سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

فلسطين: اعتقال الاحتلال للطفل زيد ياسين خرق للقانون الدولي

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية أسهم انتقاداتها بشدة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعدما قامت باعتقال الطفل زيد ياسين، البالغ من العمر 10 سنوات فقط، بالقرب من الجدار العازل، في انتهاك صريح لكل الأعراف والقيم الإنسانية والدولية. وقال بيان صادر عن الوزارة "في سقطة أخلاقية جديدة وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل زيد ياسين (عشر سنوات) من قرية عانين غرب جنين أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري، وأخضعته للتحقيق الميداني قبل أن تخلي سبيله، في أبشع وأوضح صورة لجيش الاحتلال الذي يتبجح قادته زورا وبهتانا في أخلاقياته، وهو يطارد ويلاحق الأطفال والفتية الفلسطينيين ليعتقلهم تارة، ويرهبهم ويحطم نفسياتهم إلا لم يكن قتلهم تارة أخرى".
وأضافت الخارجية الفلسطينية: "أن اعتقال الطفل زيد ياسين يعكس همجية الاحتلال وعمق ثقافة الكراهية والعنصرية التي تنتشر في أوساط قادته وقواته ضد الفلسطينيين، ويعكس في ذات الوقت خوف دولة الاحتلال وأجهزتها ومؤسساتها من الأطفال الفلسطينيين وأحلامهم".وتابعت: "وعليه تفسر لنا هذه الحادثة الجريمة حالة أوسع من
اقرأ المزيد
احتجاجات لبنان

«لن ندفع الثمن».. إصابة 75 متظاهرا في لبنان جراء الاشتباكات مع الأمن

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة 75 متظاهرا، جراء الاشتباكات بين الأمن والمحتجين في بيروت بمحيط البرلمان وسط بيروت، حيث تعرضت قوات مكافحة الشغب التي تعرضت للرشق بالحجارة، إذ ألقى المتظاهرون المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية في محيط ساحة النجمة، كما ألقو الفواصل الحديدية تجاههم محاولين اقتحام السياج الحديدي. واتهم محتجون قوى الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي في محيط البرلمان، لذا قاموا برشق قوى الأمن بالحجارة، يأتي ذلك فيما قال الأمن الداخلي اللبناني حدث تعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب.
احتجاجات لبنان

الأزمة تشتعل من جديد.. اشتباكات بين الأمن اللبناني والمحتجين

وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني وسط العاصمة بيروت، إذ استخدمت القوات خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بمحيط البرلمان، حيث جاء رد فعل المحتجين جاء برشق قوات الأمن بالحجارة ورمي الحواجز الحديدية عند مدخل مجلس النواب، حتى الآن، بحسب سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل. وذكرت وكالة فرانس برس أنها وثقت عشر حالات إغماء على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع.
احتجاجات العراق

قتيل و15 مصابًا نتيجة إطلاق الرصاص على المتظاهرين بالعراق

لقي متظاهرًا مصرعه، بينما أصيب 15 آخرون بمنطقة السنك وسط العاصمة بغداد، نتيجة إطلاق قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، حيث وقعت صدامات بين القوات الأمنية ومحتجين وسط بغداد، فيما ذكر شهود عيان، أن «الصدامات حدثت بالقرب من جسر السنك وعلى بعد أمتار من الحواجز التي وضعتها القوات الأمنية»، وأضافوا، أن «القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المحتجين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
الجيش-السورى

بعد تحريرها.. الجيش السوري يحبط هجوما للمسلحين بإدلب

تمكنت وحدات الجيش السوري في ريف إدلب من إحباط هجوم للتنظيمات الإرهابية على محور بلدة أبو جريف في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وبحسب وكالة «سانا»، فقد أحبطت وحدات الجيش السوري هجوما عنيفا للمجموعات الإرهابية باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة وكبدتها خسائر كبيرة، ونقلت الوكالة، أن وحدات الجيش خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية هاجمت مواقع الجيش والقرى الآمنة على محور أبو جريف بريف إدلب الجنوبي الشرقي، لافته إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آليات ثقيلة لهم، وفقًا لسبوتنيك.
اقرأ المزيد من الأخبار
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (2)

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع داخل قطاع غزة

قصف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عدة مواقع داخل قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق عدة صواريخ على المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل في وقت سابق، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وفي وقت سابق، أطلقت 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية، إذ اعترضت بطارية «القبة الحديدية» صاروخين منها على إثر ذلك، أطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، بينما سادت حالة من الذعر في صفوف سكان إحدى المستوطنات الحدودية..
اقتحامات-الاقصى

الأزهر: أكثر من 30 ألف صهيوني اقتحموا «الأقصى» في 2019

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي حول أعداد مقتحمي ساحات المسجد الأقصى المبارك خلال عام 2019، إذ قال المرصد، إن ذلك العام شهد أرقامًا قياسية في تدنيس باحات «الأقصى»؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 30416 صهيونيًّا، في حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، مضيفًا في تقريره أن أعداد مقتحمي ساحات الحرم الشريف خلال 2019 هي الأكبر منذ الاحتلال الصهيوني لمدينة «القدس» عام 1967.
سعيد قيس

الرئيس التونسي: الدولة تواجه تحديات في كافة القطاعات

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يريد أن يعطي للسياسة الخارجية بعدًا جديدًا، ولا سيما في ظل تقارب الشعوب بسبب أدوات التواصل الجديدة، مؤكدًا في كلمة توجه بها مساء اليوم الثلاثاء، إلى الشعب التونسي بمناسبة السنة الإدارية الجديدة: أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس القضايا التي تهم تونس، وأن الأزمة في ليبيا يجب أن يتم حلها بالوسائل السياسية، مضيفًا أن الحرية التي نالها الشعب بالدماء لا يمكن أن يصادرها أحد، مشيرًا إلى أن الدولة التونسية تواجه تحديات في كافة القطاعات، وليس لأحد الحق في أن يخيب آماله وتطلعات التونسيين.
نتنياهو

فلسطين: نتنياهو يسعى للبقاء في الحكم والهروب من تهم الفساد

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يسعى بشتى السبل والحيل والخدع للبقاء في سدة الحكم بدولة الاحتلال، والهروب من تهم الفساد التي تلاحقه، عبر إعلان المزيد من المواقف اليمينية المتطرفة المعادية للسلام والداعية إلى تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وتسريع عمليات الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، كمدخل أساسي نحو تحشيد اليمين الإسرائيلي من حوله تحت راية المواقف التي يطلقها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]