جريمة

«العدل» تكشف ملابسات حريق محكمة الجيزة الابتدائية

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م
وزارة العدل
وزارة العدل
أصدرت وزارة العدل، اليوم السبت، بيانا صحافيا كشفت خلاله ملابسات حريق محدود اندلع في مبنى محكمة الجيزة الابتدائية في الساعات الأولى من الصباح، وقالت الوزارة إن حريقا محدودا اندلع بوحدة خارجية لجهاز تكييف تابع لمحكمة الجيزة الابتدائية، في ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت، مؤكدة أن الحريق المحدود اندلع في تمام الساعة الواحدة صباح اليوم، مبينة أن الخدمة الأمنية المعينة على المحكمة تعاملت مع انبعاث الأدخنة من أحد مكاتب نيابة مركز إمبابة الواقعة بالدور السادس.
حسب البيان، رجحت المعاينة الظاهرية أن ماسا كهربائيا تسبب في حريق بالوحدة الخارجية. وجرى استدعاء الأجهزة المختصة التي تولت الفحص والتأمين والمعاينة والتي تبين منها عدم وجود ثمة إصابات في الأرواح أو تلفيات بالمبنى أو الملفات والقضايا.وأكّدت وزارة العدل أنَّ الصور المتداولة ببعض المواقع الإلكترونية ووسائل
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اكاديمية-الشرطة

وزير الداخلية يزور الطلاب الجدد بكلية الشرطة

زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، السبت، الطلبة الملتحقين بالسنة الدراسية الأولى وطلبة وطالبات الضباط المتخصصين والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بكلية الشرطة خلال فترة الإعداد والتدريب الأساسي. وهنأ الوزير الطلبة الجدد على التحاقهم بكلية الشرطة، واستمع سيادته إلى عدد من الطلبة والطالبات وأسرهم حول مدى استيعابهم للحياة الانضباطية الجديدة، وأوجه استفادتهم خلال فترة التدريب الأساسي، كما التقى سيادته عددًا من الطلبة أبناء شهداء الشرطة الذين التحقوا بالكلية هذا العام.
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ضبط 5 عناصر إجرامية ارتكبوا 3 وقائع سرقة في القاهرة

تمكن ضباط مباحث العاصمة من ضبط 5 عناصر إجرامية ارتكبوا 3 وقائع سرقة متنوعة، أولها بلاغ لقسم شرطة الوايلى من حارسَين بأحد المواقع بأنه حال تواجد أحدهما بالموقع محل حراسته فوجئ بأربعة أشخاص مجهولين قاموا بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" وتكبيل يديه وتكميم فمه، وسرقة لودر ملك الشركة محل عمله ولاذوا بالفرار، وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط اثنين منهم، حال استقلالهما السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.
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النصب باسم الاستثمار.. الأرباح الشهرية فخ المستريحين

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على موظف بريد وميرد شركة أعلاف؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، بعد بلاغ تقدم به 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، اتهموه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأعلاف من خلال شركة الأعلاف ملك شقيقيه، والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 470 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهري، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانون.
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تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مترو القومية العربية

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة مساعد المدير اللواء محمود عبد الرازق، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة تنفيذ أعمال المرحلتين الثانية والثالثة لمحطتي مترو الأنفاق القومية العربية والطريق الدائري ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الثالث، والتي تستلزم إجراء تحويلة مرورية نتيجة الغلق الكلي لشارع القومية، وتنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة الرئيسة بشارع القومية وتقاطعه مع شارع البوهي اعتبارا من أمس الجمعة لحين افتتاح المحطتين.
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الحريق (26)

ذعر في المنوفية إثر انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز

تمكنت قوات وحدة الحماية المدنية، في مركز الباجور بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب جراء انفجار 20 أسطوانة بوتاجازفى قطعة أرض فارغة تستخدم كمخزن بقرية «كفر الباجور»، ولم يسفر الحريق عن وفيات، فيما تبين حدوث حالة إصابة واحدة، إذ تعرض نجل مالك قطعة الأرض لحروق، ونُقل إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، وتسبب دوى انفجار اسطوانات الغاز فى إثارة حالة من الفزع بين الأهالي، وسرعان ما تم استخدام مكبرات الصوت فى المساجد لطمأنة الناس ومطالبة مساعدتهم فى إخماد الحريق.
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الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في العمرانية

حريق بمحل ملاصق لغرفة محول كهرباء كاد أن يتسبب في كارثة مدوية بمنطقة العمرانية. البداية كانت بتلقي اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد دخان كثيف من محل تجاري بشارع جمال الدين الأفغاني بمنطقة العمرانية. على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية. المعاينة الأولية بينت أن المحل الذي شب به الحريق غير مرخص ولا تتوافر فيه اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، وملاصق لغرفة محول كهرباء.
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تفحم سيارة وتصادم مروع على «صحراوي الإسكندرية»

تفقد اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، موقع حادث تصادم شاحنتين أسفر عن اشتعال النيران بسيارة ملاكي دون خسائر في الأرواح. البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة ثان العامرية بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 58 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، اتجاه القاهرة، وتوقف حركة المرور، في الوقت الذي أخطرت غرفة عمليات النجدة قيادات المرور والحماية المدنية لمعاينة موقع الحادث.
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«معرفتش أنقذه»..مصرع والد إيهاب توفيق في حريق فيلته

لقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق هائل التهم فيلته الكائنة بحي مجينة نصر بمحافظة القاهرة. غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من فيلا بنطاق قسم شرطة أول مدينة نصر، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة مدير الحماية المدنية ورئيس قسم الإطفاء، فضلا عن فرق إنقاذ بري لسرعة التدخل ومحاصرة ألسنة النيران والعمل على تقليل حجم الخسائر والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة.
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