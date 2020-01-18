السيسي يصل ألمانيا لحضور اجتماع برلين بشأن أزمة ليبيا

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة تستغرق يومين، يشارك خلالها في اجتماع برلين لبحث الأزمة الليبية، الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وزعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع ظهر غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، بمقر المستشارية الألمانية.

وتعقدت الأزمة الليبية، مع توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفايز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية على اتفاق أمني وبحري مطعون في شرعيته، أعقبه إعلان أنقرة إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس.ووافق البرلمان التركي، مطلع الشهر الجاري، على تفويض أردوغان، بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بناء على طلب حكومة