«لن ندفع الثمن».. إصابة 75 متظاهرا في لبنان جراء الاشتباكات مع الأمن

تحرير:وكالات ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٨ م

احتجاجات لبنان_أرشيفية

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة 75 متظاهرا، جراء الاشتباكات بين الأمن والمحتجين في بيروت بمحيط البرلمان وسط بيروت، حيث تعرضت قوات مكافحة الشغب التي تعرضت للرشق بالحجارة، إذ ألقى المتظاهرون المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية في محيط ساحة النجمة، كما ألقو الفواصل الحديدية تجاههم محاولين اقتحام السياج الحديدي. واتهم محتجون قوى الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي في محيط البرلمان، لذا قاموا برشق قوى الأمن بالحجارة، يأتي ذلك فيما قال الأمن الداخلي اللبناني حدث تعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب.

وتوافد آلاف المتظاهرين على شوارع بيروت، اليوم السبت، حيث ردَّد المحتجون شعارات بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكاً شائكة عند مداخل مجلس النواب، قبل أن تلجأ لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وفقا للعربية.وتحت عنوان "لن ندفع الثمن" انطلقت مسيرات احتجاجية