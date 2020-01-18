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«أوصيكم ببذل أقصى جهد».. رسالة الرئيس السيسي للقوات المسلحة

١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣١ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إعزاز وتقدير لقيادات وأفراد القوات المسلحة كافة، مؤكدا أنهم ضربوا أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا ومعنويًّا مرت بها مصر في السنوات الأخيرة.
نص رسالة الرئيس: "بالأصالة عن نفسي وعن أبناء الشعب المصري، أتوجه لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًّا وعسكريًّا
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احمد- موسى

أحمد موسى: «أردوغان رئيس عصابة مش رئيس دولة»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وسائل الإعلام الأوروبية تتحدث عن نقل الديكتاتور أردوغان للإرهابيين من تركيا إلى ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية، مشرًا إلى أن الرئيس التركي يتحدث بهذا الأسلوب لأنه يتحكم في الإرهابيين. وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن أردوغان هدد أوروبا إذا أسقطت حكومة فايز السراج في ليبيا سينشر الإرهاب في أوروبا، قائلًا: «كلام رئيس عصابة مش رئيس دولة».
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السيسي يصل ألمانيا لحضور اجتماع برلين بشأن أزمة ليبيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة تستغرق يومين، يشارك خلالها في اجتماع برلين لبحث الأزمة الليبية، الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وزعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع ظهر غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، بمقر المستشارية الألمانية.
طقس (3)

ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا الأحد، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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السيسي يؤكد أهمية دور مجلس كبار العلماء في حل مشكلات مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على أهمية الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لكبار العلماء، وكذلك المهمة القومية التي يؤديها أعضاؤه من أجل طرح الأفكار والتوصيات لحل المشكلات التي تواجه مصر في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، حيث تم خلاله عرض الوضع الراهن لمساعي النهوض بقطاع التعليم الفني والمهني في مصر فضلاً عن طرح مقترح لإقامة مجتمعات زراعية جديدة في مصر لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
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مصطفى بكرى

مصطفى بكري: الشعب لا بد أن يكون لديه أمل في المستقبل

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب المصري لا بد أن يكون لديه أمل في المستقبل، خاصة مع ارتفاع الجنيه أمام الدولار، معقبًا: «أوعوا تسمعوا الأصوات الكذابة التي تأتي من الخارج». وأضاف «بكري»، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم، أن مناورة «قادر 2020»، رسالة لكل من يفكر بالعبث في الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أنه شعر بالفخر والعظمة أثناء حضوره افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتضميد جراح الماضي، وبناء دولة حديثة، لكي تكون قادرة على سحق من تهول له نفسه بالمساس بأمن مصر، أو أمن الأمة العربية.
مجلس-النواب (1)

برلماني: افتتاح قاعدة برنيس رسالة هامة لقوة الجيش المصري

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة ، أن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية، يعد إنجازا جديدا، يسطره قادة ورجال القوات المسلحة، في سجل تاريخهم الحديث بأحرف من نور. وأضاف متولي أن افتتاح أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يأتي كرسالة هامة على قدرة القوات المسلحة على حماية الاراضي المصرية، والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عكسته حرص قادة القوات المسلحة بإجراء اكبر مناورة بحرية جوية "قادر 2020"، وما سبقتها من مناورات اخرى، ليبعث برسالة طمأنه للمصريين، بأن جيشهم موجود وحاضر ومستعد بقوة لاي تهديد.
احمد- موسى

أحمد موسى: «قادر 2020» جعلت وزير دفاع تركيا مرشد سياحي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم فوجئ بالقدرة القتالية العالية للجيش المصري التي ظهرت بوضوح في مناورة قادر 2020، مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات العالمية تحلل قوة الجيش خلال المناورة، قائلًا: «لك أن تفخر بجيشنا العظيم وأبطال مصر». وقال «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء: «إن المناورة جعلت وزير دفاع تركيا يتحول إلى مرشد سياحي وأستاذ في الجغرافيا»، معقبا ساخرًا: «جالوا هلاوس».
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يفتتح قاعدة «برنيس» العسكرية (بث مباشر)

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء قاعدة "برنيس"، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، ويشهد المرحلة الختامية للمناورة قادر "2020".
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