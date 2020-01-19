مايا مرسى بعد وفاة ابنها: «احتسبناه فى جنب الله»
١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥١ م
مايا مرسي
تقدمت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعائلتها بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لكل من قدم لهم التعزية الصادقة والمواساة الحسنة فى وفاة ابنها أمين تامر موسى.
قالت رئيسة القومي للمرأة: "نشكر كل من شاركنا مصابنا الجلل، وخالص الشكر والعرفان والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والسيدة انتصار السيسى قرينته والأسرة الكريمة".
وتابعت: "وجزيل الشكر لكل من ورئيس مجلس الوزراء وقرينته، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس جهاز المخابرات العامة وقرينته، ورئيس البرلمان وقرينته، والوزراء الحاليين والسابقين والسيدات قريناتهم والسيدات الوزيرات الحاليات والسابقات، ومحافظ البنك المركزى، والنائب العام، ومكتب ديوان رئيس الجمهورية، وقرينات
وتابعت: "وجزيل الشكر لكل من ورئيس مجلس الوزراء وقرينته، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس جهاز المخابرات العامة وقرينته، ورئيس البرلمان وقرينته، والوزراء الحاليين والسابقين والسيدات قريناتهم والسيدات الوزيرات الحاليات والسابقات، ومحافظ البنك المركزى، والنائب العام، ومكتب ديوان رئيس الجمهورية، وقرينات كبار رجال الدولة، ورجال القضاء والنيابة العامة ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، ورئيس الرقابة الادارية، ورئيس النيابة الإدارية، ورئيس الهيئة العليا للانتخابات، والسادة مستشارى السيد رئيس الجمهورية، والمحافظين الحاليين والسابقين، والسادة والسيدات نواب ونائبات البرلمان، ووفد علماء الأزهر الشريف، ووفد الكنائس المصرية الثلاثة من السيدات والرجال، والسادة السفراء والسيدات قريناتهم، وسفيرات مصر بوزارة الخارجية المصرية، والسادة سفراء وسفيرات الدول العربية والأجنبية، والسادة ممثلى الهيئات والمنظمات الدولية فى مصر وخارج مصر الحكومية وغير الحكومية، وممثلى الجهات الوطنية، وكبار الإعلاميين، والفنانين، والكتاب، ورؤساء التحرير والصحفيين، والأكاديميين، والمؤسسات الشريكة، والمجالس القومية المتخصصة، وممثلى النقابات المصرية، والأساتذة والطلبة والطالبات بالمدرسة الألمانية الإنجيلية، والسادة أعضاء وعضوات المجلس القومى للمرأة، ولجانه وفروعه بالمحافظات، وأمانته العامة الحاليين والسابقين، ورجال الأعمال، ورؤساء البنوك، وزوجات وبنات شهداء الجيش والشرطة والقضاء وجميع من واسانا من الأهل والأصدقاء".
وأضافت: "خالص الشكر والامتنان لجميع من تقدم بواجب العزاء سواء بالحضور أو بالاتصال أو تلغرافيًا أو بالرسائل أو مواساتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ونسأل الله أن يقيكم الشر وألّا يريكم مكروهًا فى عزيزٍ لديكم".
واختتمت: "لقد ارتضينا قضاء الله وقدره فى فقد ابننا الحبيب، واحتسبناه فى جنب الله عز وجل، وبفضل الله ثم بفضل دعواتكم الصادقة واسترحامكم الجميل ألهمنا الله صبرًا وخففتم عنا وأهلينا الألم الكبير.. شكر الله سعيكم وعظم أجركم وجزاكم عنا خير جزاء.. أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ونحتسب.. وإنا لله وإنا اليه راجعون".