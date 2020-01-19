أمال ماهر تروج لألبومها الجديد بـ«فيديو»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ ص

أمال ماهر

روجت الفنانة أمال ماهر لألبومها الجديد ونشرت فيديو عبر حسابها على تويتر، وهي تقف في الاستوديو لتسجيل إحدى أغنيات الألبوم. وعلقت: "قريبا، ألبوم جديد، 2020". أمال ماهر أختفت عن الساحة الغنائية لفترة طويلة، ولكنها عادت في نهاية عام 2018 وأعلنت عنم تقديمها ألبوم «أصل الإحساس»، وتعاونت فيه مع الشعراء "تركي آل الشيخ وكتب 3 أغانٍ، خالد تاج الدين، أمير طعيمة، نادر عبدالله"، ومن الملحنين "عمرو مصطفى، وخالد عز، وتامر علي"، أما توزيع الأغاني فقام به "طارق مدكور ونادر حمدي وهاني شرارة"، وهو من إنتاج شركة "فيولين للإنتاج الفني والغنائي".

اختفاء أمال ماهر كان بسبب مشكلات لم تكشف عن تفاصيلها، وظلت مبتعدة حتى خرجت بتدوينه قالت فيها: «وحشتوني كتير، بطمنكوا عليا أنا كويسة وبخير الحمد لله، اختفاء إيه اللي بتقولوا عليه»، وبعدها كشفت عن ألبومها. يذكر أن أمال ماهر لم تشارك فى فعاليات «مهرجان الموسيقى العربية»، خلال الدورات