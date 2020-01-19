«التخطيط» تطلق أول تدريبات جائزة مصر للتميز الحكومي في 2020

تحرير:التحرير ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص

هالة السعيد

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول أيام التدريب علي جائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية للعام 2020 لتنطلق بالمحليات. وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التدريب بدأ بخمس محافظات شملت القاهرة، والمنوفية، وبني سويف والجيزة، والفيوم.

وأوضحت السعيد أن مرحلة استكمال البيانات بدأت في ديسمبر الماضي لتبدأ مرحلة التدريب والتي تستمر علي مدار شهري يناير وفبراير 2020 ثم مرحلة متابعة تفعيل المنظومة بالجهة بدءًا من يناير الجاري وحتي أبريل 2020فضلًا عن مرحلة تقييم طلبات الترشيح والتي تبدأ في منتصف أبريل القادم وحتي منتصف مايو ثم مرحلة التقييم