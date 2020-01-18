إبراهيم نصر: موتوني 3 مرات.. وأنا زي محمد صلاح (حوار)

إبراهيم نصر: الكاميرا الخفية ظلت 17 عاما تحتفظ بنجاحها الساحق، وكانت لدى فكرة جديدة سنقدمها لكن الظروف بالطبع اختلفت ولم أشاهد إلا حلقة ونصف من برنامج رامز.

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٣ م

ابراهيم نصر

لن تنجو من مقالبه حتى داخل صومعته، أوهمنا بوجود كلب شرس فى مدخل الشقة، وبعد دخولنا اكتشفنا أنه لعبة كبيرة الحجم، بينما هو يقبع خلف مكتبه يضحك على لحظات الخوف التى أصابتنا مرددا جملته الأشهر: "لو عايز تذيع قول ذيع". يُمثل بكل ما أوتى من موهبة، قادر على أن يضحكك ويبكيك فى آن واحد، يعرف كيف يجعلك تقع أسيرًا لشخصياته التى جسدها بحرفية شديدة، وتردد "إفيهاته" فى مواقف شتى. هو"جعيدى" فى "شمس الزناتى"، و"حسن" صاحب "مستر كاراتيه"، وقدم شخصية "أبو جبل" فى "جحيم امرأة"، و"الدب" فى "فوق السحاب" وهو الخال الطيب فى "إكس لارج".

جسد الشخصية النسائية "زكية زكريا" من خلال برنامجه"الكاميرا الخفية" طيلة 17 عامًا، حتى ارتبط اسمه بأجواء شهر رمضان، يلتف الجميع حول الشاشة فى انتظار المقلب الجديد بينما المقاهى كاملة العدد، لقبه الجمهور بـ"ملك القفشات"، لكن النجم الكبير إبراهيم نصر يرى أن أهم جوائز حصل عليها هى "حب الناس" وأن ذاك البرنامج