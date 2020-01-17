هواوي تشحن 6.9 مليون هاتف ذكي يدعم الـ5G خلال 2019

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م

هاتف هواوي

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن شحن 6.9 مليون وحدة من هواتفها الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G حتى ديسمبر 2019، بالإضافة إلى تقديم حلول متكاملة لشبكات الجيل الخامس 5G. جاء ذلك في إطار التزام الشركة بمواصلة البحث والتطوير وتعزيز ريادتها في تقنية شبكات الجيل الخامس 5G مما ساهم في تحقيق مبيعات قوية للشركة بنهاية 2019. تعتزم هواوي خلال عام 2020 دعم وتطوير الأجهزة والبنيّة التحتية المقدمة لتوّفر للمستهلكين أكثر من أي وقت مضى القدرة على الاتصال بالعالم من خلال تقنيّة الجيل الخامس 5G.

خلال عام 2019، قدمت هواوي تقنية شبكة الجيل الخامس في الهواتف الذكية المحمولة للمستخدمين عبر إطلاقها لثمانية هواتف ذكية جديدة: HUAWEI Mate 30 Pro 5G، HUAWEI Mate 30 5G، PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 30 RS، HUAWEI Mate 20 X (5G)، HUAWEI nova 6 5G، HUAWEI Mate X، Honor V30 Pro وHonor V30، فأن جميع الهواتف