«أوصيكم ببذل أقصى جهد».. رسالة الرئيس السيسي للقوات المسلحة

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إعزاز وتقدير لقيادات وأفراد القوات المسلحة كافة، مؤكدا أنهم ضربوا أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا ومعنويًّا مرت بها مصر في السنوات الأخيرة.

نص رسالة الرئيس: "بالأصالة عن نفسي وعن أبناء الشعب المصري، أتوجه لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًّا وعسكريًّا