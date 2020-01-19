مصر ضمن قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

تحرير:التحرير ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م

السيسي

اختارت مؤسسة "براند فاينانس" العالمية مصر ضمن قائمة الـ100 علامة التجارية الوطنية الأعلى قيمة وقوة على مستوى العالم، بعد أن نجحت في تحقيق 50% نموا بمؤشر العلامة التجارية الوطنية الأسرع نموا بين العديد من العلامات التجارية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وبحسب التقرير السنوي لمؤسسة "براند فاينانس " الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم - قفزت مصر إلى المرتبة الخامسة على قائمة أسرع 20 علامة تجارية نموا على مستوى العالم في 2019، متفوقة على دول مثل تركيا والصين وقطر واليابان، كما ارتفع ترتيب مصر بين الـ100 علامة التجارية الوطنية الأعلى قيمة على مستوى العالم إلى المرتبة 49 عالميا في عام 2019، من المرتبة 54 عام 2018.

وأوضح التقرير أن الاقتصادات النامية تفوقت على نظيرتها المتقدمة من حيث تحقيق علاماتها التجارية نموا أسرع بحوالي 31.3 أضعاف، ليصل متوسط معدل نموها السنوي 13.9% مقابل 0.4% لمثليتها للاقتصادات المتقدمة.وأشارت إلى أن أغلبية العلامات التجارية في الاقتصادات المتقدمة سجلت انكماشا أو أصابها الركود خلال العام