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مصر ضمن قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

تحرير:التحرير ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م
السيسي
السيسي
اختارت مؤسسة "براند فاينانس" العالمية مصر ضمن قائمة الـ100 علامة التجارية الوطنية الأعلى قيمة وقوة على مستوى العالم، بعد أن نجحت في تحقيق 50% نموا بمؤشر العلامة التجارية الوطنية الأسرع نموا بين العديد من العلامات التجارية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وبحسب التقرير السنوي لمؤسسة "براند فاينانس " الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم - قفزت مصر إلى المرتبة الخامسة على قائمة أسرع 20 علامة تجارية نموا على مستوى العالم في 2019، متفوقة على دول مثل تركيا والصين وقطر واليابان، كما ارتفع ترتيب مصر بين الـ100 علامة التجارية الوطنية الأعلى قيمة على مستوى العالم إلى المرتبة 49 عالميا في عام 2019، من المرتبة 54 عام 2018.
وأوضح التقرير أن الاقتصادات النامية تفوقت على نظيرتها المتقدمة من حيث تحقيق علاماتها التجارية نموا أسرع بحوالي 31.3 أضعاف، ليصل متوسط معدل نموها السنوي 13.9% مقابل 0.4% لمثليتها للاقتصادات المتقدمة.وأشارت إلى أن أغلبية العلامات التجارية في الاقتصادات المتقدمة سجلت انكماشا أو أصابها الركود خلال العام
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عقارات (2)

غرفة التطوير العقاري: تفعيل مبادرة المركزي خلال شهر

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن التعاون المباشر والمثمر بين الغرفة ووزارة الإسكان ساهم في حل عدد من المشكلات للمطورين ومنها الاتفاق على عدم توجيه أي تهم للمطور بعد تسليم الوحدات سواء إدارية أو سكنية أو تجارية تتعلق بمخالفات قاطني المشروع، وتم إصدار تعميم بذلك من وزارة "الإسكان" لأجهزة المدن الجديدة. وتم حل مشكلة عدم توافق القدرات الكهربائية مع احتياجات المشروعات التي كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع، وتمثل عبئا ماليا كبيرا، وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات متكافئة لاحتياجات المشروعات.
الاتصالات والسياحة والآثار

تعاون بين السياحة والآثار والاتصالات للترويج لمصر

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا لبحث سبل التعاون ومناقشة آليات العمل بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة في ظل سياسة دمج وزارتي السياحة والآثار، وذلك بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية وعدد من قيادات الوزارتين. وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بآليات امداد البنية التحتية اللازمة لتحسين مستوى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للزوار والسائحين بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة والاستمرارية.
عمرو-طلعت-وزير-الاتصالات-يفتتح-مراكز-بريد-وسنترالات في-أسوان ‎(4)

«البريد» يصدر طابعا تذكاريا لمرور 40 عامًا على تأسيس الاتحاد الإفريقي

دشن عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي ويونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل والمهندس ايزاك كامويلي وزير الأشغال والنقل والاتصالات بالحكومة التنزانية طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 40 عاما علي إنشاء اتحاد البريد الأفريقي الشامل.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

«التخطيط» تطلق أول تدريبات جائزة مصر للتميز الحكومي في 2020

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول أيام التدريب علي جائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية للعام 2020 لتنطلق بالمحليات. وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التدريب بدأ بخمس محافظات شملت القاهرة، والمنوفية، وبني سويف والجيزة، والفيوم.
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مظلوم-عبدي

قائد سوريا الديمقراطية: أشكر السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي

قال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، إن السوريين يطالبون أن يكون لمصر دور أكبر في القضية السورية خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن ما تقوم به تركيا وإيران في ملف سوريا ليس في صالح الشعب السوري، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي وتأكيده وحدة الشعب والأراضي السورية. وأضاف «مظلوم»، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه «بالورقة والقلم»، والمذاع على قناة «تن»، أن موقف مصر مشرف جدا تجاه التعامل مع الغزو التركي لمنطقة رأس العين السورية.
قابوس

مصر تعلن الحداد 3 أيام على رحيل السلطان قابوس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية اليوم. كان السيسي نعى السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء أمس، وكتب في صفحته على "فيسبوك": "بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة. ادخله الله فسيح جناته والهم أسرته الصبر والسلوان".
الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ الشعب المصري والعالم بالعام الجديد

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن يسود العام الجديد الاستقرار والرخاء والسلام في مصر والعالم، إذ قال السيسي في تدوينة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع آمالي أن يكون هذا العام، عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم. كل عام وأنتم بخير». وأوفد الرئيس السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.
السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

السيسي يؤكد تطلع مصر لتعميق العلاقات مع روسيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في المجالات كافة. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي اليوم الجمعة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريح اليوم، إن الرئيس السيسي أشاد بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
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