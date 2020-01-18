32 قتيلًا و50 جريحًا حصيلة الهجوم على معكسر في اليمن

تحرير:وكالات ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ م

هجوم اليمن_أرشيفية

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي على معسكر للجيش الوطني في مأرب إلى 32 قتيلا في صفوف قوات الشرعية في اليمن وأكثر من خمسين جريحا. وكانت مصادر طبية وعسكرية في مأرب أفادت في وقت سابق، أن الحصيلة الأولية لهجوم ميليشيات الحوثي على معسكر الإستقبال في ذمار بلغ خمسة وعشرين قتيلا، وعشرات الجرحى من عناصر الجيش اليمني، موضحًا أن الميليشيات الحوثية شنت هجوما مزدوجا بالصواريخ الباليستية والمسيرات على المعسكر، واستهدف القصف مسجد داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة.

يأتي هذا القصف بالتزامن مع استمرار الهجوم الذي بدأه الجيش الوطني بدعم وإسناد من التحالف العربي على مواقع الميليشيات في جبهة نهم شمال شرق صنعاء.ورصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات منظمة غير حكومية، في وقت سابق من اليوم، في تقرير لها بالتعاون مع 13 منظمة دولية، 260 انتهاكا بينها 31 حالة قتل ارتكبتها