الإسماعيلي يحسم صفقة فخر الدين بن يوسف

تحرير:علي الزيني ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٧ م

فخر الدين بن يوسف

حسم النادي الإسماعيلي صفقة اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب الاتفاق السعودي السابق، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ومن المتوقع وصول اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله لصفوف الدراويش في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع النادي السعودي بالتراضي منذ أيام. وأكد مصدر داخل نادي الإسماعيلي أن لجنة التعاقدات بالنادي أنهت كل تفاصيل التعاقد مع فخر الدين بن يوسف، الذي ينهي بعض الإجراءات في تونس، تمهيدًا للانضمام للدراويش، الذي أرسل التأشيرة الخاصة بدخول اللاعب إلى مصر، خلال 48 ساعة.

وأوضح المصدر أن فخر الدين سيكون جاهزًا لمواجهة الاتحاد السكندري في البطولة العربية، والمقرر إقامتها في السادس والعشرين من شهر يناير الجاري، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي المسابقة. وخاض بن يوسف، صاحب الــ28 عامًا، مع الفريق السعودي 29 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع مثلها، وبدأ اللاعب