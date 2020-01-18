رياضة

الجبلاية تؤجل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك أمام المصري

تحرير:كريم أحمد ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٨ م
الأهلي
الأهلي
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة. جاء ضمن اعتبارات القرار أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية. وأيضًا انطلاقًا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله، ودعمًا للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات.
كما تزامن هذا القرار مع الخطاب الوارد من هيئة استاد القاهرة يطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي مع نظيره إنبي لما بعد يوم 25 يناير لارتباطه بالتزام طوال الفترة بداية من 21 حتى 25 يناير الحالي. وكانت إدارة المسابقات باتحاد الكرة قامت بمراجعة مواقف جميع الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، على ضوء التعديلات
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الزمالك-وانبي (6)

محمد شريف يقود إنبي للفوز على نادي مصر في الدوري

حقق فريق إنبي فوزًا ثمينًا على نظيره نادي مصر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل إبراهيم يحيى هدف التقدم للفريق البترولي، وأدرك عادل مصطفى سلطان هدف التعادل، وخطف محمد شريف هدف الفوز. بهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز، الذي يحتل المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة عن طنطا ودجلة.
فخر الدين بن يوسف

الإسماعيلي يحسم صفقة فخر الدين بن يوسف

حسم النادي الإسماعيلي صفقة اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب الاتفاق السعودي السابق، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ومن المتوقع وصول اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله لصفوف الدراويش في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع النادي السعودي بالتراضي منذ أيام. وأكد مصدر داخل نادي الإسماعيلي أن لجنة التعاقدات بالنادي أنهت كل تفاصيل التعاقد مع فخر الدين بن يوسف، الذي ينهي بعض الإجراءات في تونس، تمهيدًا للانضمام للدراويش، الذي أرسل التأشيرة الخاصة بدخول اللاعب إلى مصر، خلال 48 ساعة.
تياجو-سيلفا

سيلفا: كافاني استثنائي.. ونيمار لم يتغير

أشاد الدولي البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بزميليه في الفريق البرازيلي نيمار جونيور والأوروجوياني إدينسون كافاني، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية. وقال سيلفا: "نيمار بحالة جيدة، فهو لاعب حماسي، ولكنه مثل مبابي وإيكاردي ودي ماريا، يبذل أقصى جهد، وحتى إذا لم يسجل الأهداف، فهو يقدم كل ما لديه للفريق، ويقدم عملًا كبيرًا، ونحن خلفه في خط الدفاع نبذل جهدا في استخلاص الكرة، لكن الضغط الذي ينفذه رباعي الهجوم على دفاع المنافسين يجعل مهمتنا أسهل".
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الزمالك-وانبي (6)

محمد شريف يقود إنبي للفوز على نادي مصر في الدوري

حقق فريق إنبي فوزًا ثمينًا على نظيره نادي مصر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل إبراهيم يحيى هدف التقدم للفريق البترولي، وأدرك عادل مصطفى سلطان هدف التعادل، وخطف محمد شريف هدف الفوز. بهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز، الذي يحتل المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة عن طنطا ودجلة.
اسامة خليل 2

أسامة خليل: لا يوجد تسويق أو إدارة رياضية في مصر

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن مجالس إدارات الأندية في العصر الحالي تطمح فقط في الجلوس على كرسي رئاسة النادي فقط دون النظر لمصالح النادي أو كيفية تطوير النادي سواء اجتماعيا ورياضيا والاستعانة بأسس التسويق. وقال خليل خلال استضافته في برنامج "مساء الأنوار" الذي يقدمه مدحت شلبي، إنه على سبيل المثال نادي وادي دجلة هو عبارة عن مجموعة أندية اجتماعية مستغلة اسمها بشكل جيد ومصدر دخل قوي. وتابع:" الأهلي على سبيل اسم عظيم، إذا فتح أي فرع في أي محافظة، سيكون مصدر دخل للنادي، فرع الأهلي بالشيخ زايد في وقت من الأوقات كان رئة لفريق الكرة.
اتحاد-الكرة (2)

اتحاد الكرة يعلن عن تعديلات جديدة في جدول الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد عدد من مباريات الدوري لبعض الفرق منها مباراة الأهلي وإنبي، التي قدم الاتحاد موعدها. وجاء ذلك بناءً على التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد العربي على مواعيد المباريات التي تشارك بها الأندية المصرية في البطولتين الإفريقية والعربية . حيث قررت تقديم مباراة الأهلي مع إنبي ضمن الجولة 15 بعد اتساع الفارق الزمني بين المباريات نتيجة التأجيل الأفريقي لتقام 7:30 مساء الأربعاء 22 يناير بستاد القاهرة.
حوار- مع- كابتن -مدحت -السيد (3)

فقوسة: «أنا غاوى فقر» والسرطان زارنى مرتين

«على أغنية وحياة عنيكى للراحل فريد الأطرش، الذى يعشقه، استقبلنا فى منزله الصغير، بمنطقة الشروق، القريبة من النادى الأهلى بمدينة نصر، بضحكته الساطعة،ونكاته الجميلة، على الرغم من إصابته بمرض السرطان الذى يداهمه، بعدما أجرى عملية جراحية فى القلب، فلم يستسلم وقاوم ومارس حياته بصورة طبيعية».. هو الكابتن مدحت فقوسة، الذى ولد فى الأول من شهر أبريل عام 1946 بمدينة بورسعيد، وكتب اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ كرة القدم المصرية، حيث يتمتع بشعبية جارفة بين جماهير بورسعيد بسبب موهبته الكبيرة، وأهدافه الرائعة خلال فترة وجوده بالملاعب.
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