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«التخطيط» تطلق أول تدريبات جائزة مصر للتميز الحكومي في 2020

تحرير:التحرير ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص
هالة السعيد
هالة السعيد
بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول أيام التدريب علي جائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية للعام 2020 لتنطلق بالمحليات. وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التدريب بدأ بخمس محافظات شملت القاهرة، والمنوفية، وبني سويف والجيزة، والفيوم.
وأوضحت السعيد أن مرحلة استكمال البيانات بدأت في ديسمبر الماضي لتبدأ مرحلة التدريب والتي تستمر علي مدار شهري يناير وفبراير 2020 ثم مرحلة متابعة تفعيل المنظومة بالجهة بدءًا من يناير الجاري وحتي أبريل 2020فضلًا عن مرحلة تقييم طلبات الترشيح والتي تبدأ في منتصف أبريل القادم وحتي منتصف مايو ثم مرحلة التقييم
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غرفة التطوير العقاري: تفعيل مبادرة المركزي خلال شهر

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن التعاون المباشر والمثمر بين الغرفة ووزارة الإسكان ساهم في حل عدد من المشكلات للمطورين ومنها الاتفاق على عدم توجيه أي تهم للمطور بعد تسليم الوحدات سواء إدارية أو سكنية أو تجارية تتعلق بمخالفات قاطني المشروع، وتم إصدار تعميم بذلك من وزارة "الإسكان" لأجهزة المدن الجديدة. وتم حل مشكلة عدم توافق القدرات الكهربائية مع احتياجات المشروعات التي كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع، وتمثل عبئا ماليا كبيرا، وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات متكافئة لاحتياجات المشروعات.
الاتصالات والسياحة والآثار

تعاون بين السياحة والآثار والاتصالات للترويج لمصر

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا لبحث سبل التعاون ومناقشة آليات العمل بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة في ظل سياسة دمج وزارتي السياحة والآثار، وذلك بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية وعدد من قيادات الوزارتين. وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بآليات امداد البنية التحتية اللازمة لتحسين مستوى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للزوار والسائحين بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة والاستمرارية.
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مصر ضمن قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

اختارت مؤسسة "براند فاينانس" العالمية مصر ضمن قائمة الـ100 علامة التجارية الوطنية الأعلى قيمة وقوة على مستوى العالم، بعد أن نجحت في تحقيق 50% نموا بمؤشر العلامة التجارية الوطنية الأسرع نموا بين العديد من العلامات التجارية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وبحسب التقرير السنوي لمؤسسة "براند فاينانس " الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم - قفزت مصر إلى المرتبة الخامسة على قائمة أسرع 20 علامة تجارية نموا على مستوى العالم في 2019، متفوقة على دول مثل تركيا والصين وقطر واليابان، كما ارتفع ترتيب مصر بين الـ100 علامة التجارية الوطنية الأعلى قيمة على مستوى العالم إلى المرتبة 49 عالميا في عام 2019، من المرتبة 54 عام 2018.
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«البريد» يصدر طابعا تذكاريا لمرور 40 عامًا على تأسيس الاتحاد الإفريقي

دشن عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي ويونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل والمهندس ايزاك كامويلي وزير الأشغال والنقل والاتصالات بالحكومة التنزانية طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 40 عاما علي إنشاء اتحاد البريد الأفريقي الشامل.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر تقدمت 21 مركزًا فى محور أسواق المنتجات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محوري أسواق المنتجات، وسوق العمل والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقدم مصر فى تلك المؤشرات وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر فى نوفمبر 2016 وأننا نسير على طريق صحيح لبناء دولة قوية اقتصاديًا وتهيئة المجال للاستثمار فى مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: مصر قفزت 90 مركزًا في مجال جودة الطرق

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا بمقر وزارة التخطيط لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة النقل للعام المالي 2020/2021، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة. وأكدت السعيد، أن قطاع النقل من القطاعات المهمة فى خطة الدولة، حيث تعد خدمات قطاع النقل من الخدمات التى يشعر بها المواطن بشكل مباشر وذلك من خلال المشروعات القومية للطرق، والكبارى، وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديد ومشروعات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وغيرها.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: البشر هم ثروة الأمم الحقيقية

ناقش معهد التخطيط القومى، الذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير التنمية البشرية العالمى 2019 بعنوان "أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وذلك فى الحلقة الرابعة من المتابعات العلمية للمعهد للعام الأكاديمي 2019/2020. فى هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومى، أن البشر هم ثروة الأمم الحقيقية، موضحة أن المواطن هو نقطة التقاء كل الجهود المبذولة وهو الشريك الأساسي في التنمية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: قضايا الحوكمة تعد أحد ركائز توجه نمو الدولة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى منتدى الحوكمة ورؤية 2030 الذى تنظمه سفارة الصين في القاهرة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال الفترة من 8-9 يناير الجاري، وذلك بحضور لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين في القاهرة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وألقى الدكتو أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط خلال المنتدى كلمة مصر نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
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