكشفت التحريات والمعاينة الأولية عن سقوط شرفة بالطابق الثالث فوق الأرضى من العقار رقم 9 بحارة على حسانين من شارع البكرى بروض الفرج، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الساحل التعليمى لتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الفورية، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة مدعومين بلجنة هندسية لإجراء المعاينة اللازمة.
المتهمة (4)

مسجل خطر يستعين بزوجته لسرقة حقائب السيدات في التجمع

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة عناصر التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى ولهما محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المقطم، والسابق اتهامه في 5 قضايا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حقائب اليد من السيدات بأسلوب "الخطف" باستخدام إحدى السيارات.
سرقة-خزنة-فلوس

الخيانة كلمة السر في سرقة خزينة شركة بعابدين

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة بمحتوياتها من داخل شركة وإعادة المسروقات بعد بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من صاحب إحدى شركات الملابس الجاهزة كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الشركة ملكه تحوي مبلغ 24,500 ألف جنيه، 19 شيكا، 6 إيصالات أمانة، نسخة من مفاتيح المكتب، وتبين بالانتقال وإجراء المعاينة سلامة جميع منافذ الشركة.
ضبط-لحوم-ودواجن-فاسدة

لحوم فاسدة ودقيق الغلابة.. حصيلة جهود مباحث التموين

واصلت مديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجاري؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وأسفرت الحملات عن ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص للبسكويت والشيكولاتة المرج؛ لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تصنيع البسكويت والحلوى مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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