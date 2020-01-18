ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

تحرير:التحرير ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٧ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا الأحد، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 11 16شبين الكوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:



الصغرى العظمى

القاهرة 11 16

شبين الكوم 11 15

طنطا 10 15

دمنهور 12 16

الإسكندرية 13 16

بلطيم 13 16

مطروح 10 16

السلوم 09 15

سيوة 07 15

بورسعيد 12 16

دمياط 12 16

الزقازيق 10 17

الإسماعيلية 11 17

السويس 11 17

العريش 11 16

رفح 11 15

رأس سدر 14 18

نخل 07 16

نويبع 15 17

طابا 12 15

كاترين 03 10

الطور 12 18

شرم الشيخ 16 21

الغردقة 13 21

مرسى علم 14 20

الفيوم 09 16

بني سويف 09 16

المنيا 08 17

أسيوط 07 18

سوهاج 08 17

قنا 09 18

الأقصر 09 18

أسوان 11 20

أبو سمبل 11 19

الوادي الجديد 07 21

شلاتين 16 23

أبو رماد 17 22

حلايب 18 20

رأس حدربة 18 20



