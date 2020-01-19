بمشاركة مصر.. قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية تنطلق غدا بلندن

تحرير:التحرير ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م

رئيس وزراء بريطانيا

تنطلق قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية بلندن غدا الإثنين بمشاركة مصر وزعماء الدول الأفريقية وبريطانيا، رؤساء منظمات الأعمال الدولية، وكبار المستثمرين البريطانيين والأفارقة، وسوف تغطي القمة، التى سيفتتحها رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عددا من القضايا الهامة من بينها التمويل المستدام والبنية التحتية، خطط الاستثمارات المشتركة المستقبلية، التجارة وخاصة الفرص التجارية والاستثمارية بالقارة الأفريقية، فرص النمو، وخطط الطاقة النظيفة بإفريقيا.

وتسعى بريطانيا لكى تكون أكبر مستثمر من مجموعة السبع الصناعية بالقارة الأفريقية بحلول عام 2022 من خلال اتخاذ إجراءات تستهدف تعزيز التجارة بين الجانبين وزيادة استثماراتها بالقارة السمراء.وتنظر الدول الكبرى، ومن بينها بريطانيا، إلى القارة الأفريقية على أنها لاعب هام على الساحة الاقتصادية والعلاقات الدولية