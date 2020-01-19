تقوي العضلات وتحسن وظائف الرئة.. للسلالم فوائد كثيرة

صعود السلالم من أكثر الفرص التي تساعدك في زيادة النشاط البدني طوال اليوم، إضافة إلى ذلك، تساعد البالغين على التحسين من جودة الحياة، لذا تجنب الصعود في الأسانسير
يحاول الأطباء وخبراء التغذية دائمًا البحث عن حلول سهلة، للتخلص من الوزن الزائد، والحصول على جسم صحي، لتجنب الإصابة بالأمراض، على سبيل المثال ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، وتناول أطعمة صحية غنية بالمعادن والفيتامينات التي يتطلبها الجسم، بجانب الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، وآخر ما نصح به خبراء الصحة، الابتعاد عن استخدام الأسانسير، مع الالتزام بالصعود على السلالم، لتقوية العضلات والتخلص من الدهون، وذلك نقلا عن "boldsky".
في الوقت الحالي يوجد العديد من الأشخاص الذين يتجنبون استخدام السلالم التقليدية، ويقبلون على الصعود في الأسانسير كوسيلة سهلة، كما أنها توفر الوقت، وبالرغم من أن اتخاذ الأسانسير لا يعد فكرة سيئة، إلا أنها من الناحية الصحية، فهي تسبب لك العديد من المشكلات، ليس متاحًا لجميع الأشخاص أن يذهبوا إلى "الجيم"
في الوقت الحالي يوجد العديد من الأشخاص الذين يتجنبون استخدام السلالم التقليدية، ويقبلون على الصعود في الأسانسير كوسيلة سهلة، كما أنها توفر الوقت، وبالرغم من أن اتخاذ الأسانسير لا يعد فكرة سيئة، إلا أنها من الناحية الصحية، فهي تسبب لك العديد من المشكلات، ليس متاحًا لجميع الأشخاص أن يذهبوا إلى "الجيم" يوميًّا، بسبب طبيعة العمل وضيق الوقت، على الجانب الآخر يمكنك ممارسة الرياضة من خلال الأنشطة التي تقوم بها، على سبيل المثال السير والرقص والركض، فجميعها تساعد بشكل كبير في التحسين من الصحة بشكل عام، وبالنسبة لصعود السلم، توجد العديد من الفوائد التي تعود عليك، وما يلي بعض منها:
تقتل الجراثيم.. فوائد استخدام أدوات طعام من الفضة
1- التقليل من خطورة السكتة الدماغية
صعود السلالم من أكثر الفرص التي تساعدك في زيادة النشاط البدني طوال اليوم، إضافة إلى ذلك، تساعد البالغين على التحسين من جودة الحياة، فوفقًا لدراسة، صعود السلالم بانتظام يرتبط بتقليل خطورة الإصابة بالسكتة الدماغية بالنسبة للرجال، والتحسين من صحة القلب، مع التقليل من الشيخوخة المصاحبة للتقدم بالعمر.
2- حرق السعرات الحيوية
الالتزام بالنشاط البدني والتمرينات الرياضية يعتبر مفيدًا بشكل كبير للصحة العامة، وبالتالي صعود السلالم من أفضل الخيارات المتاحة لحرق مزيد من السعرات الحرارية، فوفقًا لدراسة، يساعد صعود السلالم على حرق الدهون في كل دقيقة أكثر من الركض السريع أو التجديف.
3- تقوية العضلات
الاستيقاظ مبكرًا وتناول وجبة الإفطار والاستعداد للذهاب، مع اتخاذ السلم كوسيلة للنزول، بمنزلة حياة صحية متكاملة، فصعود أو نزول السلم بمنزلة أول رياضة تبدأ بها يومك، لذا يجب أن تدرجها في الروتين الصحي الذي تقوم به يوميًّا، فوفقًا لدراسة، اتخاذ السلم كوسيلة للتنقل، يساعد على تقوية العضلات، وبالتالي تحصل على التوازن المرجو.
استخدام الهواتف ليلا يؤدي إلى الاكتئاب وسرطان الثدي
4- التحسين من وظائف الرئة
وفقًا لدراسة، يعتبر صعود السلم فعالا بشكل كبير، وأكثر من ممارسة التمرينات الرياضية، لأنه يعمل على التحسين من وظائف الرئة، بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن، وتعتبر إحدى الوسائل الآمنة للحد من المضاعفات التي تحدث للمرضى.
5- التقليل من معدل الوفيات
قلة ممارسة التمرينات الرياضية يزيد من خطورة الإصابة بأمراض متعددة مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطان، فوفقًا لدراسة صعود السلالم بانتظام، لديه القدرة على توفير النشاط البدني الذي تحتاجه، من المتوسط إلى العالي الكثافة، إضافة إلى المساعدة في الحصول على العديد من الفوائد الصحية.
6- التحسين من الصحة النفسية
يساعد صعود السلالم على التحسين من الأداء المعرفي، وتعديل الحالة المزاجية بالنسبة للبالغين، وذلك مقارنة بجلسة من التمرينات الحادة، فوفقًا لدراسة، صعود السلم بانتظام له تأثير إيجابي على وظائف الجسم والحالة المزاجية، وبالتالي الحفاظ على الصحة العقلية والنفسية، يرتبط بحياة صحية.
دراسة: إدمانك للهاتف وإهمال رضيعك يؤثر على مخه