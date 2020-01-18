حسام موافي: السجائر أحسن دواء للاكتئاب مفيش كلام (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الجراحات الحرجة بالقصر العيني، إن السجائر اللايت أكذوبة كبيرة، لأن إعادة نسبة النيكوتين في الجسم، في حاجة لشرب عدد سجائر أكثر، وهذا خطير، والنكوتين ليس الخطر على الجسم، ولكن الدخان.
وأضاف موافي، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج «باب الخلق»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء اليوم السبت، أن المدخن يقوم بزيادة شرب السجائر عندما يتعرض للضغط، لأن الضغط يؤدي إلى انخفاض النيكوتين في الجسم، والتدخين يؤدي لعودة النيكوتين لمعدلة الطبيعي في الجسم مرة أخرى.
أوضح أستاذ الجراحات الحرجة بالقصر العيني، أن السجائر تحتوي على النيكوتين التي تعد أفضل مادة مضادة للاكتئاب على الإطلاق، قائلًا: «النيكوتين مادة مجاش زيها، وسريعة المفعول، أحسن دواء للاكتئاب هو السجائر مفيش كلام».