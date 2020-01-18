سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

32 قتيلًا و50 جريحًا حصيلة الهجوم على معكسر في اليمن

تحرير:وكالات ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ م
هجوم اليمن_أرشيفية
هجوم اليمن_أرشيفية
ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي على معسكر للجيش الوطني في مأرب إلى 32 قتيلا في صفوف قوات الشرعية في اليمن وأكثر من خمسين جريحا. وكانت مصادر طبية وعسكرية في مأرب أفادت في وقت سابق، أن الحصيلة الأولية لهجوم ميليشيات الحوثي على معسكر الإستقبال في ذمار بلغ خمسة وعشرين قتيلا، وعشرات الجرحى من عناصر الجيش اليمني، موضحًا أن الميليشيات الحوثية شنت هجوما مزدوجا بالصواريخ الباليستية والمسيرات على المعسكر، واستهدف القصف مسجد داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة.
يأتي هذا القصف بالتزامن مع استمرار الهجوم الذي بدأه الجيش الوطني بدعم وإسناد من التحالف العربي على مواقع الميليشيات في جبهة نهم شمال شرق صنعاء.ورصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات منظمة غير حكومية، في وقت سابق من اليوم، في تقرير لها بالتعاون مع 13 منظمة دولية، 260 انتهاكا بينها 31 حالة قتل ارتكبتها
اقرأ المزيد
تظاهرات العراق

اشتباكات بالرصاص والغاز في العراق.. ووقوع مصابين

أصيب محتجون عراقيون بجروح، مساء اليوم السبت، في اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في كربلاء، استخدمت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، إذ قالت مصادر، إن اشتباكات وقعت بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، مشيرة إلى أن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ما أدى لسقوط مصابين قرب بناية نقابة المعلمين، مضيفة أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع لنقل الجرحى، مؤكدة أن محتجين يقطعون عددا من الطرق الرئيسية والتجارية الرئيسية في مدينة النجف، وفقًا لسكاي نيوز.
احتجاجات لبنان

«بعد إصابة 160 شخصا».. الهدوء يُسيطر على شوارع لبنان

عاد الهدوء إلى وسط بيروت بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها بين قوات الأمن والمتظاهرين، التي أسفرت عن إصابة أكثر من مئة وستين من قوات الأمن والمتظاهرين، بحسب الصليب الأحمر اللبناني. كان الصليب الأحمر، ذكر مساء اليوم، أنه تم نقل ما يزيد على 40 شخصًا من المصابين إلى المستشفيات، وإسعاف أكثر من 60 أخرين في المكان، فيما دعت قوى الأمن الداخلي على تويتر مجددا جميع المتظاهرين السلميين إلى المغادرة فورا من الأماكن التي تجري فيها أعمال شغب حفاظا على سلامتهم.
احمد-المسماري (2)

الجيش الليبي: أردوغان المسؤول عن الإرهاب في أوروبا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قاعدة معيتيقة أصبحت قوة عسكرية تركية خالصة،مضيفًا في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، «أن تركيا لم تكن عبر التاريخ ممر سلام لليبيا، فالسلام يمر عبر القضاء على التواجد التركي في ليبيا»، مؤكدًا أن أكثر من 2000 إرهابي تم نقلهم إلى ليبيا من تركمان سوريا وميليشيات لواء سمرقند وسلطان مراد ونور الدين زنكي وعناصر إرهابية أخرى تمول من قطر، عن طريق مطاري معيتيقة ومصراته، متابعًا أن قوات حكومة السراج مكونة من مجموعة مليشيات مدرجة على لائحة مجلس الأمن مثل البيدجا والعمو.
سعيد قيس

«بسبب الدعوة المتأخرة».. تونس ترفض حضور مؤتمر برلين

قالت تونس، اليوم السبت، إنها رفضت حضور مؤتمر برلين حول ليبيا لدعم مساعي الأمم المتحدة لتحقيق المصالحة والسلام في ليبيا، بعد دعوة متأخرة وجهتها ألمانيا لتونس أمس. وتعقد ألمانيا غدا الأحد، مؤتمرا دعت إليه فائز السراج رئيس حكومة طرابلس، وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، كما دعت إليه عدة بلدان، بينما لم تتلق تونس جارة ليبيا دعوة، مما أثار غضب ودهشة الدبلوماسية التونسية. وطالبت حكومة السراج يوم الخميس ألمانيا بدعوة تونس، وقالت إنها عنصر مهم وطالما لعبت دورا محوريا واستضافت الليبيين في أوقات الأزمات، عقب ذلك تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحضور المؤتمر.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يفتتح قاعدة «برنيس» العسكرية (بث مباشر)

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء قاعدة "برنيس"، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، ويشهد المرحلة الختامية للمناورة قادر "2020".
قاعدة عين الأسد

ثاني أكبر قاعدة جوية في العراق.. ماذا قصفت إيران؟

?تملك الولايات المتحدة نحو 5 آلاف جندي ومستشار عسكري في العراق، يتوزعون على أكثر من 12 قاعدة عسكرية، من أبرزها "عين الأسد" التي طالها هجوم صاروخي إيراني فجر الأربعاء. وشنت طهران، فجر الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأميركي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني. وتضم عين الأسد، التي كانت حتى عام 2003 تعرف باسم "قاعدة القادسية الجوية"، مبان عسكرية ومخازن محصنة ومرافق خدمية.
ضحايا-تفجير-اليمن (1)

قتلى وجرحى بانفجار استهدف عرضًا عسكريًا في اليمن

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد، بمقتل 7 أشخاص جراء انفجار استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع جنوبي اليمن. ومن جانبه، قال المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع ماجد الشعيبي، في تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث"، إن تفجيرا وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع الجنوبية أسفر عن سقوط قتلي وجرحى.
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

اليمن: مقتل 15 حوثيا في غارات جوية بمحافظة صعدة

لقي 15 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن مصرعهم، اليوم الأربعاء، بمحافظة صعدة شمال البلاد، إذ ذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني «سبتمبرنت»، أن الغارات استهدفت تجمعات للمليشيا في مديرية كتاف، مما أدى إلى مصرع 15 من عناصرها، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها. كما لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، بنيران أبطال الجيش اليمني، في مديريتي المتون والمصلوب، بمحافظة الجوف. وقال موقع الجيش اليمني، إن عناصر من مليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبهة حام، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]