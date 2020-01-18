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خالد الصاوي: أجسد دور مختلف في «صندوق الدنيا»

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته بدوره في فيلم "صندوق الدنيا" مشيرا إلى أنه من النوع الاجتماعي وقصته رائعة ومميزة وأحداثه ستكون مفاجأة للجمهور وسيعرض بدور السينما في شهر فبراير المقبل. وقال الصاوي في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه متحمس لتجربة "صندوق الدنيا" وأنه لم يشعر كثيرا بتعب التصوير، نظرا لروح فريق العمل، كما أنه يعد تجربة مميزة ودور مختلف عما قدمه من قبل، وسيكون مفاجأة بقيادة المخرج عماد البهات، متوقعا نجاحه.
وأشار إلى أنه يختار أدواره بعناية ويحرص على التجديد والتنوع، إذ يجسد شخصية شاعر وأديب يتعرض لكثير من الضغوط والمواقف الأليمة.وينتمي "صندوق الدنيا" إلى نوعية أعمال البطولة الجماعية التي تدور في إطار عدد من الحواديت والقصص الإنسانية المؤثرة لعدد من فئات المجتمع في منطقة وسط البلد بالقاهرة وكيفية التعامل
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ماجدة الصباحي

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود

شيع جثمان الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى إلى مثواه الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد مصطفى محمود بحضور عدد كبير من محبي الراحلة. شارك في تشييع الجثمان كل من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة دلال عبدالعزيز والفنان رشوان توفيق والفنانة رانيا محمود ياسين. ومن المقرر أن تستقبل أسرة الراحلة ماجدة الصباحي، واجب العزاء في الفقيدة، يوم الأحد المقبل، بمسجد عمر مكرم.
ماجدة الصباحي

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود

قررت أسرة الراحلة ماجدة، تغيير مكان جنازتها غدا، وتشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد أن كان مقرر أن يكون بمسجد الحصري بأكتوبر. وكانت الفنانة قد رحلت عن عالمنا اليوم الخميس عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة كان لها تواجد سينمائي كبير فعدد أفلامها تخطي الـ100 عمل، منهم "دهب"، أما تواجدها الدرامي فلم يكن كبير، فقد تواجدت خلال مشوارها الفني فى 5 أعمال ومعظمهم فى الإذاعة. دخلت عالم الإنتاج وأنشأت شركة خاصة بها تحمل أسم "أفلام ماجدة" كان مقرها في عمارة الإيموبيليا.
ماجدة الصباحي

بدأت الفن سرًا وأحبها رشدي أباظة.. محطات في حياة ماجدة

ماجدة الصباحي، فنانة من نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، بحثت عن التمثيل منذ صغرها، واشتركت في بطولة فيلم (الناصح) مع المخرج سيف الدين شوكت، ولكن رفض أهلها للأمر جلعها تصور العمل سرا، وسرعان ما اكتشفوا أهلها حقيقة ماتفعله، وحاولوا منعها ولكن صناع الفيلم تدخلوا لينهوا هذا الخلاف، وتم اتفاق على استكمال الفيلم، ومن هنا انطلقت مسيرتها وأشتركت في العديد من الأفلام التى بقيت فى ذاكرة كل محبيها حتى الآن. حياة "ماجدة" لم تكن سهلة فقد مرت بالعديد من الأزمات سواء على المستوى الفني أو الشخصي، واليوم فارقتنا "ماجدة" لتطوي صفحتها نهائيا.
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تامر حسني - الفلوس

أبطال "الفلوس" لـ«التحرير»: جماهيرية العمل أمر متوقع

ينافس الفنان تامر حسني في موسم منتصف العام بفيلم "الفلوس" الذي تم تأجيل طرحه أكثر من مرة، دون إبداء أسباب، وتجاوزت إيرادات العمل 14 مليون جنيه منذ طرحه يوم 25 ديسمبر في دور العرض، ليتصدر شباك الإيرادات مبكرًا قبل طرح باقي أفلام الموسم تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية. تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، وهو قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
تامر حسني - الفلوس

«اورنچ مصر» ترعى أحدث أفلام النجم تامر حسني «الفلوس»

في إطار حرصها على رعاية الفن والثقافة ودعم الإبداع في مصر، قامت اورنچ مصر برعاية أحدث أفلام النجم الكبير تامر حسني "الفلوس"، يوم الاربعاء 24 ديسمبر الجاري بمول مصر، وسط حضور عدد كبير من مسئولي الشركة والفنانين والمبدعين وممثلي الصحافة والإعلام.وتأتي رعاية اورنچ مصر الحصرية للفيلم في ظل اهتمامها ومساندتها للأعمال التي تحظى بشغف واهتمام الجمهور المصري الذي يترقب بلهفة صدور هذا الفيلم منذ عدة أشهر. فيلم "الفلوس" هو ثاني التجارب السينمائية للمخرج اللبناني سعيد الماروق في مصر.
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