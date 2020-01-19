لجنة إيراد النيل: استمرار حالة الطوارئ حتى نهاية موسم السيول والأمطار

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوي وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.
كما تم بحث الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والأمطار والتعامل معه، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى أنه تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الأمطار خلال الأيام الماضية، ووجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة
كما تم بحث الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والأمطار والتعامل معه، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى أنه تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الأمطار خلال الأيام الماضية، ووجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة المتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة المجاري المائية.
وأكد الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، المشرف على مكتب الوزير أن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول، واتخذت كل الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة، وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف وكافة المجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجاري المائية.
من جانبه، قال رئيس مصلحة الري المهندس محمود السعدي إنه في إطار مجهودات الوزارة لتحسين حالة الري بمحافظات المينا وبني سويف والفيوم، قام المركز القومي لبحوث المياه بعمل دراسة لزيادة القدرة الاستيعابية لبحر يوسف للوصول إلى التصرفات 18 مليون م3/يوم للوفاء بمتطلبات مياه الزراعة والشرب بتلك المحافظات، وجاري حاليا تنفيذ عمليتين لتجريف وتكريك الإطماءات في بحر يوسف العملية الأولى في المسافة من فم بحر يوسف إلى الكيلو 77، والعملية الثانية من الكيلو 77 إلى 177.
وقال رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف المهندس خالد مدين إنه تجرى تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط (شارع الهرم) حتى (الدائري الجنوبي)، وكذا العمل على توسعة الطريق لخلق محور مروري أكثر تطورا بدءا من شارع الهرم في اتجاه الدائري الجنوبي أسفل محور المريوطية.
تجدر الإشارة إلى قيام الهيئة العامة لمشروعات الصرف بالإشراف على تنفيذ الأعمال وتوفير التمويل اللازم فيما يخص التزامات وزارة الموارد المائية والري في هذا الموضوع.
يأتي هذا المشروع في إطار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الجيزة وحرصهما على السعي المستمر لتلبية مطالب المواطنين، ونظرا لما يمثله المشروع من أهمية في تحسين الصورة البصرية لمرتادي المنطقة وخاصة من السائحين الأجانب، حيث وجه وزير الري بالإسراع في معدلات التنفيذ حتى يتسنى الانتهاء من الأعمال قبل 30 يونيو 2020 استعدادا لافتتاح المتحف الكبير.