«العدل» تكشف ملابسات حريق محكمة الجيزة الابتدائية

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م

وزارة العدل

أصدرت وزارة العدل، اليوم السبت، بيانا صحافيا كشفت خلاله ملابسات حريق محدود اندلع في مبنى محكمة الجيزة الابتدائية في الساعات الأولى من الصباح، وقالت الوزارة إن حريقا محدودا اندلع بوحدة خارجية لجهاز تكييف تابع لمحكمة الجيزة الابتدائية، في ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت، مؤكدة أن الحريق المحدود اندلع في تمام الساعة الواحدة صباح اليوم، مبينة أن الخدمة الأمنية المعينة على المحكمة تعاملت مع انبعاث الأدخنة من أحد مكاتب نيابة مركز إمبابة الواقعة بالدور السادس.

حسب البيان، رجحت المعاينة الظاهرية أن ماسا كهربائيا تسبب في حريق بالوحدة الخارجية. وجرى استدعاء الأجهزة المختصة التي تولت الفحص والتأمين والمعاينة والتي تبين منها عدم وجود ثمة إصابات في الأرواح أو تلفيات بالمبنى أو الملفات والقضايا.وأكّدت وزارة العدل أنَّ الصور المتداولة ببعض المواقع الإلكترونية ووسائل