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أحمد موسى: «أردوغان رئيس عصابة مش رئيس دولة»

تحرير:محمد فتحي ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٢ م
أحمد موسى
أحمد موسى
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وسائل الإعلام الأوروبية تتحدث عن نقل الديكتاتور أردوغان للإرهابيين من تركيا إلى ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية، مشرًا إلى أن الرئيس التركي يتحدث بهذا الأسلوب لأنه يتحكم في الإرهابيين. وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن أردوغان هدد أوروبا إذا أسقطت حكومة فايز السراج في ليبيا سينشر الإرهاب في أوروبا، قائلًا: «كلام رئيس عصابة مش رئيس دولة».


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«أوصيكم ببذل أقصى جهد».. رسالة الرئيس السيسي للقوات المسلحة

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إعزاز وتقدير لقيادات وأفراد القوات المسلحة كافة، مؤكدا أنهم ضربوا أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا ومعنويًّا مرت بها مصر في السنوات الأخيرة.
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السيسي يصل ألمانيا لحضور اجتماع برلين بشأن أزمة ليبيا

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ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا الأحد، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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السيسي يؤكد أهمية دور مجلس كبار العلماء في حل مشكلات مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على أهمية الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لكبار العلماء، وكذلك المهمة القومية التي يؤديها أعضاؤه من أجل طرح الأفكار والتوصيات لحل المشكلات التي تواجه مصر في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، حيث تم خلاله عرض الوضع الراهن لمساعي النهوض بقطاع التعليم الفني والمهني في مصر فضلاً عن طرح مقترح لإقامة مجتمعات زراعية جديدة في مصر لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
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