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تعاون بين السياحة والآثار والاتصالات للترويج لمصر

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م
وزيرا الاتصالات والسياحة
وزيرا الاتصالات والسياحة
عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا لبحث سبل التعاون ومناقشة آليات العمل بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة في ظل سياسة دمج وزارتي السياحة والآثار، وذلك بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية وعدد من قيادات الوزارتين. وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بآليات امداد البنية التحتية اللازمة لتحسين مستوى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للزوار والسائحين بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة والاستمرارية.
كما تم أيضا مناقشة أعمال تحديث موقع وزارة السياحة والآثار على شبكة الإنترنت بعد عملية الدمج لجعله أكثر جاذبية وللترويج لجميع المقاصد السياحية في مصر مثل السياحة الثقافية والشاطئية والاستشفائية وغيرها من المقاصد السياحية في مصر. كما اتفق الوزيران علي زيادة عدد المناطق والمواقع الأثرية والشاطئية التي
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