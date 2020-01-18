مران الزمالك.. طارق حامد ينتظم وتأهيل عبد الله جمعة

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م

الزمالك

انتظم طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، وجاء ذلك عقب حصوله على راحة من مران أمس بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، علمًا بأنه سيغيب عن اللقاء القادم أمام المصري البورسعيدي، والمقرر له بعد غدا الإثنين في الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف. وحرص الجهاز الفني للفريق على مشاركة الثنائي طارق حامد وعمر السعيد لاعبا الفريق في جميع الفقرات التدريبية للمران، على الرغم من غيابهما عن لقاء المصري بسبب الإيقاف، كما خصص الجهاز الفني فقره تأهيلية بدنية خاصة للاعبين على هامش المران.

وبدأت الفقرة التأهيلية بالركض الخفيف لمدة 10 دقائق بمحيط الملعب عقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لأداء تدريبات بالكرة.وفي سياق آخر، اطمئن الجهاز الفني على جاهزية محمد عبدالشافي الظهير الأيسر، وذلك عقب إنهاء البرنامج التأهيلي الذي وضع له خلال الفترة الأخيرة.فيما حرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي

وبدأت الفقرة التأهيلية بالركض الخفيف لمدة 10 دقائق بمحيط الملعب عقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لأداء تدريبات بالكرة.



وفي سياق آخر، اطمئن الجهاز الفني على جاهزية محمد عبدالشافي الظهير الأيسر، وذلك عقب إنهاء البرنامج التأهيلي الذي وضع له خلال الفترة الأخيرة.



فيما حرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على الاطمئنان على محمد أبوجبل حارس مرمي الفريق، وذلك في ظل شكواه خلال اللقاء الأخير أمام الجونة من بعض الألام بالكتف.?



كما خصص الجهاز الطبي بالفريق برنامجا علاجيا وتأهيليا لعبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بالعضلة الخلفية والتي تعرض لها بلقاء الجونة الأخير بالدوري، علمًا بأن الجهاز الطبي يسعي لتجهيز اللاعب بالصورة الكاملة تمهيدا للعودة والمشاركة خلال الفترة المقبلة.

