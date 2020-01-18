الأزمة تشتعل من جديد.. اشتباكات بين الأمن اللبناني والمحتجين

تحرير:وكالات ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٢ م

احتجاجات لبنان_أرشيفية

وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني وسط العاصمة بيروت، إذ استخدمت القوات خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بمحيط البرلمان، حيث جاء رد فعل المحتجين جاء برشق قوات الأمن بالحجارة ورمي الحواجز الحديدية عند مدخل مجلس النواب، حتى الآن، بحسب سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل. وذكرت وكالة فرانس برس أنها وثقت عشر حالات إغماء على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع.

وكانت مسيرات من نقاط عدة في بيروت انطلقت عند الثانية بعد الظهر، تحت عنوان «لن ندفع الثمن». وفي تغريدة على حسابها في تويتر، ذكرت قوى الأمن الداخلي: «أنه يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من مكان أعمال