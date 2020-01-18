اشتباكات بالرصاص والغاز في العراق.. ووقوع مصابين

تحرير:وكالات ١٨ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ م

اشتباكات العراق_أرشيفية

أصيب محتجون عراقيون بجروح، مساء اليوم السبت، في اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في كربلاء، استخدمت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، إذ قالت مصادر، إن اشتباكات وقعت بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، مشيرة إلى أن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ما أدى لسقوط مصابين قرب بناية نقابة المعلمين، مضيفة أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع لنقل الجرحى، مؤكدة أن محتجين يقطعون عددا من الطرق الرئيسية والتجارية الرئيسية في مدينة النجف، وفقًا لسكاي نيوز.

يأتي ذلك بعد يوم من مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين على جسر السنك الاستراتيجي في العاصمة بغداد، مما أودى بحياة شخصين وإصابة 25 آخرين على الأقل.وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الحشود على جسر السنك، أمس الجمعة، بعدما حاول المحتجون اختراق حواجز اسمنتية أقامتها