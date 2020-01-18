حسام موافي: السجائر أحسن دواء للاكتئاب مفيش كلام (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩ م

الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الجراحات الحرجة بالقصر العيني، إن السجائر اللايت أكذوبة كبيرة، لأن إعادة نسبة النيكوتين في الجسم، في حاجة لشرب عدد سجائر أكثر، وهذا خطير، والنكوتين ليس الخطر على الجسم، ولكن الدخان. وأضاف موافي، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج «باب الخلق»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء اليوم السبت، أن المدخن يقوم بزيادة شرب السجائر عندما يتعرض للضغط، لأن الضغط يؤدي إلى انخفاض النيكوتين في الجسم، والتدخين يؤدي لعودة النيكوتين لمعدلة الطبيعي في الجسم مرة أخرى.