إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الكريمات

١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص

أرشيفية

شهد طريق الكريمات الصحراوى، صباح اليوم الأحد، حادث تصادم بين سيارتي نقل وميكروباص فى الاتجاه القادم من بنى سويف إلى القاهرة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بجروح وكدمات وكسور متفرقة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، بعدما تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الكريمات الصحراوى، وانتقل رجال المرور للمكان وبصحبتهم أوناش المرور لرفع آثار الحادث ولتسيير حركة سير السيارات، وعودة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.

تبين بالفحص أنه أثناء سير السيارة الميكروباص، ونتيجة السرعة الزائدة لسائق سيارة نقل تصادمت السيارتان، ولم يستطع قائدي السيارتين السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص، ونجم عن الحادث إصابة 6 أشخاص بإصابات خطيرة، وكسور، وجروح متفرقة بكافة أنحاء الجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف،

تبين بالفحص أنه أثناء سير السيارة الميكروباص، ونتيجة السرعة الزائدة لسائق سيارة نقل تصادمت السيارتان، ولم يستطع قائدي السيارتين السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص، ونجم عن الحادث إصابة 6 أشخاص بإصابات خطيرة، وكسور، وجروح متفرقة بكافة أنحاء الجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، حيث تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وحررت قوات الأمن محضرًا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة للمعاينة والتحقيق فى الحادث لتحديد المسئولية الجنائية.



وتشن قوات الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية متنوعة، على الطرق السريعة والشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.









