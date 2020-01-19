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مصرع 12 شخصا وإصابة 46 آخرين في حادث مروري بالجزائر

تحرير:التحرير ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٩ م
رئيس الجزائر
رئيس الجزائر
لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب 46 آخرون، فى حادث سير وقع فجر اليوم الأحد، بعد اصطدام حافلتين فى بلدة سطيل التابعة لمدينة وادى سوف شرق الجزائر. ووفقا لصفحة مديرية الحماية المدنية لولاية الوادى عبر فيس بوك، فإن الحادث الخطير والمميت وقع فى الساعة 1:10 صباحا بالتوقيت المحلى، نتيجة اصطدام حافلتين لنقل الركاب من نوع هي?ر تشتغلان على خط سطيف ورقلة جيجل ورقلة خلف، معربين عن أسفهم لمصرع 12 مواطن تتراوح أعمارهم من 19 إلى 73 عامًا، بالإضافة إلى سقوط 46 جريحًا، داعين الله أن يرحم الموتى ويشفى المصابين.
وكلف الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الوزير الأول باتخاذ كامل التدابير اللازمة للتكفل بالمصابين وتقديم الدعم اللازم لعائلات الضحاي، معربا عن حزنه الشديد بسبب الحادث.وقدم تبون، تعازيه لعائلات ضحايا حادث المرو، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين فى المجزرة المرورية التى وقعت إثر اصطدام حافلتين لنقل المسافرين.وكلّف
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المتظاهرين- والشرطة -في -لبنان

الأمن اللبناني: إصابة 142 شرطيا خلال أحداث شغب بيروت

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني (الشرطة اللبنانية) أن الحصيلة النهائية لأعمال الشغب والتعديات التي تعرض لها عناصر الجهاز خلال المواجهات التي وقعت أمس فى العاصمة بيروت، بلغت 142 عنصرا من قوى الأمن الداخلي، من بينهم 7 ضباط و 3 مصابين في حالة حرجة جراء تعرضهم لكسور في الجمجمة، جاء ذلك في بيان رسمي أصدره جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني اليوم. من جانبه أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون أهمية التنسيق بين القوات المسلحة والقوى الأمنية في سبيل حفظ أمن واستقرار لبنان، ومنع أية اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.
عقيلة-صالح (2)

رئيس البرلمان الليبي: شعبنا لن يسمح بتدخلات تركيا

شدد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، على أنه لا تفريط في تضحيات الشعب والجيش الليبي، مؤكدا أن الشعب الليبي لن يسمح بتدخلات تركيا. وقال صالح حسبما أفادت قناة "العربية" اليوم، إن الحرب على الإرهاب والتطرف مستمر حتى القضاء على كافة الميليشيات المسلحة وتحرير كامل التراب الليبي.
احتجاجات العراق

العراق: القبض على المسؤول الأمني لداعش في الفلوجة

ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم، القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش خلال عملية أمنية في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار. وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية أنه تم إلقاء القبض على المسؤول الأمني لتنظيم داعش في الفلوجة.
تظاهرات العراق

اشتباكات بالرصاص والغاز في العراق.. ووقوع مصابين

أصيب محتجون عراقيون بجروح، مساء اليوم السبت، في اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في كربلاء، استخدمت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، إذ قالت مصادر، إن اشتباكات وقعت بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، مشيرة إلى أن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ما أدى لسقوط مصابين قرب بناية نقابة المعلمين، مضيفة أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع لنقل الجرحى، مؤكدة أن محتجين يقطعون عددا من الطرق الرئيسية والتجارية الرئيسية في مدينة النجف، وفقًا لسكاي نيوز.
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شنقريحة

جزائريون يتوافدون على قصر الشعب لوداع قايد صالح

توافد آلاف الجزائريين، اليوم الثلاثاء، على مقر قصر الشعب بوسط الجزائر العاصمة استعدادا لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الذي توفى أمس. يأتي ذلك رغم أنه لم يتم الإعلان رسميا بعد عن أي ترتيبات تخص الجنازة، المقررة، غدا الأربعاء، إذ من المقرر أن يوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة "العالية" بالجزائر العاصمة. وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإنه من المقرر نقل جثمان رئيس الأركان الراحل إلى قصر الشعب، غدا، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل أن تقام له جنازة عسكرية.
عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

الرئيس الجزائري: الصناعة العسكرية تمثل قاطرة للصناعة الوطنية

دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، رجال الصناعة في بلاده إلى الاقتداء بالصناعة العسكرية في مجال نسبة الاندماج الوطني، لافتا إلى أن الصناعة العسكرية تمثل قاطرة للصناعة الوطنية. جاء ذلك على هامش افتتاحه الدورة 28 لمعرض الإنتاج الوطني الجزائري بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، والذي يقام تحت شعار "الجزائر: اقتصاد متنوع، خلاق وتنافسي" ، ويستمر حتى 28 ديسمبر الجاري بمشاركة 467 مؤسسة جزائرية عامة وخاصة وكذلك مؤسسات ناشئة على مساحة إجمالية قدرها 22.352 م2، وذلك بحضور العديد من الوزراء والشخصيات وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر.
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