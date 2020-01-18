سيلفا: كافاني استثنائي.. ونيمار لم يتغير

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٩ م

تياجو سيلفا

أشاد الدولي البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بزميليه في الفريق البرازيلي نيمار جونيور والأوروجوياني إدينسون كافاني، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية. وقال سيلفا: "نيمار بحالة جيدة، فهو لاعب حماسي، ولكنه مثل مبابي وإيكاردي ودي ماريا، يبذل أقصى جهد، وحتى إذا لم يسجل الأهداف، فهو يقدم كل ما لديه للفريق، ويقدم عملًا كبيرًا، ونحن خلفه في خط الدفاع نبذل جهدا في استخلاص الكرة، لكن الضغط الذي ينفذه رباعي الهجوم على دفاع المنافسين يجعل مهمتنا أسهل".

وتابع: "نيمار كما هو، ولكن عندما يؤدي بشكل مميز ويسجل ويصنع الأهداف، تعتقد الجماهير أنه تغير، ولكن بالنسبة لي لم يتغير، وما يجعل الأمور تسير بشكل جيد، أن يؤدي كل لاعب المهام المطلوبة منه، عندما ينفذ الرباعي الهجومي المهام الدفاعية المطلوبة، سيعاني أمامنا أي فريق".وانتقل تياجو سيلفا للحديث عن زميله إدينسون

وتابع: "نيمار كما هو، ولكن عندما يؤدي بشكل مميز ويسجل ويصنع الأهداف، تعتقد الجماهير أنه تغير، ولكن بالنسبة لي لم يتغير، وما يجعل الأمور تسير بشكل جيد، أن يؤدي كل لاعب المهام المطلوبة منه، عندما ينفذ الرباعي الهجومي المهام الدفاعية المطلوبة، سيعاني أمامنا أي فريق".



وانتقل تياجو سيلفا للحديث عن زميله إدينسون كافاني، قائلا: "لقد تحدث ليوناردو المدير الرياضي بشأن إدينسون وإمكانية تجديد تعاقده، بالنسبة لفريق مثل بي إس جي لديه أهداف وتطلعات كبيرة، لذا يجب الاحتفاظ بخدمات كافاني".



وواصل: "كافاني سيبقى الماتادور، ولسوء حظه فإنه عائد من إصابة طويلة، وعندما يشعر ببعض الآلام يتخوف كثيرا، مما أفقده الثقة نسبيا، ولكن الجهاز الفني ولاعبي الفريق يثقون دائما في كافاني، فهو لاعب استثنائي في النادي، وأتمنى أن يبقى لنهاية الموسم".