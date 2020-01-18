محمد شريف يقود إنبي للفوز على نادي مصر في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٩ م

إنبي

حقق فريق إنبي فوزًا ثمينًا على نظيره نادي مصر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل إبراهيم يحيى هدف التقدم للفريق البترولي، وأدرك عادل مصطفى سلطان هدف التعادل، وخطف محمد شريف هدف الفوز. بهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز، الذي يحتل المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة عن طنطا ودجلة.

فريق إنبي نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 33، عن طريق إبراهيم يحيى بعدما استقبل كرة عرضية برأسية في الشباك، وفي الدقيقة 72، منح يحيى فريق مصر ركلة جزاء، نفذها مصطفى سلطان، بنجاح بعدما سدد الكرة بقوة على يمين الحارس محمود جاد، مدركًا هدف التعادل. وبعد مرور خمس دقائق، خطف محمد شريف هدف الفوز لفريق