مصر ضمن قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم
تحرير:التحرير
١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م
السيسي
اختارت مؤسسة "براند فاينانس" العالمية مصر ضمن قائمة الـ100 علامة التجارية الوطنية الأعلى قيمة وقوة على مستوى العالم، بعد أن نجحت في تحقيق 50% نموا بمؤشر العلامة التجارية الوطنية الأسرع نموا بين العديد من العلامات التجارية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
وبحسب التقرير السنوي لمؤسسة "براند فاينانس " الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم - قفزت مصر إلى المرتبة الخامسة على قائمة أسرع 20 علامة تجارية نموا على مستوى العالم في 2019، متفوقة على دول مثل تركيا والصين وقطر واليابان، كما ارتفع ترتيب مصر بين الـ100 علامة التجارية الوطنية الأعلى قيمة على مستوى العالم إلى المرتبة 49 عالميا في عام 2019، من المرتبة 54 عام 2018.
وأوضح التقرير أن الاقتصادات النامية تفوقت على نظيرتها المتقدمة من حيث تحقيق علاماتها التجارية نموا أسرع بحوالي 31.3 أضعاف، ليصل متوسط معدل نموها السنوي 13.9% مقابل 0.4% لمثليتها للاقتصادات المتقدمة.وأشارت إلى أن أغلبية العلامات التجارية في الاقتصادات المتقدمة سجلت انكماشا أو أصابها الركود خلال العام
وأوضح التقرير أن الاقتصادات النامية تفوقت على نظيرتها المتقدمة من حيث تحقيق علاماتها التجارية نموا أسرع بحوالي 31.3 أضعاف، ليصل متوسط معدل نموها السنوي 13.9% مقابل 0.4% لمثليتها للاقتصادات المتقدمة.
وأشارت إلى أن أغلبية العلامات التجارية في الاقتصادات المتقدمة سجلت انكماشا أو أصابها الركود خلال العام الماضي مقارنة بأدائها في 2018، مقابل سطوع نجم العلامات التجارية لاقتصادات منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حظت بنصيب الأسد في قائمة الأسرع 20 نموا في 2019 بإجمالي 11 علامة، في طليعتها مصر التي حققت نموا تخطى حاجز 50 %.
ويرصد التقرير سنويا العلامات التجارية الوطنية الأكثر قيمةً والأقوى تأثيرًا، كما يقيس قوة وقيمة العلامة التجارية الوطنية لأفضل 100 دولة في العالم، فضلا عن تركيزه على 3 محاور رئيسية هي: السلع والخدمات، الاستثمار والمجتمع.
ولفت تقرير: "براند فاينانس"إلى إنه في ظل أزمة القيادة الحقيقة التي يعاني منها العالم الغربي، تفوقت الدول النامية في تحقيق نمو لعلاماتها التجاري الوطنية وتقديم أداء أكثر قوة وجرأة ومرونة لتتسابق فيما بينها على تصدر عرش قائمة الأسرع نموا في العالم وسط توقعات بمزيد من النجاح خلال الأعوام المقبلة.