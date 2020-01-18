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حسام موافي: السجائر أحسن دواء للاكتئاب مفيش كلام (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩ م
الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الجراحات الحرجة بالقصر العيني، إن السجائر اللايت أكذوبة كبيرة، لأن إعادة نسبة النيكوتين في الجسم، في حاجة لشرب عدد سجائر أكثر، وهذا خطير، والنكوتين ليس الخطر على الجسم، ولكن الدخان. وأضاف موافي، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج «باب الخلق»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء اليوم السبت، أن المدخن يقوم بزيادة شرب السجائر عندما يتعرض للضغط، لأن الضغط يؤدي إلى انخفاض النيكوتين في الجسم، والتدخين يؤدي لعودة النيكوتين لمعدلة الطبيعي في الجسم مرة أخرى.

أوضح أستاذ الجراحات الحرجة بالقصر العيني، أن السجائر تحتوي على النيكوتين التي تعد أفضل مادة مضادة للاكتئاب على الإطلاق، قائلًا: «النيكوتين مادة مجاش زيها، وسريعة المفعول، أحسن دواء للاكتئاب هو السجائر مفيش كلام».



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استخدام الهواتف ليلُا يؤدي إلى الاكتئاب وسرطان الثدي

مازالت الأبحاث والدراسات تحذر من استخدم أجهزة الموبايل والتابلت لساعات طولة، وخاصة بالنسبة للأطفال، لأنها تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، وآخر ما توصل إليه الباحثون أن استخدم الموبايل في المساء، يزيد من التعرض لتلف العينين، وزيادة الشعور بالاكتئاب، مع الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، لذا لابد من استبدال هذه العادة السيئة بقراءة كتاب مفيد، أو الاستماع إلى برنامج إذاعي، من أجل التعزيز من المهارات وصحة الذاكرة على المدى البعيد، نقلًا عن موقع "boldsky".
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استخدام-الاطفال للهواتف-الذكية (1)

استخدام الهواتف ليلُا يؤدي إلى الاكتئاب وسرطان الثدي

مازالت الأبحاث والدراسات تحذر من استخدم أجهزة الموبايل والتابلت لساعات طولة، وخاصة بالنسبة للأطفال، لأنها تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، وآخر ما توصل إليه الباحثون أن استخدم الموبايل في المساء، يزيد من التعرض لتلف العينين، وزيادة الشعور بالاكتئاب، مع الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، لذا لابد من استبدال هذه العادة السيئة بقراءة كتاب مفيد، أو الاستماع إلى برنامج إذاعي، من أجل التعزيز من المهارات وصحة الذاكرة على المدى البعيد، نقلًا عن موقع "boldsky".
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الشيزوفرينيا وضغط الدم|7 أمراض شائعة بين جيل الألفية

في الآونة الأخيرة ازدادت بعض الأمراض، وأصبحت شائعة بشكل كبير، فيقول الخبراء أن جيل الألفية أو كما يعرف بـ"جيل واي"- وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الأشخاص الذين ولدوا بين منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينات- تعرضول لعديد من الأمراض، التي أصبحت منتشرة بينهم بشكل كبير، على سبيل المثال مرض السكري من النوع الثاني، والاضطرابات الناتجة عن التناول المستمر للتبغ، والمعدلات العالية من الكوليسترول الضار، والحالات الذهانية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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أفضل الطرق التي تبقيك بصحة جيدة في رأس السنة

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