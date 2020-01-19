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تقوي العضلات وتحسن وظائف الرئة.. للسلالم فوائد كثيرة

صعود السلالم من أكثر الفرص التي تساعدك في زيادة النشاط البدني طوال اليوم، إضافة إلى ذلك، تساعد البالغين على التحسين من جودة الحياة، لذا تجنب الصعود في الأسانسير
تحرير:إسراء سليمان ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م
صعود السلم
صعود السلم
يحاول الأطباء وخبراء التغذية دائمًا البحث عن حلول سهلة، للتخلص من الوزن الزائد، والحصول على جسم صحي، لتجنب الإصابة بالأمراض، على سبيل المثال ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، وتناول أطعمة صحية غنية بالمعادن والفيتامينات التي يتطلبها الجسم، بجانب الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، وآخر ما نصح به خبراء الصحة، الابتعاد عن استخدام الأسانسير، مع الالتزام بالصعود على السلالم، لتقوية العضلات والتخلص من الدهون، وذلك نقلا عن "boldsky".
في الوقت الحالي يوجد العديد من الأشخاص الذين يتجنبون استخدام السلالم التقليدية، ويقبلون على الصعود في الأسانسير كوسيلة سهلة، كما أنها توفر الوقت، وبالرغم من أن اتخاذ الأسانسير لا يعد فكرة سيئة، إلا أنها من الناحية الصحية، فهي تسبب لك العديد من المشكلات، ليس متاحًا لجميع الأشخاص أن يذهبوا إلى "الجيم"
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حسام موافي: السجائر أحسن دواء للاكتئاب مفيش كلام (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الجراحات الحرجة بالقصر العيني، إن السجائر اللايت أكذوبة كبيرة، لأن إعادة نسبة النيكوتين في الجسم، في حاجة لشرب عدد سجائر أكثر، وهذا خطير، والنكوتين ليس الخطر على الجسم، ولكن الدخان. وأضاف موافي، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج «باب الخلق»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء اليوم السبت، أن المدخن يقوم بزيادة شرب السجائر عندما يتعرض للضغط، لأن الضغط يؤدي إلى انخفاض النيكوتين في الجسم، والتدخين يؤدي لعودة النيكوتين لمعدلة الطبيعي في الجسم مرة أخرى.
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استخدام الهواتف ليلُا يؤدي إلى الاكتئاب وسرطان الثدي

مازالت الأبحاث والدراسات تحذر من استخدم أجهزة الموبايل والتابلت لساعات طولة، وخاصة بالنسبة للأطفال، لأنها تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، وآخر ما توصل إليه الباحثون أن استخدم الموبايل في المساء، يزيد من التعرض لتلف العينين، وزيادة الشعور بالاكتئاب، مع الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، لذا لابد من استبدال هذه العادة السيئة بقراءة كتاب مفيد، أو الاستماع إلى برنامج إذاعي، من أجل التعزيز من المهارات وصحة الذاكرة على المدى البعيد، نقلًا عن موقع "boldsky".
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تقتل الجراثيم.. فوائد استخدام أدوات طعام من الفضة

الأطفال هم جيل المستقبل، لذا يحتاجون دائمًا إلى رعاية كبيرة ومستمرة، فالآباء الجدد يقعون في بعض الأخطاء بدون وعي، على سبيل المثال تحدثنا مسبقًا أنه توجد بعض من الأطعمة التي يجب تقديمها للطفل في عامه الأول، والاكتفاء بالرضاعة الطبيعية فقط، إضافة إلى ذلك قال بعض الخبراء: يجب إطعام الأطفال في أواني مصنوعة من الفضة، وذلك لأنها تكافح انتقال الأمراض، وتحمي من الأمراض الموسمية، وتعمل على تنقية الماء بشكل كبير، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
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