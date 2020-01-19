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رئيس البرلمان الليبي: شعبنا لن يسمح بتدخلات تركيا

تحرير:التحرير ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٣ م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
شدد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، على أنه لا تفريط في تضحيات الشعب والجيش الليبي، مؤكدا أن الشعب الليبي لن يسمح بتدخلات تركيا. وقال صالح حسبما أفادت قناة "العربية" اليوم، إن الحرب على الإرهاب والتطرف مستمر حتى القضاء على كافة الميليشيات المسلحة وتحرير كامل التراب الليبي.
وتنطلق اليوم في العاصمة الألمانية برلين، أعمال مؤتمر السلام في ليبيا الذي دعت له المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وعدد كبير من قادة الدول ذات الاهتمام بهذا الملف وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيراه الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني
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المتظاهرين- والشرطة -في -لبنان

الأمن اللبناني: إصابة 142 شرطيا خلال أحداث شغب بيروت

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني (الشرطة اللبنانية) أن الحصيلة النهائية لأعمال الشغب والتعديات التي تعرض لها عناصر الجهاز خلال المواجهات التي وقعت أمس فى العاصمة بيروت، بلغت 142 عنصرا من قوى الأمن الداخلي، من بينهم 7 ضباط و 3 مصابين في حالة حرجة جراء تعرضهم لكسور في الجمجمة، جاء ذلك في بيان رسمي أصدره جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني اليوم. من جانبه أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون أهمية التنسيق بين القوات المسلحة والقوى الأمنية في سبيل حفظ أمن واستقرار لبنان، ومنع أية اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.
عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

مصرع 12 شخصا وإصابة 46 آخرين في حادث مروري بالجزائر

لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب 46 آخرون، فى حادث سير وقع فجر اليوم الأحد، بعد اصطدام حافلتين فى بلدة سطيل التابعة لمدينة وادى سوف شرق الجزائر. ووفقا لصفحة مديرية الحماية المدنية لولاية الوادى عبر فيس بوك، فإن الحادث الخطير والمميت وقع فى الساعة 1:10 صباحا بالتوقيت المحلى، نتيجة اصطدام حافلتين لنقل الركاب من نوع هي?ر تشتغلان على خط سطيف ورقلة جيجل ورقلة خلف، معربين عن أسفهم لمصرع 12 مواطن تتراوح أعمارهم من 19 إلى 73 عامًا، بالإضافة إلى سقوط 46 جريحًا، داعين الله أن يرحم الموتى ويشفى المصابين.
احتجاجات العراق

العراق: القبض على المسؤول الأمني لداعش في الفلوجة

ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم، القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش خلال عملية أمنية في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار. وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية أنه تم إلقاء القبض على المسؤول الأمني لتنظيم داعش في الفلوجة.
تظاهرات العراق

اشتباكات بالرصاص والغاز في العراق.. ووقوع مصابين

أصيب محتجون عراقيون بجروح، مساء اليوم السبت، في اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في كربلاء، استخدمت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، إذ قالت مصادر، إن اشتباكات وقعت بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، مشيرة إلى أن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ما أدى لسقوط مصابين قرب بناية نقابة المعلمين، مضيفة أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع لنقل الجرحى، مؤكدة أن محتجين يقطعون عددا من الطرق الرئيسية والتجارية الرئيسية في مدينة النجف، وفقًا لسكاي نيوز.
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على عبد العال (4)

‎عبد العال: لن نتوانى عن تقديم الدعم لأشقائنا في ليبيا

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الليبية الممتدة والعميقة من جميع النواحي الاجتماعية والسياسية التي تربط بين الشعبين الشقيقين تحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض علينا دائما التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات. وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان بحضور رئيس مجلس النواب الليبي: "لست في حاجة إلى التأكيد على أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري في ظل حقائق الجغرافيا السياسية التي تربط بين البلدين، علاوة على علاقات الرحم والمصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية والليبية المنتشرة في كلا البلدين".
سعيد قيس

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها للهجوم على ليبيا

قالت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس قيس سعيد، أن تكون تونس متعاونة معه في ما يخص نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس، جاء ذلك خلال زيارة قام بها أردوغان إلى تونس قبل أسبوعين، ركزت بشكل خاص على الأوضاع في ليبيا بعد إعلان الرئيس التركي أنه سيرسل قوات إلى هناك لمقاتلة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لاستعادة العاصمة طرابلس من الميليشيات المتحالفة مع أنقرة، وفقًا لسكاي نيوز.
اردوغان (3)

الرئيس التركي يُعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، إذ قال أردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»: «إن مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي»، مؤكدًا أن بلاده سترسل أيضا كبار قادة الجيش. ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: «نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها»، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي، وفقًا لما ذكرته «دويتشيه فيله».
اردوغان والسراج - ليبيا

البرلمان الليبي يرفض المصادقة على اتفاقية أردوغان والسراج

رفض البرلمان الليبي، اليوم السبت، المصادقة على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق. ونقلت قناة العربية، أن رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، طالب بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. وأعلن رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي أن البرلمان سيطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة. كما أشار إلى تشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا. وطالبت لجنة الخارجية بالبرلمان بتحرك دولي وعربي لصد التدخل التركي في ليبيا.
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