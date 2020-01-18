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إبراهيم نصر: موتوني 3 مرات.. وأنا زي محمد صلاح (حوار)

إبراهيم نصر: الكاميرا الخفية ظلت 17 عاما تحتفظ بنجاحها الساحق، وكانت لدى فكرة جديدة سنقدمها لكن الظروف بالطبع اختلفت ولم أشاهد إلا حلقة ونصف من برنامج رامز.
تحرير:محمد أبو زيد ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٣ م
ابراهيم نصر
ابراهيم نصر
لن تنجو من مقالبه حتى داخل صومعته، أوهمنا بوجود كلب شرس فى مدخل الشقة، وبعد دخولنا اكتشفنا أنه لعبة كبيرة الحجم، بينما هو يقبع خلف مكتبه يضحك على لحظات الخوف التى أصابتنا مرددا جملته الأشهر: "لو عايز تذيع قول ذيع". يُمثل بكل ما أوتى من موهبة، قادر على أن يضحكك ويبكيك فى آن واحد، يعرف كيف يجعلك تقع أسيرًا لشخصياته التى جسدها بحرفية شديدة، وتردد "إفيهاته" فى مواقف شتى. هو"جعيدى" فى "شمس الزناتى"، و"حسن" صاحب "مستر كاراتيه"، وقدم شخصية "أبو جبل" فى "جحيم امرأة"، و"الدب" فى "فوق السحاب" وهو الخال الطيب فى "إكس لارج".
جسد الشخصية النسائية "زكية زكريا" من خلال برنامجه"الكاميرا الخفية" طيلة 17 عامًا، حتى ارتبط اسمه بأجواء شهر رمضان، يلتف الجميع حول الشاشة فى انتظار المقلب الجديد بينما المقاهى كاملة العدد، لقبه الجمهور بـ"ملك القفشات"، لكن النجم الكبير إبراهيم نصر يرى أن أهم جوائز حصل عليها هى "حب الناس" وأن ذاك البرنامج
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ابراهيم فرح

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

فارق عالمنا اليوم الجمعة، الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ"الشيخ عبدالقادر"، داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في المهندسين عن عمر يناهز 68 عاما، وقالت تجلته سارة، إن والدها توفي بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية، ولم تحدد الأسرة بعد موعد تشييع الجثمان.. وتعرض فرح مطلع يناير الجاري لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية، دخل على أثرها في غيبوبة لمدة 3 أيام، غير أن حالته الصحية شهدت تحسنا ملحوظا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى، إلا أنه تعرض مؤخرا لأزمة جديدة، دخل على إثرها العناية المركزة.
مسرحية ريا وسكينة

«ريا وسكينة» في الإسكندرية يومين لهذا السبب

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفني الدكتور عصام عزت، عرض "ريا وسكينة" تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك على مدار يومين متتاليين في الثامنة مساء السبت والأحد 18، 19 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".. العرض تأليف محمد فؤاد، ديكور وملابس أنس إسماعيل، ويتضمن قراءة إنسانية لقضية جنائية شهيرة، إذ يتناول شخصيتي ريا وسكينة، اللتان عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثير من الأقاويل، بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسي والبحث في الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافي آنذاك.
مجدى الهوارى

مجدي الهواري يعلن عن رجوع «3 أيام فى الساحل»

روج المخرج مجدي الهواري لعودة مسرحيته "3 أيام في الساحل"، ونشر صورة لفريق عمل المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق: "العصابة رجعت، 3 أيام في الساحل، مستينكم يوم الجمعة والسبت 17 و18 يناير". وحققت المسرحية نجاحا كبيرا خلال عرضها فى جدة، الفترة الماضية، حسب صفحة "كايرو شو" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". واستُقبل هنيدي وأسرة المسرحية بحفاوة من الجمهور، خلال تلك الرحلة إلى المملكة العربية السعودية، التي تعد أولى الجولات الخارجية لفريق المسرحية، حيث قدموا عروضا على "المسرح العربي"، الذي تم تشييده على أحدث طراز بمنطقة أبحر.
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رامى- إمام (1)

رامي إمام يكشف كواليس صورة عمرها 38 سنة

انتشرت صورة قديمة تجمع بين الزعيم عادل إمام، ووالده، والمخرج رامي إمام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، دفعت المخرج رامي إمام للكشف عن كواليس تلك الصورة ليعيد نشرها على حسابه على إنستجرام وإستعادة ذكرياته مع جده الراحل، وتفاصيل حول ذكرياتهما الخاصة للزعيم وابنه مع جده الراحل، تنشر لأول مرة، إذ كتب رامي قائلًا: «الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتير جدا الفترة إللي فاتت.. و الحقيقة رجعتني حوالي 38 سنة لورا.. دي مش مجرد صورة بالنسبة لي.. دي من أحب الصور لي.. مش لأن فيها 3 أجيال بيتصوروا.. لا».
محمد-سامى

محمد سامي: «أنا نمبر وان»..وياسمين صبري نجمة بجمالها

فى عام 2009 قدم نفسه للجمهور بإخراجه فيديو كليب "80 مليون إحساس" للسوبر ستار هيفاء وهبى غازلت فيه المصريين لكنه لم يكتف بعمله فى مجال الأغانى المصورة، طرق باب السينما والدراما التليفزيونية، ليسطع نجمه فى سوق الدراما سريعا عبر 6 أعمال حققت رواجا كبيرا رغم تعرضه لموجة انتقادات بأنه يروج لأعمال البلطجة، لكن ثقة المخرج محمد سامى فى إمكاناته وموهبته كانت تمنحه دفعة قوية نحو مزيد من النجاح بتقديم أعمال جديدة تتهافت القنوات الفضائية على اقتناص حقوق بثها لا سيما "ماراثون رمضان".
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