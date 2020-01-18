«بوينج»: اكتشاف عطل جديد في برنامج طائرات «737 ماكس»

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م

مصنع بوينج

أعلنت مجموعة "بوينج" للطيران، اكتشاف عطل جديد فى برنامج طائراتها من طراز "737 ماكس" الممنوعة من التحليق، معربة عن أملها فى حل المسألة قريبا لتجنب تأخر عودة الطائرة إلى الخدمة، وأفادت الشركة، فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم السبت، بأنها تجرى عمليات التحديث اللازمة، وأنها تعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية على الأمر. وفى هذا الصدد، أوضح مصدر فى شركة "بوينج" أنه تم اكتشاف المشكلة الجديدة خلال مراجعة تقنية الأسبوع الماضي، واصفا الخلل بأنه "بسيط"، معربا عن أمله فى حل المسألة وعودة الطائرة إلى الخدمة.

ومن جهتها، ذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، فى وقت سابق، أنها تسعى إلى تغريم شركة "بوينج" المصنعة للطائرات 5.4 مليون دولار، وذلك بسبب تقاعسها عن منع تركيب أجزاء بها عيوب فى طائرات "737 ماكس".وقالت الإدارة، فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى، "إن بوينج تقاعست عن الإشراف بشكل كاف على مورديها لضمان