برسالة مؤثرة.. شذى تتعاطف مع متسابقة «ذا فويس كيدز»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م

شذى

تضامنت المطربة شذى مع المتسابقة "هايدي محمد" بعد حذف أغنيتها في برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "إم بي سي"، من على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكتبت على "فيسبوك": "البنوتة دي صوتها يجنن وقفتها كلها حرفية مع إنها 12 سنة، يعني لسه صغيرة وصوتها لسه مكتملش وبروعة دي، تفتكروا دي بعد 10 سنين هيكون صوتها عامل إزاي". وتابعت شذى:" أنا كتبت للبنوتة دي علشان اللي يعرفها يقولها إن أنا بالنسبالي وبحكم خبرتي المتواضعة من أول لما خلصت هذه ليلتي قولت لازم أكيد حد هيلف".

وأوضحت: "أكيد زيي كتير قالوا كده طبعا هما ليهم كامل الاحترام في قرارهم، بس أنا أتعمدت أكتب ليها إن كلنا في أول طريقنا قابلتنا حاجات معاكسة ولسه بنقابل، في ياريت تكون دي نقطة انطلاق جديدة ودافعة ليها، تخليها تتحدى وتركز إنها تكون موجودة ونشوفها كمان كام سنة من نجوم الوطن العربي، صوتك حلو جدا يا هايدي". وقدمت