الجبلاية تؤجل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك أمام المصري

تحرير:كريم أحمد ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٨ م

الأهلي

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة. جاء ضمن اعتبارات القرار أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية. وأيضًا انطلاقًا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله، ودعمًا للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات.

كما تزامن هذا القرار مع الخطاب الوارد من هيئة استاد القاهرة يطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي مع نظيره إنبي لما بعد يوم 25 يناير لارتباطه بالتزام طوال الفترة بداية من 21 حتى 25 يناير الحالي. وكانت إدارة المسابقات باتحاد الكرة قامت بمراجعة مواقف جميع الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، على ضوء التعديلات



كما تزامن هذا القرار مع الخطاب الوارد من هيئة استاد القاهرة يطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي مع نظيره إنبي لما بعد يوم 25 يناير لارتباطه بالتزام طوال الفترة بداية من 21 حتى 25 يناير الحالي.



وكانت إدارة المسابقات باتحاد الكرة قامت بمراجعة مواقف جميع الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، على ضوء التعديلات التي أجراها مؤخرًا الاتحاد، حيث اطمأنت لموقف فريق بيراميدز متصدر مجموعته في بطولة الكونفيدرالية، كما أن قرعة البطولة العربية قد أوقعت ناديي الإسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين في مواجهة بعضهما؛ مما يعني أن نادي مصري سيصعد لنصف نهائي المسابقة.



