السيسي يؤكد أهمية دور مجلس كبار العلماء في حل مشكلات مصر

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٩ م

السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على أهمية الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لكبار العلماء، وكذلك المهمة القومية التي يؤديها أعضاؤه من أجل طرح الأفكار والتوصيات لحل المشكلات التي تواجه مصر في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، حيث تم خلاله عرض الوضع الراهن لمساعي النهوض بقطاع التعليم الفني والمهني في مصر فضلاً عن طرح مقترح لإقامة مجتمعات زراعية جديدة في مصر لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.

وأطلع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على أفكار ومقترحات أعضاء المجلس المتعلقة بكيفية النهوض بعدد من القطاعات الحيوية في مصر كالتعليم والبحث العلمي والصحة والزراعة حيث رحب سيادته بكافة هذه المقترحات.. مشيراً إلى أهمية دراستها والتنسيق بشأنها بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتلافى الازدواجية والعمل