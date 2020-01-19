الغردقة تتعرض لهزة أرضية بقوة 4.09 ريختر دون خسائر

تحرير:التحرير ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٧ م

هزة أرضية

أكد الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الليلة الماضية هزة أرضية بقوة 4.09 درجة على مقياس ريختر، على بعد 97 كيلومترا جنوب شرق مدينة الغردقة "داخل البحر الأحمر"، لافتا إلى أنه لم تصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات. وقال القاضي في تصريح اليوم، إن وقت حدوث الهزة كان الساعة 11 مساء و46 دقيقة و12 ثانية بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن إحداثيات الهزة كما سجلتها المحطة هي خط العرض 28.86 درجة شمالا درجة شمالا، وخط عرض 34.72 درجة شرقا.

وأضاف أن قسم الزلازل بالمعهد يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال الرصد والمراقبة للزلازل الطبيعية والصناعية بأحدث الشبكات القومية لرصد الزلازل، حيث يضم معمل الشبكة القومية للزلازل ومعمل الزلازل العامة، فضلا عن نخبة من العلماء والمتخصصين الذين يقومون بالدراسات والأبحاث التي تخدم كافة