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هل يتزوجان؟.. الجمهور يتساءل حول علاقة ياسمين والعوضي

تحرير:التحرير ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٦ م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تجمع الفنان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، خلال احتفالها بعيد ميلادها، وأثارت الصور العديد من التساؤلات بسبب التقارب الملحوظ في اللقطات المصورة بين ياسمين والعوضي، وتوالى الموقف ذاته بأكثر من صورة، حتى إنهما ظهرا بمفردهما، كما أنها تحتضنه في إحدى الصور؛ مما جعل المعجبين يتساءلون، هل سيشهد الوسط الفني علاقة حب وزواج قريبا بينهما؟ وانهالت التعليقات حول ارتباطهما.
ومن ضمن التعليقات: «نقول مبروك؟»، و«لايقين على بعض»، «غريبة ياسمين مش بتتصور جنب حد بالطريقة دي غير إذا بينكم حاجة وهتفاجئونا قريب». وجاءت التمنيات بزواجهما، لكن لم يوضح الطرفان الأمر إلى الآن، وحرص الثنائي على نشر صورهما معًا على صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر
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خالد الصاوي: أجسد دور مختلف في «صندوق الدنيا»

أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته بدوره في فيلم "صندوق الدنيا" مشيرا إلى أنه من النوع الاجتماعي وقصته رائعة ومميزة وأحداثه ستكون مفاجأة للجمهور وسيعرض بدور السينما في شهر فبراير المقبل. وقال الصاوي في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه متحمس لتجربة "صندوق الدنيا" وأنه لم يشعر كثيرا بتعب التصوير، نظرا لروح فريق العمل، كما أنه يعد تجربة مميزة ودور مختلف عما قدمه من قبل، وسيكون مفاجأة بقيادة المخرج عماد البهات، متوقعا نجاحه.
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تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود

شيع جثمان الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى إلى مثواه الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد مصطفى محمود بحضور عدد كبير من محبي الراحلة. شارك في تشييع الجثمان كل من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة دلال عبدالعزيز والفنان رشوان توفيق والفنانة رانيا محمود ياسين. ومن المقرر أن تستقبل أسرة الراحلة ماجدة الصباحي، واجب العزاء في الفقيدة، يوم الأحد المقبل، بمسجد عمر مكرم.
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تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود

قررت أسرة الراحلة ماجدة، تغيير مكان جنازتها غدا، وتشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد أن كان مقرر أن يكون بمسجد الحصري بأكتوبر. وكانت الفنانة قد رحلت عن عالمنا اليوم الخميس عن عمر يناهز 89 عاما. ماجدة كان لها تواجد سينمائي كبير فعدد أفلامها تخطي الـ100 عمل، منهم "دهب"، أما تواجدها الدرامي فلم يكن كبير، فقد تواجدت خلال مشوارها الفني فى 5 أعمال ومعظمهم فى الإذاعة. دخلت عالم الإنتاج وأنشأت شركة خاصة بها تحمل أسم "أفلام ماجدة" كان مقرها في عمارة الإيموبيليا.
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أصالة: أنا «ضعفانة».. وبكيت كثيرا فى تصوير «شامخ»

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أيمن بهجت قمر يرفض رفع رسوم المصنفات الفنية

غضب الشاعر أيمن بهجت قمر من القرارات الجديدة التي اتخذتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، برفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية، اعتبارًا من يوم 27 ديسمبر 2019، ونشر أيمن صورة من القرار، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: "السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم، هام جدا، مين من الشعراء الجدد أو الناس البسيطه يقدر يدفع 500 جنيه للترخيص و500 للمراقبة وهو في عرض بيع أغنية في وقت الصناعه فيه خربانه؟
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