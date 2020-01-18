وزير الداخلية يزور الطلاب الجدد بكلية الشرطة

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م

أكاديمية الشرطة

زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، السبت، الطلبة الملتحقين بالسنة الدراسية الأولى وطلبة وطالبات الضباط المتخصصين والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بكلية الشرطة خلال فترة الإعداد والتدريب الأساسي. وهنأ الوزير الطلبة الجدد على التحاقهم بكلية الشرطة، واستمع سيادته إلى عدد من الطلبة والطالبات وأسرهم حول مدى استيعابهم للحياة الانضباطية الجديدة، وأوجه استفادتهم خلال فترة التدريب الأساسي، كما التقى سيادته عددًا من الطلبة أبناء شهداء الشرطة الذين التحقوا بالكلية هذا العام.

وأشاد "توفيق" بما لمسه من وعي وإدراك لدى الطلبة، والذي يعكس ما اكتسبوه من صفات انضباطية خلال الفترة القصيرة التي قضوها بالكلية، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة هي بداية جديدة لحياتهم ومبعث لاعتزازهم بأنفسهم بانضمامهم إلى صفوف الشرطة المصرية التي تخرج منها رجال أوفياء يتواصل بهم عطاء الأجيال التي تحمل أمانة



وأشاد "توفيق" بما لمسه من وعي وإدراك لدى الطلبة، والذي يعكس ما اكتسبوه من صفات انضباطية خلال الفترة القصيرة التي قضوها بالكلية، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة هي بداية جديدة لحياتهم ومبعث لاعتزازهم بأنفسهم بانضمامهم إلى صفوف الشرطة المصرية التي تخرج منها رجال أوفياء يتواصل بهم عطاء الأجيال التي تحمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن واستقراره.



وأكد الوزير على ضرورة استمرار دعم وتطوير إمكانات أكاديمية الشرطة لتواكب أحدث علوم العصر في المجالات الأمنية والقانونية والاجتماعية لصقل مهارات الطلبة، وصولا لإعداد رجل شرطة يتمتع بالمهارة والحرفية.



من جانبهم، أعرب أسر وأهالي الطلبة الجدد عن فخرهم بأبنائهم ومدى ما وصلوا إليه من جدية وانضباط خلال الفترة القصيرة التي قضوها داخل الكلية.



