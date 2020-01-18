رياضة

محمد شريف يقود إنبي للفوز على نادي مصر في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٩ م
إنبي
إنبي
حقق فريق إنبي فوزًا ثمينًا على نظيره نادي مصر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل إبراهيم يحيى هدف التقدم للفريق البترولي، وأدرك عادل مصطفى سلطان هدف التعادل، وخطف محمد شريف هدف الفوز. بهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز، الذي يحتل المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة عن طنطا ودجلة.
فريق إنبي نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 33، عن طريق إبراهيم يحيى بعدما استقبل كرة عرضية برأسية في الشباك، وفي الدقيقة 72، منح يحيى فريق مصر ركلة جزاء، نفذها مصطفى سلطان، بنجاح بعدما سدد الكرة بقوة على يمين الحارس محمود جاد، مدركًا هدف التعادل. وبعد مرور خمس دقائق، خطف محمد شريف هدف الفوز لفريق
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الأهلى -واف -سي -مصر (6)

الجبلاية تؤجل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك أمام المصري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة. جاء ضمن اعتبارات القرار أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية. وأيضًا انطلاقًا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله، ودعمًا للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات.
فخر الدين بن يوسف

الإسماعيلي يحسم صفقة فخر الدين بن يوسف

حسم النادي الإسماعيلي صفقة اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب الاتفاق السعودي السابق، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ومن المتوقع وصول اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله لصفوف الدراويش في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع النادي السعودي بالتراضي منذ أيام. وأكد مصدر داخل نادي الإسماعيلي أن لجنة التعاقدات بالنادي أنهت كل تفاصيل التعاقد مع فخر الدين بن يوسف، الذي ينهي بعض الإجراءات في تونس، تمهيدًا للانضمام للدراويش، الذي أرسل التأشيرة الخاصة بدخول اللاعب إلى مصر، خلال 48 ساعة.
تياجو-سيلفا

سيلفا: كافاني استثنائي.. ونيمار لم يتغير

أشاد الدولي البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بزميليه في الفريق البرازيلي نيمار جونيور والأوروجوياني إدينسون كافاني، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية. وقال سيلفا: "نيمار بحالة جيدة، فهو لاعب حماسي، ولكنه مثل مبابي وإيكاردي ودي ماريا، يبذل أقصى جهد، وحتى إذا لم يسجل الأهداف، فهو يقدم كل ما لديه للفريق، ويقدم عملًا كبيرًا، ونحن خلفه في خط الدفاع نبذل جهدا في استخلاص الكرة، لكن الضغط الذي ينفذه رباعي الهجوم على دفاع المنافسين يجعل مهمتنا أسهل".
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سباستيان-ديسابر (2)

مدرب بيراميدز السابق على بعد خطوة من الإسماعيلي

يبدو أن الإسماعيلي يفضل العودة لمدربه القديم، بعدما تواصل مسئولوه مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني السابق لبيراميدز، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، والذي وضع شروطه من أجل قبول العودة لقيادة الدراويش، حيث طالب ديسابر برحيل الجهاز الفني الحالي، بقيادة أدهم السلحدار، مع حماية عمله من أي تدخلات من جانب الإدارة. وأكد مصدر داخل نادي الإسماعيلي، أن المفاوضات مع ديسابر وصلت لمرحلة متقدمة، ولا يتبقى سوى الاتفاق على الجهاز الفني المعاون للمدرب الفرنسي.
الاهلي -والمقاصة (1)

الأهلي يفوز على المقاصة في الدوري ويعود للصدارة

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره مصر للمقاصة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليحقق المارد الأحمر الفوز التاسع على التوالي، محلقًا في صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر، بعدما تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم في المسابقة المحلية، بفارق ثلاث نقاط عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير.
الإسماعيلي (2)

إنبي يخطف تعادلا مثيرًا من الإسماعيلي

بعد مباراة مثيرة مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره إنبي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد الإسماعيلية»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة المسابقة، في المقابل جاء الفريق البترولي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك السابع.
أدهم السلحدار

السلحدار: نعاني من ضيق الوقت وسنقاتل أمام إنبي

أكد أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن مواجهة نظيره إنبى، المقرر إقامتها غدً الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لا تقبل القسمة على اثنين، مشيرًا إلى أن المنافس يمر بحالة فنية مميزة بعد تولى حلمى طولان تدريبه مؤخرًا وتحقيقه عدة انتصارات في المسابقة المحلية. وتحدث السلحدار في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، قائلًا:"لدينا هدف سنقاتل عليه وهو حصد الثلاث نقاط فى مواجهة الغد، سعيًا لتعديل المسار بالمسابقة والتقدم تدريجيًا بجدول ترتيب الدورى".
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