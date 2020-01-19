3 ليال لباليه «آنا كارنينا» على مسرح الأوبرا

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٩ م

صورة أرشيفية

نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى التعاقد مع فرقة باليه ميلانو الإيطالية تحت إشراف مديرها الفنى كارلو بيستا لتقديم ثلاثة ليالى لباليه "أنا كارنينا" للموسيقار الروسى العالمى تشايكوفسكى وذلك فى الثامنة مساء أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 ، 23 ، 24 يناير على المسرح الكبير. صمم رقصات الباليه والمناظر والملابس والإضاءة تيت كاسك - ماركو بيستا – فيدريكو فيراتتى – ماركو ترياكا وأحداثه مستلهمة من إحدى الكلاسيكيات الأدبية العالمية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الروسى الشهير ليو تولستوى.

وتدور الأحداث فى موسكو خلال القرن التاسع عشر فى فصلين حول شخصية الزوجة والام الارستقراطية آنا كارنينا التى تلتقى بالضابط فرونسكي وتقع فى غرامه فتشعر بكراهية لزوجها وبعد صراع طويل تختار حبيبها وتتخلى عن أسرتها فينبذها المجتمع ويزهد فرونسكى فى حبها ويبتعد عنها فتتحول حياتها إلى جحيم وينتهي الصراع بأن