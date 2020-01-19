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تقرير: المصريون معرضون لعمليات النصب على الانترنت

تُعدّ الخصوصية وحماية البيانات من أكثر المواضيع التي نوقشت خلال السنوات الماضية، لذا لم يكن مستغربًا أن تُفرض عقوبات على شركات تعرضت لحوادث نتج عنها تسرب في البيانات
تحرير:أحمد البرماوي ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٣ م
النصب على الانترنت
النصب على الانترنت
اكتشف خبراء في مركز الأبحاث الروسى كاسبرسكي حملة احتيال جديدة تجري عبر الإنترنت وتهدف إلى إيهام الأفراد المستهدفين بأن بعض الجهات مدينة لهم بالتعويض لقاء تسرب مزعوم حصل في بياناتهم الشخصية. ويحثّ المحتالون المستخدمين على شراء ما يسمونه "أرقام ضمان اجتماعي مؤقتة في الولايات المتحدة" قيمة كل منها نحو 9 دولارات، من أجل تقديم التعويض لهم. واستهدفت الحملة مستخدمين في أماكن عدة حول العالم حيث وُجد ضحاياها في روسيا والجزائر ومصر ودولة الإمارات وفي بلدان أخرى.
وحدد خبراء كاسبرسكي مخططًا احتياليًا جديدًا يستغلّ هذه المشكلات المتعلقة بالخصوصية، ويتضمن موقع ويب يُزعم أنه تابع لـ "صندوق حماية البيانات الشخصية"، الذي أسسته هيئة التجارة الأمريكية. ويذكر الموقع أن الصندوق يمنح تعويضات لأولئك الذين ربما تعرّضوا لتسرّب بيانات شخصية وأن هذه التعويضات متاحة للمواطنين
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هواوي تشحن 6.9 مليون هاتف ذكي يدعم الـ5G خلال 2019

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن شحن 6.9 مليون وحدة من هواتفها الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G حتى ديسمبر 2019، بالإضافة إلى تقديم حلول متكاملة لشبكات الجيل الخامس 5G. جاء ذلك في إطار التزام الشركة بمواصلة البحث والتطوير وتعزيز ريادتها في تقنية شبكات الجيل الخامس 5G مما ساهم في تحقيق مبيعات قوية للشركة بنهاية 2019. تعتزم هواوي خلال عام 2020 دعم وتطوير الأجهزة والبنيّة التحتية المقدمة لتوّفر للمستهلكين أكثر من أي وقت مضى القدرة على الاتصال بالعالم من خلال تقنيّة الجيل الخامس 5G.
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realme تنافس الكبار وتدخل عصر الجيل الخامس بهاتف X50

كشفت شركة ريلمي عن تعاونها مع Naoto Fukasawa، الذي يعد أستاذ التصميمات المُعاصرة، في تصميم جهاز realme X50 الفريد من نوعه، حيث يأتي الهاتف في الفئة العُليا بأداء مُتميز وتقنية الجيل الخامس، ومُناسب للشباب كأول هاتف يدعم تقنية 5G أو الجيل الخامس من شركة realme، ويأتي بمُعالج Qualcomm Snapdragon 765G، وهي أول شرائح 5G من كوالكوم، ومن خلال تلك الشرائح يحصل realme X50 على دعم لأنماط SA و NSA للـ 5G، والمزيد من نطاقات الـ 5G مثل n1، n41 ، n78 ، n79 إلخ. إلى جانب ذلك، يستجيب الهاتف إلى النطاقات الرئيسية 2G و3G و4G.
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هواوي للشبكات في قفص الاتهام.. من ينقذ سمعتها؟

أزمة كبيرة وقعت فيها شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بعد اتهامات الولايات المتحدة للشركة بالتجسس وسرقة حقوق الملكية الفكرية، ومع نفي الشركة العالمية لهذه الاتهامات قد نفهم قوة تأثير أمريكا على دول العالم، لذا تسعى الشركة لتنظيف سمعتها من أي شوائب، ولكن في حال صدور بيان رسمي خاص من سفارة أمريكا بالقاهرة يوجه اتهامات واضحة وصريحة للشركة، دون صدور أي تعليق أو رد لتفنيد تلك الاتهامات، فهذا الأمر هو ما يثير علامات استفهام لا سيما أن الشركة لاعب رئيسي في مصر، ولها حصة سوقية كبيرة في قطاع الشبكات وهو القطاع الذي تقصده السفارة الأمريكية بالقاهرة.
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