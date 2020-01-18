أحمد موسى: «أردوغان رئيس عصابة مش رئيس دولة»

تحرير:محمد فتحي ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٢ م

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وسائل الإعلام الأوروبية تتحدث عن نقل الديكتاتور أردوغان للإرهابيين من تركيا إلى ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية، مشرًا إلى أن الرئيس التركي يتحدث بهذا الأسلوب لأنه يتحكم في الإرهابيين. وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن أردوغان هدد أوروبا إذا أسقطت حكومة فايز السراج في ليبيا سينشر الإرهاب في أوروبا، قائلًا: «كلام رئيس عصابة مش رئيس دولة».





