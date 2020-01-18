رياضة

مفاجآت في قائمة الأهلي استعدادا للمقاولون العرب

تحرير:أحمد سعيد ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٩ م
الاهلي
الاهلي
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام على استاد السلام في السابعة والنصف مساء غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي «أفشة»
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الجبلاية تؤجل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك أمام المصري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة. جاء ضمن اعتبارات القرار أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية. وأيضًا انطلاقًا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله، ودعمًا للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات.
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محمد شريف يقود إنبي للفوز على نادي مصر في الدوري

حقق فريق إنبي فوزًا ثمينًا على نظيره نادي مصر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل إبراهيم يحيى هدف التقدم للفريق البترولي، وأدرك عادل مصطفى سلطان هدف التعادل، وخطف محمد شريف هدف الفوز. بهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز، الذي يحتل المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة عن طنطا ودجلة.
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الإسماعيلي يحسم صفقة فخر الدين بن يوسف

حسم النادي الإسماعيلي صفقة اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب الاتفاق السعودي السابق، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ومن المتوقع وصول اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله لصفوف الدراويش في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع النادي السعودي بالتراضي منذ أيام. وأكد مصدر داخل نادي الإسماعيلي أن لجنة التعاقدات بالنادي أنهت كل تفاصيل التعاقد مع فخر الدين بن يوسف، الذي ينهي بعض الإجراءات في تونس، تمهيدًا للانضمام للدراويش، الذي أرسل التأشيرة الخاصة بدخول اللاعب إلى مصر، خلال 48 ساعة.
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أسامة خليل: الأهلي والزمالك فشلا في استثمار أموال تركي آل الشيخ

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن الأهلي أو الزمالك لم يحسنوا التصرف تجاه تبرعات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.
حسين الشحات

قائمة الأهلي.. عودة الشحات وياسر واستمرار غياب جمعة

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وشهدت قائمة الأهلي تواجد ياسر إبراهيم بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته الفنية، وعودة حسين الشحات بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة، بالإضافة لتواجد محمود وحيد الذي تعافى من كدمة في مشط القدم.
فايلر (1)

فايلر يتحدث عن مواجهة بلاتينيوم وسبب الإصابات

قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي غدا السبت، خاصة أنه بات يدرك كل كبيرة وصغيرة عن المنافس، بعدما سبق ولعب ضده في الجولة السابقة، بجانب علمه ببعض التغييرات التي طرأت عليه سواء برحيل لاعبين أو المدير الفني.
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