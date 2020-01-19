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طقس اليوم.. ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا

١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢١ ص
طقس - أرشيفية
طقس - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا الأحد، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسطمعتدلة إلى مضطربة، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 11 16 شبين الكوم 11 15 طنطا 10 15 دمنهور 12 16 الإسكندرية 13 16 بلطيم 13 16 مطروح 10 16 السلوم 09 15 سيوة 07 15 بورسعيد 12 16 دمياط 12 16 الزقازيق 10 17 الإسماعيلية 11 17 السويس 11 17 العريش 11 16 رفح 11 15 رأس سدر 14 18 نخل 07 16 نويبع 15 17 طابا
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الدكتورة-مايا-مرسي-رئيس-المجلس-القومي-للمرأة

مايا مرسى بعد وفاة ابنها: «احتسبناه فى جنب الله»

تقدمت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعائلتها بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لكل من قدم لهم التعزية الصادقة والمواساة الحسنة فى وفاة ابنها أمين تامر موسى. قالت رئيسة القومي للمرأة: "نشكر كل من شاركنا مصابنا الجلل، وخالص الشكر والعرفان والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والسيدة انتصار السيسى قرينته والأسرة الكريمة".
الرئيس-السيسى

السيسي: لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بالعاصمة الألمانية برلين، صباح اليوم، باستقبال مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، بمقر إقامة سيادته. صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، طالبًا نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا الإثنين، أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة علي شمال الب?د حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة لي?، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية الغربية، وتؤدى إلى اضطراب الم?حة البحرية على البحر اأحمر وغرب البحر المتوسط.
زلزال

الغردقة تتعرض لهزة أرضية بقوة 4.09 ريختر دون خسائر

أكد الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الليلة الماضية هزة أرضية بقوة 4.09 درجة على مقياس ريختر، على بعد 97 كيلومترا جنوب شرق مدينة الغردقة "داخل البحر الأحمر"، لافتا إلى أنه لم تصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات. وقال القاضي في تصريح اليوم، إن وقت حدوث الهزة كان الساعة 11 مساء و46 دقيقة و12 ثانية بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن إحداثيات الهزة كما سجلتها المحطة هي خط العرض 28.86 درجة شمالا درجة شمالا، وخط عرض 34.72 درجة شرقا.
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طقس (3)

برودة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا. وتسقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (8)

أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 6 درجات غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
طقس-حار (1)

ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على غرب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة، وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.
طقس (3)

«الأرصاد» تُعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

يشهد طقس غد السبت حالة من الاستقرار للأحوال الجوية، حيث تنتهي موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بنهاية اليوم الجمعة وحلول الظلام. وترتفع درجات الحرارة غدًا السبت لتسجل القاهرة 18 درجة مئوية، وسط انعدام فرص سقوط الأمطار على جميع الأنحاء، مع سطوع الشمس أغلب أوقات النهار وهدوء تام لحركة الرياح، ويستمر استقرار الطقس لعدة أيام بدءًا من السبت حتى الاثنين المقبل.
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