خالد الصاوي: أجسد دور مختلف في «صندوق الدنيا»

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م

خالد الصاوي

أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته بدوره في فيلم "صندوق الدنيا" مشيرا إلى أنه من النوع الاجتماعي وقصته رائعة ومميزة وأحداثه ستكون مفاجأة للجمهور وسيعرض بدور السينما في شهر فبراير المقبل. وقال الصاوي في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه متحمس لتجربة "صندوق الدنيا" وأنه لم يشعر كثيرا بتعب التصوير، نظرا لروح فريق العمل، كما أنه يعد تجربة مميزة ودور مختلف عما قدمه من قبل، وسيكون مفاجأة بقيادة المخرج عماد البهات، متوقعا نجاحه.

وأشار إلى أنه يختار أدواره بعناية ويحرص على التجديد والتنوع، إذ يجسد شخصية شاعر وأديب يتعرض لكثير من الضغوط والمواقف الأليمة.وينتمي "صندوق الدنيا" إلى نوعية أعمال البطولة الجماعية التي تدور في إطار عدد من الحواديت والقصص الإنسانية المؤثرة لعدد من فئات المجتمع في منطقة وسط البلد بالقاهرة وكيفية التعامل