تقوي العضلات وتحسن وظائف الرئة.. للسلالم فوائد كثيرة

صعود السلالم من أكثر الفرص التي تساعدك في زيادة النشاط البدني طوال اليوم، إضافة إلى ذلك، تساعد البالغين على التحسين من جودة الحياة، لذا تجنب الصعود في الأسانسير

تحرير:إسراء سليمان ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م

صعود السلم

يحاول الأطباء وخبراء التغذية دائمًا البحث عن حلول سهلة، للتخلص من الوزن الزائد، والحصول على جسم صحي، لتجنب الإصابة بالأمراض، على سبيل المثال ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، وتناول أطعمة صحية غنية بالمعادن والفيتامينات التي يتطلبها الجسم، بجانب الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، وآخر ما نصح به خبراء الصحة، الابتعاد عن استخدام الأسانسير، مع الالتزام بالصعود على السلالم، لتقوية العضلات والتخلص من الدهون، وذلك نقلا عن "boldsky".

في الوقت الحالي يوجد العديد من الأشخاص الذين يتجنبون استخدام السلالم التقليدية، ويقبلون على الصعود في الأسانسير كوسيلة سهلة، كما أنها توفر الوقت، وبالرغم من أن اتخاذ الأسانسير لا يعد فكرة سيئة، إلا أنها من الناحية الصحية، فهي تسبب لك العديد من المشكلات، ليس متاحًا لجميع الأشخاص أن يذهبوا إلى "الجيم"