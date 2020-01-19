مصرع 12 شخصا وإصابة 46 آخرين في حادث مروري بالجزائر

تحرير:التحرير ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٩ م

رئيس الجزائر

لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب 46 آخرون، فى حادث سير وقع فجر اليوم الأحد، بعد اصطدام حافلتين فى بلدة سطيل التابعة لمدينة وادى سوف شرق الجزائر. ووفقا لصفحة مديرية الحماية المدنية لولاية الوادى عبر فيس بوك، فإن الحادث الخطير والمميت وقع فى الساعة 1:10 صباحا بالتوقيت المحلى، نتيجة اصطدام حافلتين لنقل الركاب من نوع هي?ر تشتغلان على خط سطيف ورقلة جيجل ورقلة خلف، معربين عن أسفهم لمصرع 12 مواطن تتراوح أعمارهم من 19 إلى 73 عامًا، بالإضافة إلى سقوط 46 جريحًا، داعين الله أن يرحم الموتى ويشفى المصابين.

وكلف الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الوزير الأول باتخاذ كامل التدابير اللازمة للتكفل بالمصابين وتقديم الدعم اللازم لعائلات الضحاي، معربا عن حزنه الشديد بسبب الحادث.وقدم تبون، تعازيه لعائلات ضحايا حادث المرو، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين فى المجزرة المرورية التى وقعت إثر اصطدام حافلتين لنقل المسافرين.وكلّف