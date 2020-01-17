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هواوي تشحن 6.9 مليون هاتف ذكي يدعم الـ5G خلال 2019

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م
هاتف هواوي
هاتف هواوي
أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن شحن 6.9 مليون وحدة من هواتفها الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G حتى ديسمبر 2019، بالإضافة إلى تقديم حلول متكاملة لشبكات الجيل الخامس 5G. جاء ذلك في إطار التزام الشركة بمواصلة البحث والتطوير وتعزيز ريادتها في تقنية شبكات الجيل الخامس 5G مما ساهم في تحقيق مبيعات قوية للشركة بنهاية 2019. تعتزم هواوي خلال عام 2020 دعم وتطوير الأجهزة والبنيّة التحتية المقدمة لتوّفر للمستهلكين أكثر من أي وقت مضى القدرة على الاتصال بالعالم من خلال تقنيّة الجيل الخامس 5G.
خلال عام 2019، قدمت هواوي تقنية شبكة الجيل الخامس في الهواتف الذكية المحمولة للمستخدمين عبر إطلاقها لثمانية هواتف ذكية جديدة: HUAWEI Mate 30 Pro 5G، HUAWEI Mate 30 5G، PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 30 RS، HUAWEI Mate 20 X (5G)، HUAWEI nova 6 5G، HUAWEI Mate X، Honor V30 Pro وHonor V30، فأن جميع الهواتف
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تقرير: المصريون معرضون لعمليات النصب على الانترنت

اكتشف خبراء في مركز الأبحاث الروسى كاسبرسكي حملة احتيال جديدة تجري عبر الإنترنت وتهدف إلى إيهام الأفراد المستهدفين بأن بعض الجهات مدينة لهم بالتعويض لقاء تسرب مزعوم حصل في بياناتهم الشخصية. ويحثّ المحتالون المستخدمين على شراء ما يسمونه "أرقام ضمان اجتماعي مؤقتة في الولايات المتحدة" قيمة كل منها نحو 9 دولارات، من أجل تقديم التعويض لهم. واستهدفت الحملة مستخدمين في أماكن عدة حول العالم حيث وُجد ضحاياها في روسيا والجزائر ومصر ودولة الإمارات وفي بلدان أخرى.
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realme تنافس الكبار وتدخل عصر الجيل الخامس بهاتف X50

كشفت شركة ريلمي عن تعاونها مع Naoto Fukasawa، الذي يعد أستاذ التصميمات المُعاصرة، في تصميم جهاز realme X50 الفريد من نوعه، حيث يأتي الهاتف في الفئة العُليا بأداء مُتميز وتقنية الجيل الخامس، ومُناسب للشباب كأول هاتف يدعم تقنية 5G أو الجيل الخامس من شركة realme، ويأتي بمُعالج Qualcomm Snapdragon 765G، وهي أول شرائح 5G من كوالكوم، ومن خلال تلك الشرائح يحصل realme X50 على دعم لأنماط SA و NSA للـ 5G، والمزيد من نطاقات الـ 5G مثل n1، n41 ، n78 ، n79 إلخ. إلى جانب ذلك، يستجيب الهاتف إلى النطاقات الرئيسية 2G و3G و4G.
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هواوي للشبكات في قفص الاتهام.. من ينقذ سمعتها؟

أزمة كبيرة وقعت فيها شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بعد اتهامات الولايات المتحدة للشركة بالتجسس وسرقة حقوق الملكية الفكرية، ومع نفي الشركة العالمية لهذه الاتهامات قد نفهم قوة تأثير أمريكا على دول العالم، لذا تسعى الشركة لتنظيف سمعتها من أي شوائب، ولكن في حال صدور بيان رسمي خاص من سفارة أمريكا بالقاهرة يوجه اتهامات واضحة وصريحة للشركة، دون صدور أي تعليق أو رد لتفنيد تلك الاتهامات، فهذا الأمر هو ما يثير علامات استفهام لا سيما أن الشركة لاعب رئيسي في مصر، ولها حصة سوقية كبيرة في قطاع الشبكات وهو القطاع الذي تقصده السفارة الأمريكية بالقاهرة.
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هواوى (2)

هواوي للشبكات في قفص الاتهام.. من ينقذ سمعتها؟

أزمة كبيرة وقعت فيها شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بعد اتهامات الولايات المتحدة للشركة بالتجسس وسرقة حقوق الملكية الفكرية، ومع نفي الشركة العالمية لهذه الاتهامات قد نفهم قوة تأثير أمريكا على دول العالم، لذا تسعى الشركة لتنظيف سمعتها من أي شوائب، ولكن في حال صدور بيان رسمي خاص من سفارة أمريكا بالقاهرة يوجه اتهامات واضحة وصريحة للشركة، دون صدور أي تعليق أو رد لتفنيد تلك الاتهامات، فهذا الأمر هو ما يثير علامات استفهام لا سيما أن الشركة لاعب رئيسي في مصر، ولها حصة سوقية كبيرة في قطاع الشبكات وهو القطاع الذي تقصده السفارة الأمريكية بالقاهرة.
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إيرادات هواوي ترتفع 18% في 2019 رغم أزمتها مع أمريكا

قالت شركة هواوي (Huawei)، الصينية لصناعة الإلكترونيات والهواتف الذكية وتقنيات شبكات الاتصالات، إن أرباحها خلال عام 2019 سترتفع على الأرجح بنسبة 18%، ما يعادل 121,7 مليار دولار أمريكي تقريبا، يأتي ذلك في ظل الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية على منتجات هواوي، وعدم تعاون الشركات الأمريكية مع العملاق الصيني في مجال الالكترونيات. وقالت هواوي إن زيادة إيراداتها بهذه النسبة هو أقل من توقعاتها السابقة، وأقل من النمو الذي حققته في 2018، بسبب إدراجها على القائمة السوداء للولايات المتحدة الأمريكية، وحظر استخدام التقنيات الأمريكية عليها.
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هواوي تطرح هاتف Nova 5T وساعة WATCH GT 2 بمصر اليوم

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن أن هاتفها Nova 5T و HUAWEI WATCH GT 2 حققا نجاحاً كبيراً في سوق الهواتف الذكية بمصر خلال فترة وجيزة جداً في حملة الحجز المُسبق ويرجع الفضل في تحقيق هذا النجاح الي ثقة ودعم مستهلكي وشركاء هواوي في مصر. حيث سيتم طرح هاتف HUAWEI Nova 5T والساعة الذكية HUAWEI WATCH GT 2 للبيع المباشر في السوق المصري يوم 26 ديسمبر، ويجمع هاتف هواوي الجديد بين إمكانيات ومزايا الهواتف الرائدة المتمثلة في رقاقة معالج HiSilicon Kirin 980 وبين السعر التنافسي الذي تضمن به هواوي أفضل قيمة شرائية للمستهلكين.
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