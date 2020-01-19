مايا مرسى بعد وفاة ابنها: «احتسبناه فى جنب الله»

١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥١ م

مايا مرسي

تقدمت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعائلتها بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لكل من قدم لهم التعزية الصادقة والمواساة الحسنة فى وفاة ابنها أمين تامر موسى. قالت رئيسة القومي للمرأة: "نشكر كل من شاركنا مصابنا الجلل، وخالص الشكر والعرفان والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والسيدة انتصار السيسى قرينته والأسرة الكريمة".

وتابعت: "وجزيل الشكر لكل من ورئيس مجلس الوزراء وقرينته، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس جهاز المخابرات العامة وقرينته، ورئيس البرلمان وقرينته، والوزراء الحاليين والسابقين والسيدات قريناتهم والسيدات الوزيرات الحاليات والسابقات، ومحافظ البنك المركزى، والنائب العام، ومكتب ديوان رئيس الجمهورية، وقرينات