رياضة

سيلفا: كافاني استثنائي.. ونيمار لم يتغير

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٩ م
تياجو سيلفا
تياجو سيلفا
أشاد الدولي البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بزميليه في الفريق البرازيلي نيمار جونيور والأوروجوياني إدينسون كافاني، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية. وقال سيلفا: "نيمار بحالة جيدة، فهو لاعب حماسي، ولكنه مثل مبابي وإيكاردي ودي ماريا، يبذل أقصى جهد، وحتى إذا لم يسجل الأهداف، فهو يقدم كل ما لديه للفريق، ويقدم عملًا كبيرًا، ونحن خلفه في خط الدفاع نبذل جهدا في استخلاص الكرة، لكن الضغط الذي ينفذه رباعي الهجوم على دفاع المنافسين يجعل مهمتنا أسهل".
وتابع: "نيمار كما هو، ولكن عندما يؤدي بشكل مميز ويسجل ويصنع الأهداف، تعتقد الجماهير أنه تغير، ولكن بالنسبة لي لم يتغير، وما يجعل الأمور تسير بشكل جيد، أن يؤدي كل لاعب المهام المطلوبة منه، عندما ينفذ الرباعي الهجومي المهام الدفاعية المطلوبة، سيعاني أمامنا أي فريق".وانتقل تياجو سيلفا للحديث عن زميله إدينسون
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الجبلاية تؤجل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك أمام المصري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة. جاء ضمن اعتبارات القرار أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية. وأيضًا انطلاقًا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله، ودعمًا للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات.
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حقق فريق إنبي فوزًا ثمينًا على نظيره نادي مصر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل إبراهيم يحيى هدف التقدم للفريق البترولي، وأدرك عادل مصطفى سلطان هدف التعادل، وخطف محمد شريف هدف الفوز. بهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز، الذي يحتل المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة عن طنطا ودجلة.
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أرسنال ينهى اتفاقه مع مدافع باريس سان جيرمان

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توخيل ينتقد جدولة مباريات باريس سان جيرمان

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توخيل يتغنى بكافاني بعد هدفيه في مونتليري

أعرب توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدمه مهاجم الفريق إدينسون كافاني، في الفوز الذي حققه الفريق العاصمي أمس الأحد على مونتليري بسداسية نظيفة في كأس فرنسا، وقال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "تعاملنا مع اللقاء بجدية وتواضع، ونستحق الفوز، ولم تكن مباراة سهلة، لأن المنافس أدى بقوة"، وأضاف المدرب الألماني: "كما قدمنا مباراة جماعية مميزة، وتعد بداية جيدة لعام 2020، لقد سجل كافاني هدفين، وهذا ما ننتظره منه، فالأهداف تمنحه ثقة، وهذا أفضل شيء".
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