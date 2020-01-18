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«بوينج»: اكتشاف عطل جديد في برنامج طائرات «737 ماكس»

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م
مصنع بوينج
مصنع بوينج
أعلنت مجموعة "بوينج" للطيران، اكتشاف عطل جديد فى برنامج طائراتها من طراز "737 ماكس" الممنوعة من التحليق، معربة عن أملها فى حل المسألة قريبا لتجنب تأخر عودة الطائرة إلى الخدمة، وأفادت الشركة، فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم السبت، بأنها تجرى عمليات التحديث اللازمة، وأنها تعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية على الأمر. وفى هذا الصدد، أوضح مصدر فى شركة "بوينج" أنه تم اكتشاف المشكلة الجديدة خلال مراجعة تقنية الأسبوع الماضي، واصفا الخلل بأنه "بسيط"، معربا عن أمله فى حل المسألة وعودة الطائرة إلى الخدمة.
ومن جهتها، ذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، فى وقت سابق، أنها تسعى إلى تغريم شركة "بوينج" المصنعة للطائرات 5.4 مليون دولار، وذلك بسبب تقاعسها عن منع تركيب أجزاء بها عيوب فى طائرات "737 ماكس".وقالت الإدارة، فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى، "إن بوينج تقاعست عن الإشراف بشكل كاف على مورديها لضمان
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ترامب (1)

نيويورك تايمز: تناقضات بين ترامب وجيشه حول ضحايا الهجوم الإيراني

سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية الضوء على تناقض إعلان الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة عالجت 11 من جنودها من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية، مع تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم إصابة أي أمريكي بأذى في الهجوم الإيراني. وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن هجوم إيران يوم 8 يناير على قواعد بالقرب من بغداد وإربيل بالعراق كان انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية بطائرة بدون طيار بأمر من ترامب.
احتجاجات إيران

دبلوماسي أمريكي: إيران لاعب سيئ في الشرق الأوسط

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري كين بوك، إن إيران لاعب سيئ في الشرق الأوسط، مؤكدا بأنه علينا أن ندعم الديمقراطية وأي عناصر غير إرهابية في إيران. وأضاف "بوك"، أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كان شخصا سيئا مسؤولا عن مقتل أمريكيين، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ الخطوة الصحيحة بالتخلص منه، في مقابلة مع قناة "العربية".
براين-هوك

واشنطن: أضعفنا النظام الإيراني بصورة دراماتيكية

قال المبعوث الأمريكى إلى إيران براين هوك، إن واشنطن أضعفت النظام الإيرانى والموالين له بصورة دراماتيكية. وأضاف هوك، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الاحتجاجات فى إيران والضغوط والعقوبات التى تمارسها واشنطن على طهران يمكنها إضعاف النظام الإيراني، كما يمكنها أن تدفع المرشد الأعلى على خامنئى إلى تغيير سياسته فى البلاد.
ترامب (1)

رسميًا.. مجلس الشيوخ يبدأ في إجراءات محاكمة ترامب

بدأ مجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي رسميا، اليوم الخميس، إجراءات محاكمة دونالد ترامب، بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة التحقيق في عزل الرئيس. وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر بأغلبية الأصوات أمس، القرار الاتهامي بحق ترامب الذي يتضمن اتهامين ضده، إذ جاء في الاتهام الأول الموجه لترامب هو إساءة استخدام السلطة المتمثلة في السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من السلطات الأوكرانية لحملة إعادة انتخابه من خلال الضغط على كييف للتحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، أقوى منافسي ترامب في سباق الترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.
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تظاهرات العراق

العراق: المحتجون أحرقوا باب السفارة الأمريكية في بغداد

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، أن المحتجين قاموا بحرق الباب الثاني للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية. وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في وقت سابق اليوم بأنه تم نشر قوات عراقية خاصة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.
ترامب (2)

ترامب: المصلّون المسلحون في كنيسة تكساس منعوا «كارثة»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن وجود مصلّين مسحلين في كنيسة تكساس التي استهدفها أمس الأول الأحد هجوم إطلاق نار منع عواقب "كارثية". وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المصلّون المسلّحون أوقفوا سريعًا مطلق النار المجنون على الكنيسة في تكساس، لولا حقيقة وجود أشخاص مسلّحين وأكفاء في استخدام سلاحهم، لكانت العواقب كارثية، جزيل الشكر لهم". وفتح رجل النار داخل كنيسة، خلال الصلاة صباح الأحد في تكساس بجنوب الولايات المتحدة ؛ ما أدى لمقتل شخصين أحدهما منفذ الهجوم والذي سقط برصاص مصلين موجودين بالكنيسة.
قناة- حزب- الله -الإعلامية

«حزب الله العراق» يهاجم سفارة أمريكا.. وإجلاء السفير

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، بأن مناصري ميليشيات "حزب الله العراق"، حاولوا اليوم الثلاثاء، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وأحرق مناصرو ميليشيات "حزب الله العراق"، العلم الأميركي، أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية وطرد السفير، في حين تم إجلاء السفير الأمريكي والموظفين الأساسيين العاملين في السفارة. وكان مناصرون للميليشيات قد بدأوا بنصب خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة الأميركية في العاصمة العراقية.
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مؤسسة أمريكية: مقتل 554 صحفيا خلال العقد الماضي

ذكرت مؤسسة "لجنة حماية الصحفيين" المستقلة الأمريكية، التي ترصد مقتل الصحفيين حول العالم منذ عام 1992، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 550 صحفيا قتلوا خلال العقد الماضي. وأوضحت المؤسسة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه بين 2010 و2019، تم تأكيد مقتل 554 صحفيا بدافع القتل العمد، في ارتفاع عن العقد الذي يسبقه بين 2000 و2009 الذي شهد مقتل 480 صحفيا فقط، لافتة إلى أن هذا الرقم يرتفع إلى 603 أشخاص عندما يتم ضم "العاملين في الإعلام" إلى قائمة القتلى في هذه الفترة.
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