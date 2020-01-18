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السيسي يؤكد أهمية دور مجلس كبار العلماء في حل مشكلات مصر

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٩ م
السيسي
السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على أهمية الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لكبار العلماء، وكذلك المهمة القومية التي يؤديها أعضاؤه من أجل طرح الأفكار والتوصيات لحل المشكلات التي تواجه مصر في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، حيث تم خلاله عرض الوضع الراهن لمساعي النهوض بقطاع التعليم الفني والمهني في مصر فضلاً عن طرح مقترح لإقامة مجتمعات زراعية جديدة في مصر لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
وأطلع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على أفكار ومقترحات أعضاء المجلس المتعلقة بكيفية النهوض بعدد من القطاعات الحيوية في مصر كالتعليم والبحث العلمي والصحة والزراعة حيث رحب سيادته بكافة هذه المقترحات.. مشيراً إلى أهمية دراستها والتنسيق بشأنها بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتلافى الازدواجية والعمل
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«أوصيكم ببذل أقصى جهد».. رسالة الرئيس السيسي للقوات المسلحة

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إعزاز وتقدير لقيادات وأفراد القوات المسلحة كافة، مؤكدا أنهم ضربوا أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا ومعنويًّا مرت بها مصر في السنوات الأخيرة.
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السيسي يصل ألمانيا لحضور اجتماع برلين بشأن أزمة ليبيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة تستغرق يومين، يشارك خلالها في اجتماع برلين لبحث الأزمة الليبية، الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وزعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع ظهر غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، بمقر المستشارية الألمانية.
طقس (3)

ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا الأحد، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يشدد على أهمية مياه النيل الحيوية بالنسبة لمصر وشعبها

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية مياه النيل الحيوية بالنسبة لمصر وشعبها، لافتا إلى الفارق الجوهري بين الحق في التنمية والحق في الحياة والوجود. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم السبت، وفدًا رفيع المستوى من أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: مشكلة القطاع العام في ثقافة إدارة المشروعات وليس تنفيذها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المشكلة التي تواجه القطاع العام ليست في تنفيذ المشروعات ولكن في ثقافة الإدارة التي تشكلت عبر سنين طويلة وهي أن المال العام والمنشآت الخاصة به "مباحة"؛ وذلك تعليقًا على كلمة وزير الزراعة السيد القصير التي أشار فيها إلى أن الدولة تمتلك 51 مزرعة إنتاج حيواني لا تعمل وبحاجة إلى التطوير.
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السيسي يستمع إلى شرح مفصل عن مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إلى شرح تفصيلي عن مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، وذلك قبيل افتتاحه. ? وقدم اللواء أركان حرب كرم سالم محمد رئيس مجلس الشركة الوطنية للمقاولات شرحا تفصيليا عن المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب، موضحا أنه تم إنشاء المجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بطاقة 18 ألف رأس تسمين على مسطح أرض 450 فدانا.
نيفين القباج

تقديم صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 بصورة مبكرة اعتبارا من اليوم الأول بالشهر من خلال البنوك ومكاتب البريد، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد وتيسيرا على أصحاب المعاشات، قائلة إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل وفقا لآليات محددة ترتكز علي سرعه الأداء، لمتابعة صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات أمام أصحابها، كما أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم .
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: يجب تعزيز دور وزارات التعليم العالي في الوطن العربي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز دور وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي كجسر ومنصة تسهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي النابغ وتبادل الخبرات في هذا الصدد، مشيراً إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وكذا الاهتمام باللحاق بركب الذكاء الاصطناعي وتعظيم الاستفادة من هذه التقنية، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
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