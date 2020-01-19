أمن المنوفية يداهم بؤر السلاح والكيف

١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٩ م

حملة أمنية

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها وبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال خطة الانتشار الأمني بفضل التواجد الشرطي الفعال وتحقيق مبدأ الردع العام، وفق الاستراتيجية المتبعة داخل أروقة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الذي يوجه كبار مساعديه ومديري الأمن بشكل دائم بتفعيل دور الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة وملاحقة العناصر الإجرامية لاسيما شديدة الخطورة، الأمر الذي ترجمته مديرية أمن المنوفية بشن حملة مكبرة؛ لضبط تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأمكن ضبط عاطل؛ لاتجاره فى المواد المخدرة، وبحوزته (16 تذكرة لمخدر الهيروين، فرد خرطوش محلى الصنع، هاتف محمول، مبلغ 80 جنيهh). كما تم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة المركز) لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته (55 تذكرة لمخدر الهيروين، فرد خرطوش محلى الصنع، هاتف محمول). وألقت القوات القبض على عاطل

وأمكن ضبط عاطل؛ لاتجاره فى المواد المخدرة، وبحوزته (16 تذكرة لمخدر الهيروين، فرد خرطوش محلى الصنع، هاتف محمول، مبلغ 80 جنيهh).



كما تم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة المركز) لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته (55 تذكرة لمخدر الهيروين، فرد خرطوش محلى الصنع، هاتف محمول).



وألقت القوات القبض على عاطل مقيم بدائرة المركز؛ لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته (53 تذكرة لمخدر الهيروين، سلاح أبيض عبارة عن "مطواه"، هاتف محمول، مبلغ مالى).



بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام الأسلحة فى الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.



تم hتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



