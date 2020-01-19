جريمة

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الكريمات

١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص
أرشيفية
أرشيفية
شهد طريق الكريمات الصحراوى، صباح اليوم الأحد، حادث تصادم بين سيارتي نقل وميكروباص فى الاتجاه القادم من بنى سويف إلى القاهرة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بجروح وكدمات وكسور متفرقة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، بعدما تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الكريمات الصحراوى، وانتقل رجال المرور للمكان وبصحبتهم أوناش المرور لرفع آثار الحادث ولتسيير حركة سير السيارات، وعودة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.
تبين بالفحص أنه أثناء سير السيارة الميكروباص، ونتيجة السرعة الزائدة لسائق سيارة نقل تصادمت السيارتان، ولم يستطع قائدي السيارتين السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص، ونجم عن الحادث إصابة 6 أشخاص بإصابات خطيرة، وكسور، وجروح متفرقة بكافة أنحاء الجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف،
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنوفية يداهم بؤر السلاح والكيف

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها وبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال خطة الانتشار الأمني بفضل التواجد الشرطي الفعال وتحقيق مبدأ الردع العام، وفق الاستراتيجية المتبعة داخل أروقة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الذي يوجه كبار مساعديه ومديري الأمن بشكل دائم بتفعيل دور الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة وملاحقة العناصر الإجرامية لاسيما شديدة الخطورة، الأمر الذي ترجمته مديرية أمن المنوفية بشن حملة مكبرة؛ لضبط تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

أمن دمياط يتصدى لتجار السلاح والمخدرات بحملة مكبرة

شنت الأجهزة الأمنية بدمياط حملة تفتيشية مكبرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، استهدفت تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية "غير المرخصة" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من ضبط مسجل خطر فى مجال السرقات العامة، سبق اتهامه في 12 قضية ما بين "مخدرات، سلاح نارى، سرقة متنوعة، ضرب" وبحوزته (فرد خرطوش، طلقة خرطوش من ذات العيار، عدد 13 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 35 جراما، مبلغ مالى).
وزارة-العدل

«العدل» تكشف ملابسات حريق محكمة الجيزة الابتدائية

أصدرت وزارة العدل، اليوم السبت، بيانا صحافيا كشفت خلاله ملابسات حريق محدود اندلع في مبنى محكمة الجيزة الابتدائية في الساعات الأولى من الصباح، وقالت الوزارة إن حريقا محدودا اندلع بوحدة خارجية لجهاز تكييف تابع لمحكمة الجيزة الابتدائية، في ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت، مؤكدة أن الحريق المحدود اندلع في تمام الساعة الواحدة صباح اليوم، مبينة أن الخدمة الأمنية المعينة على المحكمة تعاملت مع انبعاث الأدخنة من أحد مكاتب نيابة مركز إمبابة الواقعة بالدور السادس.
اكاديمية-الشرطة

وزير الداخلية يزور الطلاب الجدد بكلية الشرطة

زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، السبت، الطلبة الملتحقين بالسنة الدراسية الأولى وطلبة وطالبات الضباط المتخصصين والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بكلية الشرطة خلال فترة الإعداد والتدريب الأساسي. وهنأ الوزير الطلبة الجدد على التحاقهم بكلية الشرطة، واستمع سيادته إلى عدد من الطلبة والطالبات وأسرهم حول مدى استيعابهم للحياة الانضباطية الجديدة، وأوجه استفادتهم خلال فترة التدريب الأساسي، كما التقى سيادته عددًا من الطلبة أبناء شهداء الشرطة الذين التحقوا بالكلية هذا العام.
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حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (6)

إصابة 19 شخصًا في تصادم سيارتين بالسويس

شهد طريق السويس القاهرة، تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، ما تسبب فى إصابات مستقلي السيارتين جميعهم وعددهم 19 مواطنًا بينهم طفل رضيع، وتنوعت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات علاوة على إصابات خطيرة بكسور فى العمود الفقرى وارتجاج ونزيف داخلي وخارجي. وعلى الفور دفع مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، بـ19 سيارة إسعاف، والمصابون هم مرزوق عثمان مرزوق، 57 سنة، وأسماء محمد مصطفى 24 سنة، وأسماء محمد مصطفى 24 سنة، محمد حسن فؤاد، 23 سنة، وجميعهم لديهم اشتباه بكسر في العمود الفقري.
حملة-مرورية (3)

انقلاب سيارة بفيصل وضبط 29 حالة تعاطي بالطرق السريعة

شهدت منطقة المساحة فى فيصل، انقلاب سيارة ملاكي، بسبب السرعة الزائدة لقائدها، الذى تعرض لإصابات بالغة من كسور وكدمات وجروح، وتبين أن قائد السيارة شاب فى العقد الثالث من العمر، اختلت عجلة القيادة فى يده، ولم يتمكن من السيطرة عليها وإيقاف السيارة بسبب السرعة المرتفعة التى كان يقود عليها، مما تسبب فى انقلاب السيارة، وعلى الفور تجمهر الأهالي حوله واتصلوا بالإسعاف وتم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم باعتبارها الأقرب إلى مكان الحادث، فيما تولى رجال المرور رفع السيارة لتيسير الحركة ومنع التكدس فى تلك المنطقة الكثيفة.
حادث- تصادم- في- المكسيك

مصرع عامل وإصابة 7 آخرين بالبحيرة وتكدس بالدائرى

بسبب الشبورة المائية الكثيفة، شهدت عدة طرق حوادث مرورية، أولها وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي من القاهرة إلى الإسكندرية، فى نطاق محافظة البحيرة إذ انقلبت سيارة عمال مما تسبب فى مصرع عامل وإصابة 7 آخرين، كما أعلى طريق الأوتوستراد، وقوع حادث تصادم في اتجاه المطار أعلى كوبري الأباحية، بالقرب من القلعة، وتسبب الحادث في ظهور شلل مروري في الاتجاهين، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق، وذلك لرفع آثار الحادثين وتيسير حركة المرور ومنع تكدس السيارات بالتزامن مع ساعات الزروة الصباحية.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (1)

مصرع وإصابة 10 أشخاص فى تصادم بشارع جامعة القاهرة

شهد شارع جامعة القاهرة حادث تصادم مروع، إذ اصطدمت سيارة نقل "لوري" تابعة لهيئة النقل العام، تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بسيارة أجرة "ميكروباص"، قادمة من فيصل اتجاه جامعة القاهرة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ولإيداع الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويتولى رجال المرور رفع السيارتين وحطام الحادث من عرض الطريق، لتيسيير حركة المرور ومنع التكدس فى ذلك الشارع الحيوي، خاصة بالتزامن مع امتحانات الطلاب الجامعيين.
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