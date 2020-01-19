فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

3 ليال لباليه «آنا كارنينا» على مسرح الأوبرا

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى التعاقد مع فرقة باليه ميلانو الإيطالية تحت إشراف مديرها الفنى كارلو بيستا لتقديم ثلاثة ليالى لباليه "أنا كارنينا" للموسيقار الروسى العالمى تشايكوفسكى وذلك فى الثامنة مساء أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 ، 23 ، 24 يناير على المسرح الكبير. صمم رقصات الباليه والمناظر والملابس والإضاءة تيت كاسك - ماركو بيستا – فيدريكو فيراتتى – ماركو ترياكا وأحداثه مستلهمة من إحدى الكلاسيكيات الأدبية العالمية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الروسى الشهير ليو تولستوى.
وتدور الأحداث فى موسكو خلال القرن التاسع عشر فى فصلين حول شخصية الزوجة والام الارستقراطية آنا كارنينا التى تلتقى بالضابط فرونسكي وتقع فى غرامه فتشعر بكراهية لزوجها وبعد صراع طويل تختار حبيبها وتتخلى عن أسرتها فينبذها المجتمع ويزهد فرونسكى فى حبها ويبتعد عنها فتتحول حياتها إلى جحيم وينتهي الصراع بأن
اقرأ المزيد
شذى

برسالة مؤثرة.. شذى تتعاطف مع متسابقة «ذا فويس كيدز»

تضامنت المطربة شذى مع المتسابقة "هايدي محمد" بعد حذف أغنيتها في برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "إم بي سي"، من على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكتبت على "فيسبوك": "البنوتة دي صوتها يجنن وقفتها كلها حرفية مع إنها 12 سنة، يعني لسه صغيرة وصوتها لسه مكتملش وبروعة دي، تفتكروا دي بعد 10 سنين هيكون صوتها عامل إزاي". وتابعت شذى:" أنا كتبت للبنوتة دي علشان اللي يعرفها يقولها إن أنا بالنسبالي وبحكم خبرتي المتواضعة من أول لما خلصت هذه ليلتي قولت لازم أكيد حد هيلف".
امال-ماهر-11

أمال ماهر تروج لألبومها الجديد بـ«فيديو»

روجت الفنانة أمال ماهر لألبومها الجديد ونشرت فيديو عبر حسابها على تويتر، وهي تقف في الاستوديو لتسجيل إحدى أغنيات الألبوم. وعلقت: "قريبا، ألبوم جديد، 2020". أمال ماهر أختفت عن الساحة الغنائية لفترة طويلة، ولكنها عادت في نهاية عام 2018 وأعلنت عنم تقديمها ألبوم «أصل الإحساس»، وتعاونت فيه مع الشعراء "تركي آل الشيخ وكتب 3 أغانٍ، خالد تاج الدين، أمير طعيمة، نادر عبدالله"، ومن الملحنين "عمرو مصطفى، وخالد عز، وتامر علي"، أما توزيع الأغاني فقام به "طارق مدكور ونادر حمدي وهاني شرارة"، وهو من إنتاج شركة "فيولين للإنتاج الفني والغنائي".
رامى-جمال

رامي جمال في المستشفى لإجراء عملية جراحية

أعلن المطرب رامي جمال عن إجرائه لعملية جراحية، ونشر صورة من استعداداته داخل المستشفى، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق: "فجر ليلة العملية، النهاردة يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعملية بكرة الصبح إن شاء الله نسأل الله اللطف كما تعودت". أعلن رامي مؤخرا عن إصابته بمرض "البهاق"، وأكد أنه كان قلقًا بشأن الإعلان عن مرضه، ولكن دعمه جمهوره وبعض الفنانين، فقد كتبت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إنسان محترم ربنا يعفو عنك، للأسف إحنا في دنيا مابترحمش والناس بقت صعبة، ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة".
اقرأ المزيد من الأخبار
مسرحية ريا وسكينة

«ريا وسكينة» في الإسكندرية يومين لهذا السبب

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفني الدكتور عصام عزت، عرض "ريا وسكينة" تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك على مدار يومين متتاليين في الثامنة مساء السبت والأحد 18، 19 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".. العرض تأليف محمد فؤاد، ديكور وملابس أنس إسماعيل، ويتضمن قراءة إنسانية لقضية جنائية شهيرة، إذ يتناول شخصيتي ريا وسكينة، اللتان عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثير من الأقاويل، بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسي والبحث في الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافي آنذاك.
الباليه الأمريكي

«كسارة البندق» في احتفالات الأوبرا بالكريسماس

ضمن احتفالات دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر بأعياد الكريسماس والعام الجديد تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج رائعة المؤلف الروسي العالمي تشايكوفسكي "كسارة البندق" من إخراج الدكتور عبد المنعم كامل وإعادة الإخراج لأرمينيا كامل وذلك فى 6 حفلات مسائية وصباحية على المسرح الكبير وذلك فى الثامنة مساء أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد 25، 26، 27، 28، 29 ديسمبر، ويقام الحفل الصباحي في الحادية عشرة صباح الأحد 29 ديسمبر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]