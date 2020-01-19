أمن دمياط يتصدى لتجار السلاح والمخدرات بحملة مكبرة

١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م

حملة أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بدمياط حملة تفتيشية مكبرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، استهدفت تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية "غير المرخصة" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من ضبط مسجل خطر فى مجال السرقات العامة، سبق اتهامه في 12 قضية ما بين "مخدرات، سلاح نارى، سرقة متنوعة، ضرب" وبحوزته (فرد خرطوش، طلقة خرطوش من ذات العيار، عدد 13 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 35 جراما، مبلغ مالى).

في ذات السياق تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط من ضبط (عاطل سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين "مخدرات، ضرب" عُثر بحوزته على (فرد خرطوش، 2 طلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالى).كما تم ضبط عاطل مقيم بدائرة المركز وبحوزته (فرد خرطوش، طلقة خرطوش من ذات العيار، كمية