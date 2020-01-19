طقس اليوم.. ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا

١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢١ ص

طقس - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا الأحد، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسطمعتدلة إلى مضطربة، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 11 16 شبين الكوم 11 15 طنطا 10 15 دمنهور 12 16 الإسكندرية 13 16 بلطيم 13 16 مطروح 10 16 السلوم 09 15 سيوة 07 15 بورسعيد 12 16 دمياط 12 16 الزقازيق 10 17 الإسماعيلية 11 17 السويس 11 17 العريش 11 16 رفح 11 15 رأس سدر 14 18 نخل 07 16 نويبع 15 17 طابا

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:



الصغرى العظمى

القاهرة 11 16

شبين الكوم 11 15

طنطا 10 15

دمنهور 12 16

الإسكندرية 13 16

بلطيم 13 16

مطروح 10 16

السلوم 09 15

سيوة 07 15

بورسعيد 12 16

دمياط 12 16

الزقازيق 10 17

الإسماعيلية 11 17

السويس 11 17

العريش 11 16

رفح 11 15

رأس سدر 14 18

نخل 07 16

نويبع 15 17

طابا 12 15

كاترين 03 10

الطور 12 18

شرم الشيخ 16 21

الغردقة 13 21

مرسى علم 14 20

الفيوم 09 16

بني سويف 09 16

المنيا 08 17

أسيوط 07 18

سوهاج 08 17

قنا 09 18

الأقصر 09 18

أسوان 11 20

أبو سمبل 11 19

الوادي الجديد 07 21

شلاتين 16 23

أبو رماد 17 22

حلايب 18 20

رأس حدربة 18 20





