هل يتزوجان؟.. الجمهور يتساءل حول علاقة ياسمين والعوضي

تحرير:التحرير ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٦ م

ياسمين عبد العزيز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تجمع الفنان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، خلال احتفالها بعيد ميلادها، وأثارت الصور العديد من التساؤلات بسبب التقارب الملحوظ في اللقطات المصورة بين ياسمين والعوضي، وتوالى الموقف ذاته بأكثر من صورة، حتى إنهما ظهرا بمفردهما، كما أنها تحتضنه في إحدى الصور؛ مما جعل المعجبين يتساءلون، هل سيشهد الوسط الفني علاقة حب وزواج قريبا بينهما؟ وانهالت التعليقات حول ارتباطهما.

ومن ضمن التعليقات: «نقول مبروك؟»، و«لايقين على بعض»، «غريبة ياسمين مش بتتصور جنب حد بالطريقة دي غير إذا بينكم حاجة وهتفاجئونا قريب». وجاءت التمنيات بزواجهما، لكن لم يوضح الطرفان الأمر إلى الآن، وحرص الثنائي على نشر صورهما معًا على صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر