جريمة

وزير الداخلية يزور الطلاب الجدد بكلية الشرطة

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م
أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، السبت، الطلبة الملتحقين بالسنة الدراسية الأولى وطلبة وطالبات الضباط المتخصصين والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بكلية الشرطة خلال فترة الإعداد والتدريب الأساسي. وهنأ الوزير الطلبة الجدد على التحاقهم بكلية الشرطة، واستمع سيادته إلى عدد من الطلبة والطالبات وأسرهم حول مدى استيعابهم للحياة الانضباطية الجديدة، وأوجه استفادتهم خلال فترة التدريب الأساسي، كما التقى سيادته عددًا من الطلبة أبناء شهداء الشرطة الذين التحقوا بالكلية هذا العام.
وأشاد "توفيق" بما لمسه من وعي وإدراك لدى الطلبة، والذي يعكس ما اكتسبوه من صفات انضباطية خلال الفترة القصيرة التي قضوها بالكلية، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة هي بداية جديدة لحياتهم ومبعث لاعتزازهم بأنفسهم بانضمامهم إلى صفوف الشرطة المصرية التي تخرج منها رجال أوفياء يتواصل بهم عطاء الأجيال التي تحمل أمانة
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وزارة-العدل

«العدل» تكشف ملابسات حريق محكمة الجيزة الابتدائية

أصدرت وزارة العدل، اليوم السبت، بيانا صحافيا كشفت خلاله ملابسات حريق محدود اندلع في مبنى محكمة الجيزة الابتدائية في الساعات الأولى من الصباح، وقالت الوزارة إن حريقا محدودا اندلع بوحدة خارجية لجهاز تكييف تابع لمحكمة الجيزة الابتدائية، في ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت، مؤكدة أن الحريق المحدود اندلع في تمام الساعة الواحدة صباح اليوم، مبينة أن الخدمة الأمنية المعينة على المحكمة تعاملت مع انبعاث الأدخنة من أحد مكاتب نيابة مركز إمبابة الواقعة بالدور السادس.
المتهمين (3)

ضبط 5 عناصر إجرامية ارتكبوا 3 وقائع سرقة في القاهرة

تمكن ضباط مباحث العاصمة من ضبط 5 عناصر إجرامية ارتكبوا 3 وقائع سرقة متنوعة، أولها بلاغ لقسم شرطة الوايلى من حارسَين بأحد المواقع بأنه حال تواجد أحدهما بالموقع محل حراسته فوجئ بأربعة أشخاص مجهولين قاموا بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" وتكبيل يديه وتكميم فمه، وسرقة لودر ملك الشركة محل عمله ولاذوا بالفرار، وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط اثنين منهم، حال استقلالهما السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.
كلبش

النصب باسم الاستثمار.. الأرباح الشهرية فخ المستريحين

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على موظف بريد وميرد شركة أعلاف؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، بعد بلاغ تقدم به 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، اتهموه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأعلاف من خلال شركة الأعلاف ملك شقيقيه، والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 470 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهري، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانون.
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تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مترو القومية العربية

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة مساعد المدير اللواء محمود عبد الرازق، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة تنفيذ أعمال المرحلتين الثانية والثالثة لمحطتي مترو الأنفاق القومية العربية والطريق الدائري ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الثالث، والتي تستلزم إجراء تحويلة مرورية نتيجة الغلق الكلي لشارع القومية، وتنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة الرئيسة بشارع القومية وتقاطعه مع شارع البوهي اعتبارا من أمس الجمعة لحين افتتاح المحطتين.
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قوات-الشرطة (3)

تفاح بالحشيش.. إحباط تهريب مخدرات بـ45 مليون (فيديو)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط تجار وحائزى المواد المخدرة، وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة وتحديدا الحشيش بعد إحباط محاولة تهريب 3060 طربة لمخدر الحشيش داخل البلاد. تحريات ومعلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت وصول حاوية قادمة من ميناء بأحد الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي تفاح لصالح إحدي الشركات، وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش.
مخدر-الحشيش (2)

إحباط ترويج 250 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه بالبحيرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى المواد المخدرة، وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة وتحديدا الحشيش بعد إحباط صفقة قدرت قيمتها بـ1.7 مليون جنيه في رسالة واضحة للخارجين عن القانون بأنهم مطاردون وملاحقون باستمرار من "العيون الساهرة"، فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة في المواد المخدرة.
اكاديمية-الشرطة

تخرج 71 متدربا أفريقيا من أكاديمية الشرطة

قامت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بتخريج دورتين تدريبيتين من الكوادر الأمنية الأفريقية فى مجالي (الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الإنفجار - حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة) ، شارك فيها 71 مُتدرباً يمثلون 28 دولة أفريقية بحضور اللواء مدير مركز بحوث الشرطة، والسفير نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من قيادات الأكاديمية وضباط مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.
اكاديمية-الشرطة

طلبة كليات الحقوق يقضون يوم معايشة بأكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق من الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة)، قضوا خلاله يوماً دراسياً مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة من خريجى كليات الحقوق، وحرص رئيس وقيادات الأكاديمية على استقبال الطلاب والترحيب بهم، ونقل تحيات وزير الداخلية لهم واهتمام ودعم سيادته البالغ لتلك المبادرات لاسيما التقارب مع شباب الجامعات المصرية وتحقيق الأمن الاجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوى للأكاديمية.
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